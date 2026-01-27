Кто успел — тот сэкономил: скидки тают, а спрос на летний отдых растёт с пугающей скоростью

Раннее бронирование летних поездок за границу в России в этом сезоне демонстрирует заметный рост. Туроператоры фиксируют уверенное перераспределение спроса в пользу проверенных массовых направлений. На фоне расширения полетных программ и гибкой ценовой политики туристы все чаще планируют отпуск заранее. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туроператоров.

Турция — безусловный лидер ранних продаж

По данным туроператоров, именно Турция занимает первое место по объему ранних бронирований зарубежного летнего отдыха на сезон 2026 года. На это направление приходится около половины всех оформленных заявок, что подтверждает его устойчивую популярность среди российских туристов и интерес к раннему бронированию летних туров. Существенную роль играет развитая гостиничная база, широкий выбор форматов отдыха и привычная система "все включено". Дополнительным стимулом остаются специальные акции раннего бронирования, позволяющие заметно снизить итоговую стоимость поездки.

Сейчас максимальные скидки по таким программам достигают 50-60%, однако участники рынка подчеркивают, что по мере приближения высокого сезона размер дисконтов будет постепенно сокращаться. Именно поэтому туристы, ориентированные на летний отдых, все чаще принимают решение заранее, не откладывая покупку тура на последние месяцы.

Какие направления выбирают кроме Турции

Помимо Турции, в число самых востребованных направлений раннего бронирования входят ОАЭ, Египет, Вьетнам, Китай, Мальдивы и Таиланд. Эти страны стабильно удерживают интерес благодаря сочетанию климата, сервиса и разнообразия туристических продуктов. Средний горизонт планирования поездок сейчас составляет около шести месяцев, что говорит о более взвешенном подходе к организации отдыха.

По оценкам участников рынка, общий спрос на летние зарубежные туры вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом заметно усилился перекос в сторону пляжных направлений, которые традиционно воспринимаются как наиболее надежный и предсказуемый вариант отпуска.

Скидки и динамика продаж у туроператоров

На текущем этапе программы раннего бронирования в среднем предлагают скидки в диапазоне 20-30%. Вместе с тем отдельные специальные предложения позволяют туристам сэкономить до 40-45% от стандартной стоимости тура. Крупные игроки рынка, включая Anex и Coral Travel, отмечают существенный рост продаж летних программ, а также подтверждают, что Турция остаётся самым популярным направлением лета среди российских туристов.

Дополнительно туроператоры фиксируют рост интереса к Вьетнаму, который постепенно укрепляет свои позиции как альтернатива более традиционным курортам. В компании Tez Tour также сообщают о положительной динамике: объем бронирований увеличился на 41% в годовом выражении, а спрос на поездки в Китай и на Мальдивы продолжает расти.

В целом ситуация на рынке показывает, что раннее планирование вновь становится нормой для туристов, а конкуренция между направлениями и отелями усиливается уже задолго до начала летнего сезона.