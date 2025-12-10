Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Белый бенгальский тигр в дикой природе
Белый бенгальский тигр в дикой природе
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:48

Джунгли шепчут о возвращении хищника: редкая популяция тигров всплыла там, где её почти не ждали

В Лейзере выявили устойчивую популяцию суматранских тигров — Джо Фигель

Мировые популяции тигров пережили многовековое сокращение, и сегодня эти хищники обитают лишь на малой доле своих прежних территорий. Исследователи отмечают, что давление со стороны человека, вырубка лесов и потеря добычи привели к резкому сжатию ареала вида, особенно в густонаселённых регионах Азии. Об этом сообщает издание Passione Astronomia.

Именно на этом фоне любое подтверждение устойчивой популяции становится важным сигналом для научного сообщества. Новая работа специалистов из Индонезии выявила перспективный очаг сохранения суматранских тигров в экосистеме Лейзер на острове Суматра — одном из последних крупных природных ландшафтов, где эти хищники всё ещё чувствуют себя относительно уверенно. Об этом сообщает международная группа исследователей, работающих совместно с природоохранными службами Индонезии.

Экосистема Лейзер как уникальное убежище для тигров

Экосистема Лейзер считается одним из наиболее впечатляющих природных массивов Юго-Восточной Азии. Её территория почти втрое превышает площадь Йеллоустоунского национального парка и охватывает разнообразные типы ландшафтов — от равнинных лесов до горных массивов. Такое разнообразие обеспечивает устойчивые популяции добычи, что крайне важно для крупных хищников, зависимых от стабильных источников питания. Ученые отмечают, что разнообразие природных зон Лейзера помогает другим видам, испытывающим влияние изменения климата, подобно тем, что обитают в африканских лесах.

Почти половина всей территории остаётся нетронутым лесным массивом, что редкость в современном мире. Здесь действует усиленное патрулирование рейнджеров, уменьшающее риск браконьерства и нелегального проникновения в охраняемые зоны. На местах в исследовании участвовал биолог-консерватор Джо Фигель, сотрудничающий с природоохранными ведомствами Индонезии.

"Мы задокументировали надежную популяцию тигров, по-видимому, среди самых здоровых на острове", — отметил он.

Рабочие группы активно взаимодействовали с жителями ближайших общин. Такой подход укрепил доверие, позволил лучше отслеживать ситуацию в удалённых лесных районах и стал примером успешной модели сотрудничества, которая уже доказала свою эффективность в странах Юго-Восточной Азии.

Технологии мониторинга и системность наблюдений

Для исследования численности тигров команда разместила сеть инфракрасных камер в северной части Лейзера, в провинции Ачех. Мониторинг проходил поэтапно: тридцать четыре камеры работали весной 2023 года, пятьдесят девять — во второй половине 2023-го, а семьдесят четыре — с мая по ноябрь 2024 года. Длительный период наблюдений позволил получить сведения, которые невозможно собрать при кратковременной экспедиции, поскольку тигры часто меняют траектории перемещений в зависимости от добычи и сезона.

"Многолетний мониторинг фотоловушки критически важен для оценки ключевых демографических параметров тигра, таких как выживание, набор персонала, срок пребывания в должности и темпы роста населения", — сообщил он.

По итогам анализа было получено 282 чётких изображения суматранских тигров. Изучение уникального рисунка полос позволило идентифицировать двадцать семь особей: четырнадцать самок, двенадцать самцов и одну тигрицу неопределённого пола. Большое число самок стало показателем благоприятной среды: тигрицы выбирают более стабильные территории для выращивания потомства, а значит, условия для воспроизводства популяции остаются надёжными.

Особый интерес вызвали данные о тигрятах. Некоторые группы детёнышей фиксировались в разное время, а два тигра, впервые сфотографированные молодыми, позже попали в объективы как взрослые хищники, что отражает естественный процесс отделения от семьи и формирование новых участков обитания.

