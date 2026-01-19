Ритуалы, которые не прерывались веками: от бронзового века до исторических эпох на одном берегу ручья

Работы по укреплению русла ручья на востоке Аттики неожиданно превратились в крупное археологическое событие. На южном берегу ручья Рафина исследователи обнаружили редкое погребение бронзового века и следы многовековой ритуальной активности. Эти находки позволяют по-новому взглянуть на представления о смерти и социальной структуре древних общин региона. Об этом сообщило Управление древностей Восточной Аттики.

Пифосная гробница раннего бронзового века

Раскопки, начатые в 2024 году в рамках инженерного проекта по регулированию русла, выявили уникальную пифосную гробницу, относящуюся к раннеэлладскому периоду — примерно 3200-2000 годам до нашей эры. В качестве погребального сооружения использовался огромный сосуд для хранения высотой 1,74 метра, установленный в специально вырытой яме в глинистом берегу ручья.

Сам пифос выполнен в традициях своего времени: горизонтальные ручки на тулове и рельефный шнуровой орнамент вокруг горловины. Однако исключительность находки связана не столько с формой сосуда, сколько с архитектурой, созданной для его защиты. Горловину перекрывала полукруглая стена из речного камня, а внутри нее находилась каменная конструкция, имитирующая дверь с косяками и порогом. Эта "псевдодверь" символически отделяла мир живых от мира мертвых, как и в других примерах погребальных практик Эгейского региона.

Погребальный инвентарь и социальный контекст

Внутри пифоса археологи обнаружили останки двух человек, уложенные на подготовленное ложе из песка и гальки и прикрытые крупными камнями. Вместе с погребенными находился тщательно подобранный инвентарь: медное шило, овальный камень, вероятно использовавшийся как табличка или рабочая поверхность, обсидиановые наконечники и несколько керамических сосудов.

Такая продуманная организация захоронения говорит о высоком ритуальном значении обряда и особом отношении к умершим. Индивидуальный характер гробницы выделяет ее на фоне известных некрополей того же времени в Марафоне, Эллинико и Глифаде и может указывать на социальную дифференциацию или влияние внешних культурных контактов, включая Киклады и восточные регионы Эгейского мира.

Ритуальная яма и следы жертвоприношений

Всего в двух метрах от гробницы была обнаружена крупная круглая яма со следами длительного использования и воздействия огня. В верхних слоях находились керамика и медные монеты исторического периода, а также череп быка. Однако на большей глубине археологи выявили мощный слой пепла, под которым лежали полный скелет лошади и кости других животных.

Такое сочетание находок и следов горения указывает на ритуальные действия, связанные с жертвоприношениями или обрядами кремации и приготовления культовой пищи. Пространственная близость к пифосной гробнице позволяет предположить, что этот участок берега ручья долгое время сохранял сакральное значение, подобно другим местам, связанным с ритуальными ландшафтами бронзового века.

Место памяти на протяжении тысячелетий

Исследователи не исключают, что территория использовалась как ритуальное пространство на протяжении многих поколений — от раннего бронзового века до исторических эпох. Предстоят междисциплинарные исследования с привлечением зооархеологии, анализа органических остатков и методов абсолютного датирования, чтобы уточнить хронологию и характер обрядов.

Находки в Рафине дополняют картину, начатую еще в середине XX века после работ Димитриоса Теохариса, и демонстрируют сложность духовных представлений древних общин Восточной Аттики. Тщательно оформленная гробница и следы постоянной ритуальной активности свидетельствуют об обществе, придававшем большое значение памяти предков и взаимодействию с сакральным миром.