В условиях спецоперации на Украине, как отметил помощник президента РФ Владимира Путина и куратор сферы отечественного ВПК Александр Дюмин, требуется увеличить развитие систем радиоэлектронной борьбы и высокотехнологичного поражения.
Дюмин подчеркнул, что современные вызовы и изменения в тактике требуют постоянного совершенствования вооружений, сообщает РИА Новости.
Он также отметил необходимость укрепления различных направлений российского оборонно-промышленного комплекса, включая автоматизированные системы управления, высокотехнологичные средства поражения и системы радиоэлектронной борьбы.
Напомним, Дюмин с 29 мая 2024 года — секретарь Государственного совета Российской Федерации, с 14 мая 2024 года — помощник президента Российской Федерации.
Фото:function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В КНДР назвали трогательной встречу Путина и Ким Чен Ына
В КНДР назвали встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына очень "трогательной".
Bild: немецкий стриминговый сервис показал Крым не частью Украины
Немецкий сервис потокового вещания Magenta TV, транслирующий матчи Чемпионата Европы по футболу 2024 года, показал карту Европы, где Крым не был отмечен как часть Украины.
Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской
Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка
Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.