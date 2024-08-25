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Джикия заплатил за
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Джикие пришлось заплатить за ЖКУ через суд

Джикия заплатил за "коммуналку" через суд

Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево взыскал с экс-футболиста "Спартака" Георгия Джикии задолженность по "коммуналке".

Он вынес два судебных приказа о взыскании с бывшего игрока московского клуба красно-белых задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщает РБК Спорт.

Сумма задолженности футболиста неизвестна.

Защитник, который ранее был капитаном "Спартака", ушел из клуба российской столицы после окончания прошлого сезона. У Георгия Джикии завершился контракт с командой. Новый клуб 30-летний игрок из Грузии пока не нашел.

Фото: flickr.com/howtostartablogonline.net (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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