Помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что Минобороны России активно участвует в производстве беспилотников и расширяет виды таких систем, сообщает РИА Новости.
На вопрос о достаточности налаженности производства необходимых беспилотников, Дюмин отметил, что работа в этом направлении активно ведется.
Он подчеркнул, что процесс развивается в двух ключевых направлениях. Во-первых, Минобороны полностью интегрировано в эту работу и расширяет виды беспилотных летательных аппаратов, что является стратегически важной темой.
Во-вторых, он отметил усилия группы специалистов, которые работают под руководством Народного фронта, чтобы выявлять и отбирать перспективные разработки без бюрократических задержек.
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