Почему участие местных жителей усилило защиту тигров

Национальный парк Гунунг-Лейзер расположен внутри более крупной экосистемы Лейзер. Однако исследование проводилось на территориях, находящихся под контролем провинции Ачех, а не центрального правительства. Провинциальные районы часто получают меньше финансовой поддержки, что усложняет организацию комплексной охраны. Несмотря на это, в северных участках Лейзера количество зафиксированных тигров оказалось почти втрое выше, чем в предыдущих исследованиях, проведённых в других частях Суматры.

В истории исследований острова только три масштабных проекта фиксировали более десяти тигров на одной территории, и все они проходили в национальных парках. Результаты Лейзера превзошли эти показатели, демонстрируя, что благополучие вида возможно даже вне парковых зон — при условии устойчивого экосистемного подхода.

Ключевыми факторами успеха стали сохранение лесов на плоских и горных участках, плотность добычи и поддержка местных общин. Таких примеров крайне мало, поэтому результаты Лейзера считаются одной из наиболее значимых природоохранных побед последних лет.

Миграции тигров и важность современных методов наблюдений

Помимо подсчёта особей, исследователи изучили модели движения тигров. Эти данные необходимы для оценки расстояний между камерами, понимания предпочтений хищников в выборе троп и создания карт миграционных маршрутов. Они помогают точнее определять ключевые участки, которые требуют усиленной охраны, особенно там, где плотность добычи максимальна.

Многочисленные наблюдения стали возможны не из-за удачи, а благодаря многолетней работе по сохранению лесов. Устойчивость среды — результат согласованных усилий, включающих патрулирование, ограничения на промышленную вырубку, работу с местными жителями и постоянный научный мониторинг.

Разнообразие среды обитания — от густых долинных лесов до высокогорных участков — обеспечивает тиграм возможность выбирать безопасные маршруты, избегать прямого контакта с людьми и поддерживать естественный баланс хищник-добыча. Это особенно важно на фоне глобального сокращения лесов и растущего воздействия изменения климата на экосистемы.

Сравнение: национальные парки и провинциальные леса как территории сохранения тигров

  1. Национальные парки имеют официальный статус и получают стабильное финансирование.

  2. Провинциальные леса менее обеспечены ресурсами, но могут обеспечивать высокое биоразнообразие.

  3. В парках работают профессиональные рейнджеры, тогда как провинции сильнее зависят от местных жителей.

  4. Мониторинг в провинциальных лесах часто показывает неожиданные результаты, как в Лейзере, где число тигров оказалось выше прогнозов.

Эти отличия подчёркивают важность комплексного подхода к охране хищников, когда разные уровни управления природными территориями работают вместе.

Плюсы и минусы фотоловушек в изучении редких животных

Положительные стороны:
• позволяют наблюдать за животными без вмешательства человека;
• дают возможность определить численность и состав популяции;
• фиксируют редкие поведенческие модели;
• помогают планировать мероприятия по охране.

Ограничения:
• камеры зависят от погодных условий;
• требуют долгосрочной установки для высокой точности данных;
• возможны ложные срабатывания от других животных.

Советы по поддержанию устойчивых популяций тигров

  1. Укреплять взаимодействие между природоохранными ведомствами и местными общинами.

  2. Расширять зону патрулирования и предотвращать браконьерство.

  3. Обеспечивать финансирование долгосрочных программ наблюдений.

  4. Сохранять лесные массивы, обеспечивающие добычу для хищников.

  5. Использовать современные технологии для точного мониторинга популяций.

Популярные вопросы о суматранских тиграх

  1. Почему Лейзер считается ключевым регионом для тигров?
    Потому что он сохраняет крупнейший непрерывный участок природной среды обитания на Суматре.

  2. Что показывает количество самок в популяции?
    Высокая доля самок свидетельствует о стабильности среды, подходящей для выращивания потомства.

  3. Как инфракрасные камеры помогают оценивать состояние популяций?
    Они фиксируют животных в естественных условиях и позволяют точно идентифицировать особей.

