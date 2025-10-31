Чистите уши каждый день? Вы делаете это неправильно — и вредите себе
Многие до сих пор считают, что чистка ушей ватными палочками — неотъемлемая часть личной гигиены. Однако врачи всё чаще предупреждают: привычка, кажущаяся безобидной, может привести к серьёзным проблемам со слухом. В беседе с RT врач-оториноларинголог Александра Филёва рассказала, чем опасно частое использование ватных палочек и как правильно ухаживать за ушами.
"Ежедневное использование таких средств не очищает слуховой проход, а, наоборот, продвигает серу глубже к барабанной перепонке", — пояснила врач-оториноларинголог Александра Филёва.
По словам специалиста, при регулярном применении ватные палочки не только не решают задачу очистки, но и нарушают естественный процесс самоочищения ушей. Вместо удаления загрязнений они проталкивают серу внутрь, что может привести к образованию плотной пробки. В результате у человека появляется чувство заложенности, снижается слух и возникает звон или гул в ушах.
Почему ватные палочки опасны
Филёва подчеркнула, что кожа в слуховом проходе чрезвычайно тонкая и чувствительная. Одно неловкое движение может вызвать микротравму или даже повредить барабанную перепонку. Последствия таких действий — воспаление, боль, временная или даже постоянная потеря слуха.
К тому же ватные волокна могут оставаться внутри уха, усиливая раздражение и создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Поэтому врачи всё чаще говорят: ватные палочки подходят только для очищения наружной части уха, но никак не для внутреннего канала.
Ушная сера — не враг, а защита
Специалист напомнила, что сера вырабатывается не просто так: она выполняет важную защитную функцию. Её задача — увлажнять кожу слухового прохода, задерживать пыль, микрочастицы и бактерии, не позволяя им попасть к барабанной перепонке.
Организм устроен так, что излишки серы удаляются естественным путём при жевании и разговоре. Поэтому при нормальном функционировании ушей дополнительная чистка не требуется.
"Правильная гигиена ушей заключается в мытье наружной части уха и начального участка слухового прохода во время душа, без проникновения внутрь", — добавила врач-оториноларинголог Александра Филёва.
Сравнение: безопасные и опасные методы чистки ушей
|Метод
|Безопасность
|Риск
|Ватные палочки
|Низкая
|Повреждение перепонки, образование пробки
|Промывание водой
|Средняя
|При чрезмерном давлении может вызвать воспаление
|Капли для растворения серы
|Высокая
|При неправильном выборе возможна аллергия
|Профессиональная чистка у ЛОРа
|Очень высокая
|Минимальные риски при стерильности
Как правильно ухаживать за ушами: пошагово
-
Мыть только наружное ухо. Достаточно мягкой мочалки и воды во время душа.
-
Избегать острых предметов. Заколки, спички, ватные палочки и другие подручные средства категорически запрещены.
-
Использовать специальные капли. Если образуются пробки, подойдут аптечные растворы на основе перекиси или морской воды (по назначению врача).
-
Не злоупотреблять средствами. Избыточная чистка приводит к сухости и зуду.
-
Обращаться к специалисту. Если появились заложенность, боль или шум в ушах, следует посетить ЛОР-врача.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: чистить уши ежедневно ватными палочками.
Последствие: образование серной пробки.
Альтернатива: лёгкое промывание ушей водой без проникновения внутрь.
-
Ошибка: самостоятельно пытаться удалить пробку спичками или булавками.
Последствие: травма и воспаление.
Альтернатива: профессиональная чистка у отоларинголога.
-
Ошибка: использование ушных свечей.
Последствие: ожог и раздражение слухового канала.
Альтернатива: капли для размягчения серы или промывание в клинике.
А что если пробка уже образовалась?
Если человек чувствует заложенность, снижение слуха или шум, не стоит пытаться "прочистить" ухо самостоятельно. Серная пробка имеет плотную структуру, и удалить её без риска можно только в медицинских условиях. ЛОР-врач подберёт безопасный метод — промывание тёплым раствором, аспирацию или вакуумную чистку.
После процедуры врач может порекомендовать капли для профилактики повторного образования пробок и ухода за кожей слухового прохода.
Плюсы и минусы ватных палочек
|Плюсы
|Минусы
|Удобны для ухода за наружным ухом
|Высокий риск травм
|Недорогие и доступные
|Способствуют образованию пробок
|Можно использовать для макияжа и ран
|Не подходят для внутреннего применения
Мифы и правда
Миф 1. Чистить уши нужно каждый день.
Правда: сера выводится самостоятельно, и частая чистка только мешает этому процессу.
Миф 2. Без палочек уши будут грязными.
Правда: при нормальной гигиене наружного уха серы внутри не накапливается.
Миф 3. Детям особенно нужно чистить уши.
Правда: наоборот, у малышей кожа ещё тоньше, и травма возможна даже при лёгком движении.
FAQ
Как часто нужно чистить уши?
Достаточно протирать наружную часть 2-3 раза в неделю во время душа.
Можно ли использовать перекись водорода для чистки?
Да, но только по назначению врача — в некоторых случаях перекись может вызвать сухость и раздражение.
Как понять, что в ухе пробка?
Основные признаки — ощущение заложенности, приглушённый слух, шум или лёгкое давление.
