Покупка авто через страны ЕАЭС: как проверить утильсбор и таможенную стоимость в ПТС

Покупка машины, которую привезли в Россию через страны ЕАЭС, может вылезти боком уже после сделки. Снаружи всё выглядит прилично: чистый салон, ровные зазоры, бодрый мотор. А потом выясняется, что утилизационный сбор посчитали криво, и новый владелец получает доплату. На практике это обычно всплывает не сразу, а уже после оформления, когда время и деньги назад не вернёшь.

"Во-первых, для этого нужно проверить ПТС на наличие отметки об уплате утильсбора. Также обязательно нужно проверить таможенную декларацию (ДТ) или таможенный приходный ордер (ТПО). Обратить внимание на графу "таможенная стоимость". Если она подозрительно низкая, например новый автомобиль стоит 500 тысяч рублей, это "серая" схема и вы попадете на доначисление", — объяснил директор по административно-хозяйственной деятельности ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Разин. директор по административно-хозяйственной деятельности ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Разин

Что проверить в документах

Первым делом покупателю нужно открыть ПТС и найти отметку об уплате утилизационного сбора. Без неё история машины сразу становится мутной, даже если продавец уверяет, что всё уже закрыто. Потом стоит запросить таможенную декларацию или таможенный приходный ордер и сверить бумаги между собой. Если продавец начинает путаться в документах, это уже не мелочь, а нормальный повод притормозить сделку.

Отдельно нужно смотреть на графу "таможенная стоимость". Если она заметно ниже реальной цены, перед вами может быть схема, рассчитанная на занижение платежа. Разин прямо привёл пример с новым автомобилем за 500 тысяч рублей. В таком случае покупатель рискует получить доначисление уже после оформления.

Чтобы не влететь в лишние расходы, полезно заранее сверить документы с данными по правилам ввоза авто из стран союза и отдельно посмотреть, как оформлена покупка подержанной машины. Бумаги здесь решают почти всё. Если они не сходятся, дальше уже не о чем разговаривать.

Где чаще всего прячется проблема

Особенно осторожным надо быть, когда у машины непрозрачная история. Это касается и автомобилей с пробегом, и свежепривезённых экземпляров, у которых цепочка собственников выглядит странно. Если продавец не может толком объяснить, откуда машина и как её оформили, это плохой знак. Здесь лучше потратить лишние десять минут на проверку, чем потом считать убытки.

Разин предупредил, что при покупке новой машины от физического лица или фирмы-однодневки риск заметно выше. В таких схемах документы часто выглядят прилично только на первый взгляд. А вот в графе таможенной стоимости потом может вылезти совсем другая реальность. И тогда платить придётся уже не продавцу, а покупателю.

В похожих историях полезно держать под рукой не только ПТС, но и любые подтверждения ввоза и оплаты сборов. Если продавец ссылается на память, а не на бумаги, это слабая позиция. На таком рынке доверие без документов ничего не стоит.

Кому безопаснее доверять сделку

Лучший вариант, по словам эксперта, — брать машину в крупном дилерском центре. Там обычно дорожат репутацией и работают по закону, а не по принципу "пронесёт". Это не гарантия от всех проблем, но хотя бы понятен источник машины и порядок оформления.

Если же перед вами частник или сомнительная компания, документы надо читать особенно внимательно. Здесь не спасает ни блестящий кузов, ни уверенный тон продавца. Машина может выглядеть безупречно, но один кривой расчёт утильсбора легко превращает покупку в головную боль.

Похожая логика работает и при выборе автомобиля вообще: лучше сначала проверить бумаги и только потом считать, сколько он стоит на самом деле. Для этого и пригодится базовая проверка документов перед покупкой, а не только осмотр снаружи. В противном случае экономия может оказаться мнимой.

"Лучшим решением в текущих обстоятельствах будет приобретение авто в крупных дилерских центрах, которые дорожат репутацией и работают в рамках законодательства. Если продавец новой машины — физическое лицо и фирма-однодневка, это большой риск попасть на деньги", — предупредил директор по административно-хозяйственной деятельности ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Разин. директор по административно-хозяйственной деятельности ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Разин

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если в ПТС нет отметки об уплате утильсбора?

Такую покупку лучше сразу поставить на паузу. Без этой отметки риски для покупателя слишком высоки.

Какие документы важнее всего?

ПТС, таможенная декларация и таможенный приходный ордер. Именно они помогают понять, как машину оформили.

Почему опасна слишком низкая таможенная стоимость?

Это может говорить о "серой" схеме. Потом покупателю могут доначислить платеж.

Где безопаснее покупать такую машину?

В крупном дилерском центре. Там меньше шансов нарваться на спорную схему с документами.

Проверено экспертом: директор по административно-хозяйственной деятельности ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Разин

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