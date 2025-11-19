Рак желудка больше не прячется: уральский пилотный проект вскрыл масштабы скрытой угрозы

Плотный поток медицинских специалистов заполнил площадку Екатеринбурга, где стартовала научно-практическая конференция, посвященная пилотному проекту по ранней диагностике рака желудка. В рамках всероссийской программы "За Здоровую Страну" организаторы обсуждают способы выявления опасных состояний задолго до появления симптомов, об этом сообщает издание URA. RU. Работу форума открыла заместитель губернатора — министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

Поиск методов раннего выявления

Развитие объективных скрининговых подходов стало центральной темой выступления Татьяны Савиновой. Она подчеркнула, что своевременное обнаружение предраковых изменений позволяет минимизировать риски тяжелых последствий.

"Если мы хотим перейти от смертельного диагноза к управляемому заболеванию, то здесь будет только один путь. Это поиск скрининговых технологий, которые позволят как можно раньше выявлять предрак — тот субстрат, на базе которого может развиться онкологическое заболевание", — отметила она.

Министр также напомнила, что эффективность маммографии и скрининга рака толстого кишечника уже не вызывает сомнений, и именно поэтому специалисты стремятся сформировать аналогичные инструменты для диагностики рака желудка. Заболевание часто проявляется поздно, и потому любое улучшение качества раннего выявления способно существенно изменить прогноз. В рамках конференции обсуждаются как технологические решения, так и организационные модели, позволяющие внедрять такие методики в практику.

Круг участников и структура пилотного проекта

В обсуждении принимают участие ведущие эксперты страны, среди которых академик РАН Оксана Драпкина и председатель Российского эндоскопического общества Евгений Федоров. Их участие позволяет сопоставить региональный опыт с федеральной повесткой и оценить применимость разных моделей наблюдения.

Пилотный проект охватывает около 1,3 тысячи сотрудников крупного уральского предприятия и специалистов медицинских организаций Екатеринбурга, включая ЦГБ №1, ЦГБ №7, ГКБ №40 и Клинико-диагностический центр имени Бейкина. Исследование сосредоточено на выявлении лабораторных маркеров, которые могут стать основанием для направления пациента на гастроскопию. Такой алгоритм позволяет не перегружать эндоскопическую службу и одновременно повышает точность отбора.

Итоги промежуточной диагностики

Предварительные данные, представленные врачами ГКБ №40, оказались значительно выше ожидаемых значений: соотношение обнаруженных патологий достигло примерно 3:1. Около 250 участников исследования уже прошли эндоскопию, и среди них выявлены изменения, связанные с риском раннего рака, многочисленные предраковые состояния, а также бессимптомные язвенные процессы.

Полученные результаты демонстрируют, что даже скрытые патологии можно устранить эндоскопическими методами. Такой подход предоставляет шанс остановить развитие опухолевого процесса до формирования заболевания. Специалисты отмечают, что подобная тактика позволяет не только улучшить индивидуальный прогноз, но и формирует основу для системного снижения смертности.

Перспективы и будущие решения

Проект рассчитан до февраля 2026 года, и его завершение должно дать объективные цифровые показатели, которые помогут определить возможность масштабирования. Татьяна Савинова подчеркнула, что поиск новых решений не ограничивается только диагностикой, поскольку важна вся цепочка от обследования до маршрутизации пациента и лечения.

"Все подходы, которые мы сейчас ищем — диагностические, лечебные, организационные, — служат одной цели: снижение смертности. В этом мы видим одну из своих приоритетных задач по организации здравоохранения в регионе", — подчеркнула глава ведомства.

Опыт уральской площадки показывает, что ранняя диагностика способна изменить динамику онкологических заболеваний. Системный отбор пациентов и точные методы выявления предраковых состояний создают условия, при которых болезнь перестает оставаться скрытой и становится контролируемой.