То, что кажется гигиеной, может стоить слуха: врач объяснил, чего нельзя делать с ушами

Обычная ватная палочка может принести больше вреда, чем пользы. Врач, преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил, почему уши не нуждаются в механической чистке и как неправильный уход приводит к серьёзным проблемам со слухом.

"Результатом неправильной чистки ушей могут стать отит, фурункулез, грибковое поражение слухового прохода, повреждение барабанной перепонки и, как следствие, снижение слуха. Для ухода за ушами достаточно обычной гигиены при помощи душа", — пояснил преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов.

Как работает естественная защита ушей

Организм устроен так, что уши способны очищаться сами. Во время разговора, жевания и умывания сера постепенно выходит наружу. Этот процесс помогает защитить слуховой проход от бактерий, пыли и влаги. Сера действует как естественный барьер, предотвращая пересыхание и воспаления кожи внутри уха.

Когда же человек пытается "помочь" природе — очищает слуховой проход ватными палочками, спичками или даже зубочистками — он нарушает эту систему.

Почему ватные палочки вредны

"Особенно частое вмешательство инородными предметами раздражает кожу, заставляя железы выделять больше серы", — отметил Умнов.

Чем чаще человек чистит уши, тем активнее организм вырабатывает серу в ответ на раздражение. В результате сера не выходит наружу, а, наоборот, утрамбовывается глубже, образуя плотную пробку. Иногда она может дойти до барабанной перепонки, вызывая боль, звон и чувство заложенности.

Кроме того, палочки и другие предметы могут травмировать нежную кожу слухового прохода. Через микротрещины легко попадает инфекция, которая становится причиной отита, фурункулёза или грибкового поражения.

Что делать, если образовалась серная пробка

"Безопасно удалять серные пробки может только врач", — подчеркнул специалист.

Попытки удалить пробку самостоятельно чаще всего заканчиваются тем, что человек продвигает её ещё глубже. В медицинских кабинетах серу удаляют при помощи тёплого раствора, вакуумного отсоса или специальных инструментов под контролем отоларинголога.

Если вы чувствуете, что ухо заложено, появился шум или ухудшился слух, лучше не тянуть с визитом к врачу. Иногда достаточно простого промывания, чтобы вернуть слух и снять неприятные ощущения.

Сравнение способов чистки ушей

Метод Эффективность Риск травм Рекомендация Ватные палочки Низкая Высокий Не рекомендуется Специальные капли Средняя Низкий Можно использовать по инструкции Промывание у врача Высокая Минимальный Безопасно и эффективно Естественное самоочищение Естественная Отсутствует Предпочтительно

Как ухаживать за ушами правильно: пошагово

Во время душа аккуратно промойте наружное ухо водой без мыла. После умывания промокните ушную раковину мягким полотенцем. Не вставляйте внутрь никаких предметов, включая ватные палочки. Если используете наушники, протирайте их антисептиком минимум раз в неделю. При ощущении заложенности обращайтесь к врачу, а не пытайтесь устранить её самостоятельно.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: чистить уши каждый день палочками.

• Последствие: раздражение кожи, гиперсекреция серы и формирование пробки.

• Альтернатива: позволить ушам очищаться естественно, промывать водой во время душа и при необходимости использовать аптечные капли для размягчения серы.

А что если пробка мешает, а попасть к врачу трудно?

Можно воспользоваться аптечными средствами на основе перекиси водорода или карбамида, которые размягчают серу и помогают ей выйти естественным путём. Но такие капли нельзя применять при болях в ухе, гнойных выделениях или подозрении на повреждение барабанной перепонки — в этих случаях нужно обязательно обратиться к специалисту.

Плюсы и минусы популярных средств ухода за ушами

Средство Плюсы Минусы Ватные палочки Удобство Высокий риск травм, образование пробок Капли от серных пробок Мягкое действие Эффект не моментальный Медицинское промывание Безопасность, эффективность Требует обращения к врачу Естественное очищение Бесплатно и физиологично Требует терпения

FAQ

Как понять, что у меня серная пробка?

Обычно ощущается заложенность, приглушённый слух, иногда — звон в ухе.

Можно ли использовать свечи для ушей?

Нет. Их эффективность не доказана, а риск ожога и травмы очень высок.

Как часто нужно чистить уши?

Регулярно ухаживать за ушами достаточно во время душа — без палочек и дополнительных предметов.

Мифы и правда

• Миф: чем чаще чистишь уши, тем лучше.

Правда: частая чистка только усиливает выработку серы и может привести к пробке.

• Миф: серная пробка — это грязь.

Правда: ушная сера выполняет защитную функцию и нужна для здоровья слухового прохода.

• Миф: ватные палочки безопасны, если быть осторожным.

Правда: даже при аккуратном использовании можно повредить кожу или перепонку.