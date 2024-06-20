Помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что Минобороны России активно участвует в производстве беспилотников и расширяет виды таких систем, сообщает РИА Новости.

На вопрос о достаточности налаженности производства необходимых беспилотников, Дюмин отметил, что работа в этом направлении активно ведется.

Он подчеркнул, что процесс развивается в двух ключевых направлениях. Во-первых, Минобороны полностью интегрировано в эту работу и расширяет виды беспилотных летательных аппаратов, что является стратегически важной темой.

Во-вторых, он отметил усилия группы специалистов, которые работают под руководством Народного фронта, чтобы выявлять и отбирать перспективные разработки без бюрократических задержек.

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