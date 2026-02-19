Горящие туры теряют ореол выгоды: настоящая экономия прячется за полгода до вылета

Планировать отпуск в последний момент кажется заманчивой стратегией, но на практике она редко приносит ощутимую выгоду. О том, как действительно сократить расходы на зарубежный тур и не попасться на маркетинговые уловки, рассказал руководитель travel-агентства Mir Дмитрий Мир. Об этом сообщает MoneyTimes.

Почему "горящие" туры — не гарантия выгоды

По словам эксперта, цены на пакетные туры формируются туроператорами и публикуются в открытом доступе. Эти расценки едины для всех агентств, поэтому поиск "самого дешёвого офиса" в большинстве случаев не имеет смысла. Разница может возникать только за счёт комиссии, которую добавляет посредник.

Специалист советует туристам самостоятельно проверять стоимость тура на официальном сайте оператора. Это позволяет понять реальную цену и избежать переплаты. Он подчёркивает, что распространённое представление о резком снижении стоимости в последний момент не соответствует действительности.

"Есть только один способ сэкономить на покупке тура — раннее бронирование. Все остальное — это фейк. Например, "горящее" предложение — это тоже фейк. Никто не понимает вообще, что это значит. Чем раньше покупать, тем лучше", — пояснил руководитель Travel-агентства Mir.

Как работает раннее бронирование

Экономия, по оценке специалиста, может достигать до 40 процентов, но только при условии заблаговременного планирования. Оптимальный срок — минимум за полгода до предполагаемой поездки. В этот период отели нередко выставляют ограниченное число номеров по сниженной цене, чтобы оценить спрос на направление.

Эксперт объясняет, что схема выглядит следующим образом: гостиница, располагая, к примеру, 500 номерами, может предложить первые 100 с дисконтом до 40 процентов. Если спрос оказывается высоким, размер скидки сокращается — сначала до 20 процентов, а затем и вовсе исчезает. По мере приближения даты выезда стоимость растёт, а выбор вариантов уменьшается.

Таким образом, ожидание "горящего" предложения чаще всего приводит к обратному эффекту — росту цены и дефициту подходящих отелей. И хотя рынок туризма подвержен колебаниям, системная экономия достигается именно на этапе раннего бронирования.

Когда возможны исключения

Из общего правила есть отдельные исключения. Речь идёт о внесезонных направлениях и периодах пониженного спроса. К таким датам относятся, например, вылеты перед Новым годом с возвращением до праздника или поездки сразу после майских выходных.

В эти промежутки спрос традиционно ниже, что может отражаться на стоимости размещения и авиаперелётов. Однако даже в подобных случаях ключевым фактором остаётся анализ спроса и предложения, а не ставка на случайное снижение цены.