Сделал первое погружение в Египте – и понял, что на поверхности жить уже неинтересно

Дайвинг в Египте — это не просто хобби, а способ увидеть другой мир: коралловые леса, крупные рифовые рыбы, мант и даже акул в привычной для них среде. Красное море привлекает прозрачной водой, стабильной температурой и большим выбором мест для погружений: от мелководных садов до глубоких вертикальных стен и исторических затонувших объектов. Эта статья поможет организовать поездку, выбрать формат погружений и подготовиться к проживанию под водой с минимальным риском.

Дайвинг — это погружения с аквалангом или без него (фридайвинг/снорклинг), где используются разные уровни подготовки и снаряжения. В Египте популярны учебные курсы PADI и SSI, а также многочисленные дайвцентры, которые предлагают как ознакомительные "бонфайверные" погружения с пляжа, так и живые бай-боты (liveaboard) для многодневных рейсов по рифам и атоллам. Уровень подготовки определяет глубину и сложность маршрутов: Open Water — до 18-20 м, Advanced — до 30-40 м, технические курсы требуют отдельной сертификации и специального газа.

Климат и море в основном тёплые: температура воды в большинстве районов держится в пределах 22-28 °C, а видимость может достигать 30 м и более, особенно в районе расщелин и внешних рифов. Лучшие сезоны для разных целей отличаются: для наблюдений больших животных и спокойного сноркелинга-межсезонье и зимние месяцы, для спокойной видимости и тёплой воды — лето и ранняя осень.

Сравнение популярных дайв-сайтов

Место Подходит для Главные фишки Особенности доступа Шарм-эль-Шейх (Рас Мохаммед, Тиран) Новичкам и продвинутым Внешние рифы, туннели, большая биологическая насыщенность Много центров, легко добраться с пляжа Хургада (Эльфинстоун, Братья) Опытным и техникам Стены, течения, шансы встретить акул и манту Часто требуютсяboat trips Дахаб (Blue Hole, Canyon) Фридайверам и экстремалам Уникальные провалы и пещерные маршруты Требует осторожности и подготовки Марса-Алам (Древние рифы, Картер-го) Любителям больших животных Манта, редкие виды, уединённые рифы Удалённость — плюс для природы, минус для логистики Боны (затонувшие корабли) Историкам и техникам Затопленные корпуса и артефакты Погружения иногда глубокие и технические

Советы шаг за шагом

Выберите формат: пляжные погружения, однодневные boat trips или liveaboard. Liveaboard удобен для удалённых рифов и ночных погружений. Сертификация: начните с PADI Open Water или SSI Open Water; для ночных/глубоких — Advanced и специальности (Nitrox, Deep, Wreck). Снаряжение: маска и ласты лучше свои; регулятор и баллон арендуйте в проверённом центре. Рекомендуемые бренды: Mares, Scubapro, Aqualung; для компьютеров — Suunto или Shearwater. Страховка: берите полис с покрытием дайвинга и эвакуации (DAN — Divers Alert Network). Бронь и выбор центра: пользуйтесь платформами Scuba Travel и DiveBooker, читайте отзывы, проверяйте соответствие инструктора сертификатам. Медицина и здоровье: пройдите пред-дайв-медосмотр, избегайте авиаперелётов минимум 18-24 часа после глубоких погружений. Технические аксессуары: маркерный буй (SMB), компас и подводный фонарь для ночных погружений, жилет для снорклинга с подстраховкой для слабых пловцов.

А что если…

…у вас нет сертификата, но хочется попробовать? Запишитесь на пробное погружение (Discover Scuba) с инструктором — обычно это одна-две практики у берега и погружение на малую глубину.

…вы видите сильное течение? Не паникуйте: оставайтесь внизу, берегитесь подводных структур, используйте SMB и следуйте инструкциям гида; при серьёзном течении быстро вернитесь на лодку.

…попалась медуза или царапина на рифе? Промывайте пресной водой, при сильной реакции обращайтесь к медперсоналу дайв-центра; для ожогов медуз используйте уксус по инструкции.

…планируете глубокие погружения? Проходите технические курсы, практикуйтесь в контролируемых условиях и используйте соответствующие смеси (Nitrox, Trimix) и декомпрессионные планы.

Плюсы и минусы изучения подводного мира в Египте

Плюсы Минусы Доступность и развитая инфраструктура дайв-центров В популярных точках в сезон многолюдно Широкий выбор маршрутов для всех уровней На удалённые рифы требуется время и деньги Хорошая видимость и богатая фауна Низкое качество арендуемого снаряжения у отдельных операторов Возможность liveaboard и ночных погружений Риск течений и сильных волн на внешних рифах Обучение по международным стандартам (PADI/SSI) Требует соблюдения правил декомпрессии и здоровья

FAQ

Как выбрать инструктора и дайв-центр?

Ищите лицензированные центры, отзывы реальных дайверов и прозрачные условия аренды снаряжения. Проверьте наличие международных сертификатов у инструкторов и подходящие по уровню программы.

Сколько стоит базовый курс Open Water в Египте?

Цены варьируются: в среднем курс на 3-4 дня с теорией, бассейном и открытыми погружениями стоит от бюджетных пакетов до премиальных — ориентируйтесь на соотношение цена/отзывы. Включайте аренду снаряжения и страховку в бюджет.

Что лучше — liveaboard или дневные выезды с берега?

Liveaboard даёт доступ к удалённым рифам и ночным погружениям — идеален для насыщенных программ. Дневные выезды подходят для ограниченного времени и бюджетных поездок. Выбор зависит от целей и готовности тратить время и деньги.

Нужно ли делать медицинский осмотр перед курсом?

Да. Большинство школ требует заполнения медицинской анкеты и, при наличии противопоказаний, справку от врача. Это общая практика для безопасности.

Как подготовиться к снорклингу с детьми?

Выбирайте защитные бухты с мелким входом, используйте жилеты и короткие сессии, обучайте базовым правилам поведения у рифа и не оставляйте детей без присмотра.