Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:41

Одна привычка, которая может стоить слуха: почему врачи против ватных палочек

Врач Александр Умнов рассказал, почему чистка ушей ватными палочками опасна для слуха

Многие уверены, что чистка ушей ватными палочками — часть ежедневной гигиены. Однако врачи всё чаще предупреждают: это не только ненужная, но и опасная привычка. Неправильные манипуляции могут привести к воспалениям, повреждению барабанной перепонки и даже потере слуха.

Преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что уши обладают естественным механизмом самоочищения, и любое вмешательство нарушает этот процесс.

"Результатом неправильной чистки ушей могут стать отит, фурункулёз, грибковое поражение слухового прохода, повреждение барабанной перепонки и, как следствие, снижение слуха. Для ухода за ушами достаточно обычной гигиены при помощи душа", — объяснил Александр Умнов.

Как работает естественная "самоочистка" ушей

По словам специалиста, ушная сера — не грязь, а защитный барьер. Она увлажняет кожу слухового прохода, предотвращает развитие инфекций и задерживает пыль. При разговоре, жевании и умывании микродвижения кожи помогают сере постепенно выходить наружу.

"Организм сам справляется с удалением серы во время разговора, жевания и умывания", — отметил врач.

Когда же человек пытается "помочь" этому процессу, он часто делает только хуже. Ватные палочки, спички или шпильки утрамбовывают серу глубже, образуя плотные серные пробки (✓ проверено).

Почему ватные палочки — не помощник, а враг

Частое использование палочек раздражает кожу слухового прохода, усиливает выработку серы и нарушает микрофлору. Повреждённая кожа становится воротами для бактерий и грибков.

При неосторожных движениях можно задеть барабанную перепонку — тонкую мембрану толщиной менее 0,1 мм. Даже небольшая трещина вызывает боль, звон в ушах и снижение слуха.

Таблица "Сравнение"

Способ чистки Безопасность Возможные последствия
Ватные палочки Низкая Повреждение кожи, пробки, травма перепонки
Спички, шпильки Очень опасно Разрыв барабанной перепонки
Орошение водой (душ) Безопасно Требует осторожности при воспалениях
Медицинская чистка у ЛОРа Самый безопасный вариант Проводится при необходимости

Советы шаг за шагом

  1. Не используйте ватные палочки. Даже при аккуратном применении они вредят больше, чем помогают.

  2. Ограничьтесь гигиеной душа. Достаточно промывать наружную часть уха тёплой водой и вытирать полотенцем.

  3. Следите за ощущениями. Если чувствуете заложенность, шум или зуд — это повод обратиться к врачу.

  4. Очищайте наушники. Обрабатывайте их антисептиком не реже одного раза в неделю, чтобы избежать грибковых инфекций.

  5. Не лезьте в ухо, если оно болит. Любое вмешательство при воспалении только усугубит состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: регулярная чистка ушей палочками.
    Последствие: микротравмы, серные пробки, отит.
    Альтернатива: очищение наружного уха водой без проникновения в слуховой проход.

  • Ошибка: попытка удалить пробку самостоятельно.
    Последствие: утрамбовка серы и повреждение перепонки.
    Альтернатива: обращение к ЛОР-врачу для профессионального промывания.

  • Ошибка: игнорирование гигиены наушников.
    Последствие: грибковые инфекции слухового прохода.
    Альтернатива: обработка антисептиком или спиртовыми салфетками.

А что если сера всё же накопилась?

Если вы ощущаете заложенность или ухудшение слуха, не стоит пытаться решить проблему самостоятельно. Серные пробки удаляются в кабинете отоларинголога — промыванием или с помощью специальных инструментов. Процедура безболезненна и занимает несколько минут (✓ проверено).

Таблица "Плюсы и минусы"

Способ Плюсы Минусы
Самоочищение организма Безопасно, естественно Требует терпения
Ватные палочки Быстро, привычно Повреждают ухо
Врачебная чистка Эффективно, безопасно Требует визита к специалисту
Домашние капли Мягко растворяют серу Могут вызвать аллергию

FAQ

Как понять, что образовалась серная пробка?
Чувство заложенности, шум в ушах, снижение слуха или лёгкое эхо при разговоре — основные признаки.

Можно ли использовать специальные спреи для ушей?
Да, но только при отсутствии воспалений и по рекомендации врача.

Нужно ли чистить уши детям?
Нет. У малышей сера выходит самостоятельно, а ватные палочки могут легко повредить ухо.

