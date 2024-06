В условиях спецоперации на Украине, как отметил помощник президента РФ Владимира Путина и куратор сферы отечественного ВПК Александр Дюмин, требуется увеличить развитие систем радиоэлектронной борьбы и высокотехнологичного поражения.

Дюмин подчеркнул, что современные вызовы и изменения в тактике требуют постоянного совершенствования вооружений, сообщает РИА Новости.

Он также отметил необходимость укрепления различных направлений российского оборонно-промышленного комплекса, включая автоматизированные системы управления, высокотехнологичные средства поражения и системы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Дюмин с 29 мая 2024 года — секретарь Государственного совета Российской Федерации, с 14 мая 2024 года — помощник президента Российской Федерации.

Фото:function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation(Creative Commons Attribution 4.0 International license)