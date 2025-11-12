Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руки на пианино
Руки на пианино
© unsplash.com by Tadas Mikuckis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована вчера в 23:59

Тишина, птицы или симфония: что слышали мыши в детстве, и как это изменило их навсегда

Нелькен: ранние звуки влияют на мозг мышей по-разному у самцов и самок

Музыка, кажется, трогает всех — даже мышей. Но новое исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что звуки, услышанные в детстве, влияют на мозг самцов и самок по-разному. Учёные из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что ранние акустические впечатления — от тишины до Девятой симфонии Бетховена — могут оставлять глубокий след в нейронных схемах, отвечающих за восприятие звука и удовольствия.

Музыка, щебетание и тишина: три мира мышиного детства

Исследователи разделили новорождённых мышат на три группы.

  • Первая росла в полной тишине.

  • Вторая ежедневно слышала пение птиц.

  • Третья — слушала фрагмент Девятой симфонии Бетховена.

Эксперимент длился с 7-го по 40-й день жизни — период, соответствующий раннему детству у человека. Контрольная группа жила в тех же условиях, но без ежедневных звуковых сеансов.

"Когда Камини Сехрават показала мне работу, в которой проверялись звуковые предпочтения мышей, я подумал, что стоит попробовать сделать то же самое", — рассказал профессор Исраэль Нелькен, старший автор исследования.

Ранее Нелькен занимался нейрофизиологией слуха, но теперь решил взглянуть на звук с поведенческой стороны — через эмоции и предпочтения.

Когда музыка оставляет след

Когда подросших мышей вновь протестировали, оказалось, что ранний опыт действительно изменил их поведение.

  • Самцы, слушавшие музыку в детстве, демонстрировали особые реакции на звуки — некоторые избегали новых шумов, другие проявляли интерес к знакомым мотивам.

  • Самцы, выросшие в тишине или под щебет птиц, избегали музыки.

  • Самки, напротив, показали более гибкое поведение — они не имели устойчивых предпочтений и одинаково реагировали на разные звуки.

Этот результат стал неожиданностью.

"Очень часто поведенческая работа проводится с мужчинами, а не с женщинами", — отметил Нелькен.

В данном исследовании исключить самок не удалось — и именно это позволило обнаружить гендерные различия, которые обычно остаются за кадром.

Что происходит в мозге

Учёные применили метод кальциевой визуализации, позволяющий наблюдать активность нейронов в слуховой коре.

Результат: чем активнее была слуховая кора, тем меньше мышь любила музыку.
Однако эта зависимость проявлялась только у самок. У самцов связь между активностью коры и поведением оказалась иной — вероятно, задействованы другие области мозга.

Чтобы это проверить, команда Нелькена начала новые эксперименты, изучая вентральную область покрышки (VTA) — часть мозга, ответственную за выброс дофамина, нейромедиатора удовольствия.

Предварительные данные показывают, что дофаминергическая активность может объяснять, почему самцы мышей по-разному реагируют на музыку в зависимости от раннего опыта.

Почему именно Бетховен

Выбор композитора объясняется просто: предыдущие исследования тоже использовали Девятую симфонию. Учёные решили воспроизвести классический протокол, чтобы сравнить результаты.

"Мы использовали часть Девятой симфонии, и она прижилась", — уточняют авторы.

Для мышей Бетховен, вероятно, просто сочетание частот и ритмов, а не эстетическое переживание. Но именно эти звуковые паттерны оказались достаточно сложными, чтобы вызвать нейронные изменения, сопоставимые с музыкальной стимуляцией у людей.

Таблица: группы исследования и эффекты

Группа Звуковое воздействие Поведенческий результат Активность мозга
Тишина Полное отсутствие звука Избегали музыки Средняя
Щебетание Немузыкальные звуки Избегали новых звуков Повышенная
Бетховен Музыка Самцы: избирательность, самки: гибкость Изменение паттернов коры и VTA

Как гендер влияет на восприятие

Это исследование вписывается в более широкую научную дискуссию о предвзятости в биомедицине. До сих пор большинство поведенческих экспериментов проводились исключительно на самцах, что приводило к неполной картине. Теперь ясно, что самки животных реагируют иначе — не только на гормональные, но и на сенсорные стимулы.

Такая же предвзятость существует и в медицине: женские организмы часто мало представлены в клинических исследованиях, из-за чего диагностика и лечение ряда заболеваний (например, сердечно-сосудистых или аутоиммунных) становятся менее точными.

Можно ли перенести выводы на людей?

Исследователи осторожны: мозг грызунов и человека различается слишком сильно. Тем не менее, аналогии возможны.

У людей известно, что музыкальные предпочтения формируются в раннем возрасте и закрепляются со временем. С возрастом мы чаще возвращаемся к знакомым мелодиям и становимся менее открытыми к новым жанрам — возможно, это универсальный принцип нейропластичности.

"Грызуны и люди — мы, конечно, не одинаковы!", — подчёркивает Нелькен.

Учёные планируют продолжить эксперименты с другими сенсорными системами — например, зрением — чтобы проверить, действует ли схожий механизм в других областях восприятия.

