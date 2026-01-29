Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 17:18

Летний отпуск дешевле зимой: раннее бронирование тура решает всё — но есть три этапа, о которых молчат

Планировать летний отпуск многие начинают уже зимой — и не только из-за мечты о море, но и из-за прагматики. Разница между "тем самым" отелем и случайным вариантом нередко решается одним фактором: когда именно вы бронируете тур. На раннем этапе можно поймать максимальные скидки и выбрать из самых сильных предложений. Об этом сообщает MosTimes.

Почему раннее бронирование даёт лучшие условия

По словам эксперта по туризму, учредителя туристической компании Lady On Travel Виктории Подольской, самые выгодные условия обычно предлагают в самом начале сезона ранних продаж. В этот период отельеры заинтересованы заполнить номера заранее, поэтому дают наиболее щедрые скидки. Параллельно сохраняется широкий выбор: доступны удобные рейсы, разные категории номеров и варианты с нужным видом из окна.

"Скидки иногда доходят до шестидесяти пяти процентов. Бронировать отпуск на лето сильно заранее это самая правильная стратегия, можно с максимальной выгодой забронировать то, что действительно хочется и гарантированно занять место в том номере, который нравится, с определенным видом или определенного типа. При бронировании заранее не нужны все деньги за тур сразу. Размер предоплаты небольшой", — рассказала эксперт.

Отдельный плюс — финансовая гибкость. Ранние брони часто не требуют полной оплаты в момент покупки, а предоплата остаётся сравнительно небольшой. Это даёт возможность зафиксировать цену и условия, не "замораживая" весь бюджет сразу.

Что происходит, если тянуть до высокого сезона

Подольская отмечает, что ближе к лету логика рынка меняется: лучшие варианты разбирают, а оставшиеся предложения зачастую оказываются заметно дороже. Туристу приходится выбирать не из оптимального, а из того, что ещё не успели забронировать другие. В итоге растёт риск переплатить и при этом получить более скромный уровень размещения.

"Если бронируют впритык к вылету, то туристы значительно переплачивают, при этом выбирают довольно посредственные отели из того, что осталось. Получается, что турист, который берет в сезон летом, выбирает из остатков еще и за дорого", — пояснила Подольская.

Похожая ситуация бывает и с перелётами: удобные по времени рейсы и хорошие стыковки уходят первыми, а ближе к датам поездки выбор сужается, что влияет и на комфорт, и на итоговую стоимость.

Как меняются скидки по этапам

Эксперт предупреждает: максимальные дисконты характерны именно для первого этапа раннего бронирования. Дальше размер скидок постепенно снижается — многое зависит от заполняемости, популярности отеля и направления. Второй этап, по её словам, продолжается до конца февраля, затем идёт третий — до конца марта, и на каждом следующем шаге выгода становится менее заметной.

Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

