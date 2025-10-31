Чистите уши каждый день? Вы делаете это неправильно — и вредите себе

Многие до сих пор считают, что чистка ушей ватными палочками — неотъемлемая часть личной гигиены. Однако врачи всё чаще предупреждают: привычка, кажущаяся безобидной, может привести к серьёзным проблемам со слухом. В беседе с RT врач-оториноларинголог Александра Филёва рассказала, чем опасно частое использование ватных палочек и как правильно ухаживать за ушами.

"Ежедневное использование таких средств не очищает слуховой проход, а, наоборот, продвигает серу глубже к барабанной перепонке", — пояснила врач-оториноларинголог Александра Филёва.

По словам специалиста, при регулярном применении ватные палочки не только не решают задачу очистки, но и нарушают естественный процесс самоочищения ушей. Вместо удаления загрязнений они проталкивают серу внутрь, что может привести к образованию плотной пробки. В результате у человека появляется чувство заложенности, снижается слух и возникает звон или гул в ушах.

Почему ватные палочки опасны

Филёва подчеркнула, что кожа в слуховом проходе чрезвычайно тонкая и чувствительная. Одно неловкое движение может вызвать микротравму или даже повредить барабанную перепонку. Последствия таких действий — воспаление, боль, временная или даже постоянная потеря слуха.

К тому же ватные волокна могут оставаться внутри уха, усиливая раздражение и создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Поэтому врачи всё чаще говорят: ватные палочки подходят только для очищения наружной части уха, но никак не для внутреннего канала.

Ушная сера — не враг, а защита

Специалист напомнила, что сера вырабатывается не просто так: она выполняет важную защитную функцию. Её задача — увлажнять кожу слухового прохода, задерживать пыль, микрочастицы и бактерии, не позволяя им попасть к барабанной перепонке.

Организм устроен так, что излишки серы удаляются естественным путём при жевании и разговоре. Поэтому при нормальном функционировании ушей дополнительная чистка не требуется.

"Правильная гигиена ушей заключается в мытье наружной части уха и начального участка слухового прохода во время душа, без проникновения внутрь", — добавила врач-оториноларинголог Александра Филёва.

Сравнение: безопасные и опасные методы чистки ушей

Метод Безопасность Риск Ватные палочки Низкая Повреждение перепонки, образование пробки Промывание водой Средняя При чрезмерном давлении может вызвать воспаление Капли для растворения серы Высокая При неправильном выборе возможна аллергия Профессиональная чистка у ЛОРа Очень высокая Минимальные риски при стерильности

Как правильно ухаживать за ушами: пошагово

Мыть только наружное ухо. Достаточно мягкой мочалки и воды во время душа. Избегать острых предметов. Заколки, спички, ватные палочки и другие подручные средства категорически запрещены. Использовать специальные капли. Если образуются пробки, подойдут аптечные растворы на основе перекиси или морской воды (по назначению врача). Не злоупотреблять средствами. Избыточная чистка приводит к сухости и зуду. Обращаться к специалисту. Если появились заложенность, боль или шум в ушах, следует посетить ЛОР-врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чистить уши ежедневно ватными палочками.

Последствие: образование серной пробки.

Альтернатива: лёгкое промывание ушей водой без проникновения внутрь.

Ошибка: самостоятельно пытаться удалить пробку спичками или булавками.

Последствие: травма и воспаление.

Альтернатива: профессиональная чистка у отоларинголога.

Ошибка: использование ушных свечей.

Последствие: ожог и раздражение слухового канала.

Альтернатива: капли для размягчения серы или промывание в клинике.

А что если пробка уже образовалась?

Если человек чувствует заложенность, снижение слуха или шум, не стоит пытаться "прочистить" ухо самостоятельно. Серная пробка имеет плотную структуру, и удалить её без риска можно только в медицинских условиях. ЛОР-врач подберёт безопасный метод — промывание тёплым раствором, аспирацию или вакуумную чистку.

После процедуры врач может порекомендовать капли для профилактики повторного образования пробок и ухода за кожей слухового прохода.

Плюсы и минусы ватных палочек

Плюсы Минусы Удобны для ухода за наружным ухом Высокий риск травм Недорогие и доступные Способствуют образованию пробок Можно использовать для макияжа и ран Не подходят для внутреннего применения

Мифы и правда

Миф 1. Чистить уши нужно каждый день.

Правда: сера выводится самостоятельно, и частая чистка только мешает этому процессу.

Миф 2. Без палочек уши будут грязными.

Правда: при нормальной гигиене наружного уха серы внутри не накапливается.

Миф 3. Детям особенно нужно чистить уши.

Правда: наоборот, у малышей кожа ещё тоньше, и травма возможна даже при лёгком движении.

FAQ

Как часто нужно чистить уши?

Достаточно протирать наружную часть 2-3 раза в неделю во время душа.

Можно ли использовать перекись водорода для чистки?

Да, но только по назначению врача — в некоторых случаях перекись может вызвать сухость и раздражение.

Как понять, что в ухе пробка?

Основные признаки — ощущение заложенности, приглушённый слух, шум или лёгкое давление.