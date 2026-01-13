Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Найденный в пещере Петралона на севере Греции череп Петралоны
© YouTube/CGTN is licensed under public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 4:53

Двуногая обезьяна с мозгом шимпанзе: почему это существо заставляет переписать учебники

Древнейшее прямохождение нашли у сахелантропа из Чада — Science Advances

Окаменелость, найденная в песках Чада, уже много лет будоражит антропологов и заставляет пересматривать привычную картину эволюции. Речь о существе, которое жило более 7 миллионов лет назад и внешне напоминало обезьяну, но могло ходить как человек. Новое исследование показало: его кости несут признаки приспособленности к прямохождению и могут относить этот вид к самым ранним представителям линии гоминин. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Почему находка из Сахары стала спорной

Вид Sahelanthropus tchadensis обнаружили в начале 2000-х годов в пустыне Джураб на севере Чада. С тех пор его место на эволюционном древе остаётся предметом ожесточённых дискуссий. Одни учёные считали, что это древний родственник современных горилл или шимпанзе, другие допускали более смелую версию: сахелантроп мог быть связан с гомининами — ветвью, к которой относятся люди и наши вымершие ближайшие родственники.

Спор возник не только из-за возраста останков, но и из-за неоднозначности их анатомии. Ранние работы находили намёки на прямохождение, однако часть исследователей утверждала, что сахелантроп мог передвигаться преимущественно на четырёх конечностях, как современные человекообразные обезьяны.

Что показал повторный анализ костей

Авторы новой работы заново изучили кости образца, используя современные методы — в том числе 3D-визуализацию. Затем они сравнили анатомию сахелантропа с костями ныне живущих и ископаемых видов, включая знаменитую "Люси" (Australopithecus afarensis).

Ключевым аргументом стал отчётливо выраженный бедренный бугорок — место прикрепления подвздошно-бедренной связки. У людей эта связка считается самой мощной в организме: она помогает стабилизировать тазобедренный сустав и удерживает тело при ходьбе в вертикальном положении. Наличие такого элемента говорит о том, что сустав работал иначе, чем у типичных четвероногих приматов.

Исследователи также отмечают: хотя ноги сахелантропа могли быть относительно короткими и отчасти напоминали шимпанзе, пропорции всё же ближе к гомининам. Кроме того, найденные особенности позволяют предполагать развитые ягодичные мышцы, необходимые для устойчивости и эффективности при прямохождении.

Как меняется взгляд на ранних гоминин

Выводы исследования усиливают гипотезу о том, что прямохождение могло появиться гораздо раньше, чем считалось, и развивалось на фоне ещё "обезьяноподобного" тела. Сахелантроп, судя по реконструкции, мог проводить много времени на деревьях — но при этом уже уверенно перемещаться по земле на двух ногах.

"Sahelanthropus tchadensis был, по сути, двуногой обезьяной, обладавшей мозгом размером с мозг шимпанзе и, вероятно, проводившей значительную часть своего времени на деревьях, занимаясь поиском пищи и укрытия", — говорит Скотт Уильямс из Нью-Йоркского университета.

Если эти интерпретации подтвердятся дальнейшими находками, Sahelanthropus tchadensis может стать одним из самых ранних "кандидатов" в человеческую линию. А значит, история становления человека началась не в Восточной Африке, как долго предполагалось, а могла иметь более широкий географический и экологический контекст.

