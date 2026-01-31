Телескоп заглянул в прошлое: новый сценарий объясняет стремительный рост чёрных дыр

Чёрные дыры невозможно увидеть напрямую, но по их "почерку" астрономы читают историю галактик и ранней Вселенной. Сегодня эта история складывается быстрее: наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба подбрасывают подсказки о том, как могли появиться первые сверхмассивные чёрные дыры. И чем больше данных, тем яснее становится, что привычные сценарии роста не всегда успевают за темпами молодой Вселенной. Об этом сообщает Space. com.

От уравнений Эйнштейна до повседневных технологий

На сессии Всемирного экономического форума в Давосе теоретический астрофизик Йельского университета Приямвада Натараджан напомнила: исследования чёрных дыр давно вышли за рамки "абстрактной математики". Общая теория относительности объясняет, как масса и энергия искривляют пространство-время, а чёрные дыры — самое экстремальное проявление этой физики.

"Чёрные дыры имеют очень близкие отношения с каждым из вас", — сказала Натараджан.

Эта связь не метафора. Навигационные системы вроде GPS учитывают релятивистские эффекты: часы на спутниках идут иначе, чем на Земле, и без поправок ошибка координат накапливалась бы слишком быстро. Так фундаментальная теория, когда-то воспринимавшаяся как научная экзотика, стала частью инженерной рутины.

Почему ранние гиганты — проблема для классических моделей

Долгое время чёрные дыры оставались в основном "решениями уравнений" без убедительных наблюдений. Ситуация начала меняться во второй половине XX века, когда источники вроде Cygnus X-1 сделали идею чёрных дыр предметом практической астрономии. Теперь известно, что в центрах крупных галактик, включая Млечный Путь, обычно скрываются сверхмассивные чёрные дыры, а их массы связаны со свойствами галактик-хозяев.

Но в этой картине есть напряжённый вопрос: телескопы видят сверхмассивные чёрные дыры слишком рано — когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. Если стартовать с "обычных" остатков умерших звёзд и наращивать массу постепенно, времени может не хватить. Поэтому происхождение первых гигантов остаётся одной из ключевых загадок астрофизики.

Прямой коллапс как быстрый путь к "крупным семенам"

Натараджан и её коллеги предложили сценарий, который обходит необходимость долгого звёздного "разгона". При определённых первобытных условиях газовые облака могли не дробиться на звёзды, а сжиматься почти целиком, формируя так называемые чёрные дыры прямого коллапса — сразу с массой в десятки или сотни тысяч Солнц. Большие "семена" снимают главный временной конфликт: дальше объекту проще вырасти до миллиардов солнечных масс менее чем за миллиард лет после Большого взрыва.

"Это захватывающее, — сказал Натараджан, — Быть рядом и за одну карьеру иметь удачу делать предсказания, которые можно было проверить, проверить и подтвердить".

По словам учёной, её команда заранее описывала наблюдательные признаки таких объектов, которые должны стать доступны инструментам нового поколения — в том числе JWST и рентгеновской обсерватории "Чандра". И часть прогнозов уже получает поддержку: среди примеров упоминается объект UHZ1, показывающий, что активно растущие сверхмассивные чёрные дыры существовали уже через 470 миллионов лет после Большого взрыва, а также "Галактика Бесконечности", где данные JWST указывают на необычную чёрную дыру, "смещённую" относительно галактических центров и связанную с богатым газом регионом после столкновения.

В результате дискуссия постепенно смещается от вопроса "существуют ли такие ранние монстры" к более точному: какие условия запускали их быстрый рост и как часто это происходило. И, как отмечает Натараджан, изучение чёрных дыр приносит не только научные ответы, но и спокойное ощущение масштаба: мы видим Вселенную такой, какой она была задолго до появления Солнца, и учимся собирать её историю по редким, но выразительным следам.