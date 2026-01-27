Отпуск дешевеет на глазах: раннее бронирование режет цену путёвок почти вдвое

На планирование летнего отпуска россияне все чаще смотрят как на реальный способ снизить расходы. Туроператоры запустили акции раннего бронирования, которые позволяют зафиксировать цену поездки задолго до высокого сезона и сократить бюджет почти вдвое. Причем выгода доступна не только любителям пакетных туров, но и тем, кто привык организовывать поездки самостоятельно. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Почему раннее бронирование стало устойчивым трендом

Раннее бронирование постепенно перестает быть редкостью и превращается в привычную стратегию. По оценкам участников рынка, в 2025 году интерес к таким предложениям вырос в два-два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Значительная часть летних зарубежных туров была раскуплена еще к концу весны, и этот подход закрепился.

"Интерес к раннему бронированию в 2025 году вырос в 2-2,5 раза по сравнению с прошлым годом", — отмечает консультант практики "Государственных и социальных инициатив" Рексофт Анна Тарасенко.

Эксперт указывает, что туристы стали планировать поездки на более дальнюю перспективу. Объем ранних продаж туров на лето 2026 года уже превышает прошлогодний уровень в несколько раз, что говорит о смещении потребительских привычек в сторону осознанного планирования.

Какую выгоду получают отели и туристы

Для гостиниц ранние продажи — это способ заранее обеспечить загрузку номеров и снизить риски низкого спроса. Отели, которые открывают бронирование за год по сниженным тарифам, в среднем показывают более высокую заполняемость. Это дает возможность гибко управлять ценами по мере приближения сезона и избегать резких скачков стоимости.

Для туристов бонусом становится не только скидка, но и выбор. На старте продаж проще подобрать подходящий отель, категорию номера и удобные даты, не подстраиваясь под остаточный ассортимент.

Направления и условия акций

Основные предложения раннего бронирования сейчас сосредоточены на самых популярных направлениях — Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме и ОАЭ. До конца января у ведущих туроператоров действует возможность зафиксировать цену со скидкой до 62%, при этом первоначальный взнос обычно составляет 10-20% от стоимости тура. Активный спрос подтверждает и тот факт, что летние туры в Турцию россияне все чаще бронируют заранее.

"Раннее бронирование позволяет зафиксировать лучшую цену и получить более гибкие условия оплаты", — говорится в материалах АТОР.

Условия различаются в зависимости от компании: где-то первый платеж нужно внести в течение нескольких дней после подтверждения, а полный расчет производится за несколько недель до вылета. Фактически такие схемы нередко заменяют беспроцентную рассрочку.

На что важно обратить внимание

Специалисты советуют смотреть не только на процент скидки. Существенное значение имеют сроки предоплаты, правила отмены и возможность изменения бронирования. Уже с февраля размер скидок у большинства операторов начнет уменьшаться, а перечень отелей, участвующих в акциях, станет заметно короче.

"К апрелю-маю цены выходят на стандартный летний уровень и могут быть на 30-50% выше стартовых", — отмечают в АТОР.

Самостоятельные поездки и дополнительные способы экономии

Раннее планирование актуально и для тех, кто путешествует без турпакетов. Эксперты рекомендуют закладывать бюджет с запасом и заранее покупать билеты на транспорт. Международные перелеты при покупке за 1-2 месяца до вылета зачастую обходятся дешевле, чем в последний момент, а на внутренних маршрутах разница может быть еще заметнее.

Дополнительную экономию дает комплексный подход к планированию. Так, на ряде направлений раннее бронирование отдыха позволяет сократить затраты не только на проживание, но и на сопутствующие расходы.

В результате раннее бронирование становится не просто акцией, а инструментом разумного управления отпускным бюджетом. Чем раньше начинается подготовка к поездке, тем больше выбор и тем выше вероятность сохранить баланс между комфортом и расходами.