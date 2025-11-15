Сделал первое погружение в Египте – и понял, что на поверхности жить уже неинтересно
Дайвинг в Египте — это не просто хобби, а способ увидеть другой мир: коралловые леса, крупные рифовые рыбы, мант и даже акул в привычной для них среде. Красное море привлекает прозрачной водой, стабильной температурой и большим выбором мест для погружений: от мелководных садов до глубоких вертикальных стен и исторических затонувших объектов. Эта статья поможет организовать поездку, выбрать формат погружений и подготовиться к проживанию под водой с минимальным риском.
Дайвинг — это погружения с аквалангом или без него (фридайвинг/снорклинг), где используются разные уровни подготовки и снаряжения. В Египте популярны учебные курсы PADI и SSI, а также многочисленные дайвцентры, которые предлагают как ознакомительные "бонфайверные" погружения с пляжа, так и живые бай-боты (liveaboard) для многодневных рейсов по рифам и атоллам. Уровень подготовки определяет глубину и сложность маршрутов: Open Water — до 18-20 м, Advanced — до 30-40 м, технические курсы требуют отдельной сертификации и специального газа.
Климат и море в основном тёплые: температура воды в большинстве районов держится в пределах 22-28 °C, а видимость может достигать 30 м и более, особенно в районе расщелин и внешних рифов. Лучшие сезоны для разных целей отличаются: для наблюдений больших животных и спокойного сноркелинга-межсезонье и зимние месяцы, для спокойной видимости и тёплой воды — лето и ранняя осень.
Сравнение популярных дайв-сайтов
|Место
|Подходит для
|Главные фишки
|Особенности доступа
|Шарм-эль-Шейх (Рас Мохаммед, Тиран)
|Новичкам и продвинутым
|Внешние рифы, туннели, большая биологическая насыщенность
|Много центров, легко добраться с пляжа
|Хургада (Эльфинстоун, Братья)
|Опытным и техникам
|Стены, течения, шансы встретить акул и манту
|Часто требуютсяboat trips
|Дахаб (Blue Hole, Canyon)
|Фридайверам и экстремалам
|Уникальные провалы и пещерные маршруты
|Требует осторожности и подготовки
|Марса-Алам (Древние рифы, Картер-го)
|Любителям больших животных
|Манта, редкие виды, уединённые рифы
|Удалённость — плюс для природы, минус для логистики
|Боны (затонувшие корабли)
|Историкам и техникам
|Затопленные корпуса и артефакты
|Погружения иногда глубокие и технические
Советы шаг за шагом
- Выберите формат: пляжные погружения, однодневные boat trips или liveaboard. Liveaboard удобен для удалённых рифов и ночных погружений.
- Сертификация: начните с PADI Open Water или SSI Open Water; для ночных/глубоких — Advanced и специальности (Nitrox, Deep, Wreck).
- Снаряжение: маска и ласты лучше свои; регулятор и баллон арендуйте в проверённом центре. Рекомендуемые бренды: Mares, Scubapro, Aqualung; для компьютеров — Suunto или Shearwater.
- Страховка: берите полис с покрытием дайвинга и эвакуации (DAN — Divers Alert Network).
- Бронь и выбор центра: пользуйтесь платформами Scuba Travel и DiveBooker, читайте отзывы, проверяйте соответствие инструктора сертификатам.
- Медицина и здоровье: пройдите пред-дайв-медосмотр, избегайте авиаперелётов минимум 18-24 часа после глубоких погружений.
- Технические аксессуары: маркерный буй (SMB), компас и подводный фонарь для ночных погружений, жилет для снорклинга с подстраховкой для слабых пловцов.
А что если…
…у вас нет сертификата, но хочется попробовать? Запишитесь на пробное погружение (Discover Scuba) с инструктором — обычно это одна-две практики у берега и погружение на малую глубину.
…вы видите сильное течение? Не паникуйте: оставайтесь внизу, берегитесь подводных структур, используйте SMB и следуйте инструкциям гида; при серьёзном течении быстро вернитесь на лодку.
…попалась медуза или царапина на рифе? Промывайте пресной водой, при сильной реакции обращайтесь к медперсоналу дайв-центра; для ожогов медуз используйте уксус по инструкции.
…планируете глубокие погружения? Проходите технические курсы, практикуйтесь в контролируемых условиях и используйте соответствующие смеси (Nitrox, Trimix) и декомпрессионные планы.
Плюсы и минусы изучения подводного мира в Египте
|Плюсы
|Минусы
|Доступность и развитая инфраструктура дайв-центров
|В популярных точках в сезон многолюдно
|Широкий выбор маршрутов для всех уровней
|На удалённые рифы требуется время и деньги
|Хорошая видимость и богатая фауна
|Низкое качество арендуемого снаряжения у отдельных операторов
|Возможность liveaboard и ночных погружений
|Риск течений и сильных волн на внешних рифах
|Обучение по международным стандартам (PADI/SSI)
|Требует соблюдения правил декомпрессии и здоровья
FAQ
Как выбрать инструктора и дайв-центр?
Ищите лицензированные центры, отзывы реальных дайверов и прозрачные условия аренды снаряжения. Проверьте наличие международных сертификатов у инструкторов и подходящие по уровню программы.
Сколько стоит базовый курс Open Water в Египте?
Цены варьируются: в среднем курс на 3-4 дня с теорией, бассейном и открытыми погружениями стоит от бюджетных пакетов до премиальных — ориентируйтесь на соотношение цена/отзывы. Включайте аренду снаряжения и страховку в бюджет.
Что лучше — liveaboard или дневные выезды с берега?
Liveaboard даёт доступ к удалённым рифам и ночным погружениям — идеален для насыщенных программ. Дневные выезды подходят для ограниченного времени и бюджетных поездок. Выбор зависит от целей и готовности тратить время и деньги.
Нужно ли делать медицинский осмотр перед курсом?
Да. Большинство школ требует заполнения медицинской анкеты и, при наличии противопоказаний, справку от врача. Это общая практика для безопасности.
Как подготовиться к снорклингу с детьми?
Выбирайте защитные бухты с мелким входом, используйте жилеты и короткие сессии, обучайте базовым правилам поведения у рифа и не оставляйте детей без присмотра.
