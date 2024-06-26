Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, по информации из The Times, выразил обвинение в адрес бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, связывая его с гибелью тысяч украинских солдат.
Он заявил, что Джонсон уговорил Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с Россией весной 2022 года.
"Джонсон будто хочет, чтобы обе стороны на Украине воевали до смерти. Учитывая, что боевые потери достигают до одного миллиона человек", — отметил он.
Он также заявил, что Украине возможно придётся пожертвовать частью территорий для достижения мира, и предупредил о риске исчезновения молодых мужчин на Украине, если страна будет настаивать на восстановлении контроля над всеми землями, которые считает своими.
Фото:twitter.com/U.K. Prime Minister(Creative Commons CC0 License)
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