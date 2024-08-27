Новак Джокович потерял золотую медаль Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович потерял золото Олимпиады.
Спортсмена попросили привезти медаль на несколько турниров, в том числе на US Open. Однако Джокович прилетел без золота, так как не смог найти медаль и улетел без нее.
"Мои дети где-то спрятали медаль, поэтому я не смог ее привезти. Тогда я начал паниковать, — сказал чемпион турниров "Большого шлема". Через некоторое время члены семьи все же отыскали медаль, и физиотерапевт на следующий день прилетел с ней в Нью-Йорк", — пишет РБК Спорт.
Компания Head по случаю победы Новака на Олимпиаде в Париже создала для него золотую коллекцию инвентаря. После 37-летний теннисист выступил на US Open, побив рекорд по победам на главной арене.
Фото: flickr. com/JC (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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