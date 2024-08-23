Граффити Джоковича появилось в Сербии в честь его победы на Олимпиаде

Теннисиста Новака Джоковича изобразили в городе Соколац в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

Спортсмена нарисовали рядом с портретом национального героя Сербии Старины Новака. Его изобразили в честь того, что он выиграл в Олимпийских играх-2024, которые прошли во французской столице. Автор работы — художник Милан Милославлевич, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 провели с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступали на летних соревнованиях в Париже в нейтральном статусе. Они не принимали участие в медальном зачете.

Фото: flickr. com/ Tatiana from Moscow, Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).