Концентрированный человек пытается услышать
Концентрированный человек пытается услышать
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:38

Желтая ушная сера — признак здоровья: как правильно ухаживать за своим слухом и избежать проблем

Ушная сера, часто воспринимаемая как нежелательный налет, на деле служит естественным барьером, очищающим слуховой проход от микробов, пыли и загрязнений благодаря своей биохимической кислотной среде. Однако анатомические особенности строения уха или неверные методы гигиены приводят к накоплению серы и формированию пробок, нарушающих слух. Серные пробки возникают не случайно, а из-за сбоя в природном механизме самоочищения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В норме серные массы, подобно моторному маслу в двигателе, поддерживают защитную среду, препятствующую размножению патогенов. По словам Владимира Зайцева, желтый цвет указывает на их свежесть и эффективность против бактерий, вирусов и простейших. Движения жевательных мышц во время еды или речи обеспечивают постепенное выталкивание отработанной темной серы наружу, активируя физико-механический конвейер слухового прохода.

"Серные массы можно сравнить с моторным маслом в автомобиле. Желтого цвета моторное масло — это масло новое, которое исправно выполняет свою функцию. Точно так же и желтые серные массы, находясь в наружном слуховом проходе, имеют резко кислую среду. Эта среда противодействует бактериям, вирусам, спирохетам и простейшим. Кроме того, она уничтожает патологическую микрофлору, которая может попадать в слуховой проход", — сказал Владимир Зайцев.

Анатомические вариации, такие как узкий проход или костные наросты вроде остеофитов, замедляют этот процесс, по словам врача. Самостоятельная чистка ватными палочками усугубляет проблему, проталкивая серу глубже и уплотняя ее у барабанной перепонки, что вызывает заложенность и оглушение. В таких случаях требуется профессиональное удаление, чтобы восстановить естественный баланс.

