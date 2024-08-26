Футболисту Джикие предлагают перейти в турецкий клуб

Бывший футболист московского "Спартака" Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции.

Экс-капитан красно-белых сообщил, что у него есть предложения из клубов в Турции и России.

"Я в активном поиске. Есть варианты, работаем над ними. Я бы хотел попробовать свои силы в другой стране, рассматриваю предложение из Турции. В России тоже есть предложения", — цитирует Джикию РБК Спорт.

30-летний игрок уверяет, что ему интересен чемпионат Турции, поскольку в этой стране хорошая лига, уровень. Также там есть еврокубки, фанаты и хорошие стадионы.

Фото: Pixabay/ senolsengul at Pixabay (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).