Мифы и правда

  • Миф: животные не реагируют на музыку.
    Правда: мыши демонстрируют чёткие предпочтения и избегания в зависимости от опыта.

  • Миф: пол не влияет на поведение животных.
    Правда: исследование показало ярко выраженные различия между самцами и самками.

  • Миф: музыка воздействует одинаково на все виды.
    Правда: эффект зависит от структуры мозга и нейромедиаторных систем.

FAQ

Почему исследование важно?
Оно демонстрирует, что половые различия в восприятии сенсорных стимулов возникают уже в раннем возрасте и могут влиять на развитие мозга.

Зачем использовать музыку, а не шум?
Музыкальные структуры сложнее: они включают ритм, гармонию и динамику, что активирует больше мозговых областей.

Могут ли результаты помочь людям?
В будущем такие данные могут помочь понять, как ранние сенсорные опыты влияют на развитие слуха, восприятия и эмоциональной регуляции у детей.

Три интересных факта

Мыши способны различать темп и ритм звуков — их мозг синхронизируется с музыкой, как у человека.

Девятая симфония Бетховена чаще используется в экспериментах, чем любая другая классическая композиция.

Вентральная область покрышки (VTA) играет ключевую роль не только в восприятии музыки, но и в формировании зависимостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шмели умеют различать сигналы азбуки Морзе по длительности импульсов — Александр Дэвидсон вчера в 15:27
Крошечные мозги, огромные выводы: шмели заставили пересмотреть понятие интеллекта

Учёные доказали, что шмели способны понимать "азбуку Морзе". Как насекомые научились различать точки и тире — и что это значит для науки?

Читать полностью » Респираторно-синцитиальный вирус может привести к пневмонии - профессор Анатолий Альтштейн вчера в 14:31
Простуда, которая может стать смертельно опасной: что скрывает вирус-хамелеон

Респираторно-синцитиальный вирус может вызвать серьёзные заболевания, особенно у детей. Узнайте, как защититься от этого вируса и что делать при первых признаках инфекции.

Читать полностью » Учёные из Лондонского университета Королевы Марии обнаружили новый сенсорный феномен у человека вчера в 13:31
Седьмое чувство человека: как пальцы видят то, что скрыто под песком

Учёные открыли удивительное сенсорное "седьмое чувство" человека — способность ощущать скрытые объекты через сыпучие материалы, такие как песок. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Вырубка лесов в тропиках ведет к глобальному потеплению - Джессика Холл вчера в 12:31
Кондиционер планеты сломан: вырубка лесов превращает влажные тропики в зону апокалипсиса

Тропические леса играют ключевую роль в регулировании климата, но их вырубка усиливает глобальное потепление. Узнайте, как исчезновение лесов влияет на климат и жизни людей.

Читать полностью » Новый вид пчелы найден в Западной Австралии на хребте Бремер - Кит Прендергаст вчера в 11:31
Пчела из ада или хранитель редких цветов: на приисках Австралии открыли новый вид опылителя

Новое открытие пчелы с "дьявольскими рожками" в Австралии напоминает о важности защиты опылителей и сохранения биоразнообразия в районах с активной горнодобывающей деятельностью.

Читать полностью » Великая пирамида Гизы — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней вчера в 10:31
Гиганты, павшие во сне истории: куда исчезли чудеса, построенные богам

Какие чудеса Древнего мира стали символами могущества и искусства? Узнайте, как они разрушались, и что из них мы можем увидеть сегодня.

Читать полностью » Учёные из Кореи воссоздали морской шёлк с использованием морского гребешка Atrina pectinata вчера в 9:31
Когда роскошь пахла морем: утерянная ткань древности снова становится реальностью

Как корейские учёные воссоздали легендарный морской шёлк и вернули этому материалу былую славу. Узнайте, как морской шёлк может стать реальностью сегодня.

Читать полностью » Археологи нашли редкие артефакты и монеты в Болгаре XIII века — Денис Бадеев вчера в 8:24
Город-призрак Золотой Орды снова дышит: что нашли археологи в сердце древнего Болгара

Археологические раскопки в Болгаре раскрывают неожиданные находки, включая китайскую керамику и монеты XIII века, что подтверждает важность города в Средневековье.

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Турции скидки до 66% на заезды до апреля 2026 года — PEGAS Touristik
Садоводство
Выращивание томатов дома зависит от качественного грунта и своевременного полива — Илья Миронов
Спорт и фитнес
Упражнение Towel Slide укрепляет ноги и ягодицы — тренеры фитнеса
ЮФО
В Сочи отдыхающие продолжают купаться в море, несмотря на закрытие сезона
Красота и здоровье
Медики Татарстана снизили смертность от пневмонии на 12%
УрФО
Ученые Урала создали технологию очистки промышленных стоков от мышьяка
Садоводство
Пастернак стал главным лакомством грызунов на дачах — отметили садоводы
Культура и шоу-бизнес
Джеймс Ван Дер Бик распродает реквизит из "Бухты Доусона" ради оплаты лечения от рака — Daily Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet