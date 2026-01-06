Кислорода хватает, а энергии нет — странный сбой дыхания загоняет тело в хронический тупик

Постоянное чувство усталости, которое не исчезает даже после отдыха, может иметь неожиданное объяснение. Учёные всё чаще обращают внимание не только на сон и уровень нагрузки, но и на особенности дыхания. Новое исследование показало, что скрытые нарушения дыхания способны усиливать симптомы синдрома хронической усталости и оставаться незамеченными годами. Об этом сообщает Frontiers in Medicine (FM).

Незаметный фактор, усиливающий истощение

Синдром хронической усталости сопровождается выраженным ощущением изнеможения, замедленностью реакций и резким ухудшением самочувствия после физической или умственной активности. Такое состояние называют постнагрузочным недомоганием, и именно оно становится одной из самых тяжёлых проблем для пациентов. При анализе жалоб на одышку исследователи обратили внимание на то, что у многих людей присутствует дисфункциональное дыхание, которое ранее не рассматривалось как значимый фактор.

Под этим термином понимается нарушение координации дыхательных мышц, когда грудная клетка, диафрагма и брюшной пресс работают несогласованно. В результате дыхание становится поверхностным или слишком частым, а организм тратит больше ресурсов на поддержание газообмена. Подобные механизмы могут усиливать ощущение нехватки воздуха, схожее с тем, что врачи описывают при ощущении одышки при нагрузке, даже если объективных причин для этого немного.

Учёные связывают дыхательные нарушения с дизавтономией — расстройством вегетативной нервной системы, отвечающей за автоматические процессы. При сбое в передаче нервных сигналов страдает регуляция сосудов, сердечного ритма и дыхания, что дополнительно нагружает организм.

"Почти у половины пациентов с синдромом хронической усталости выявлены нарушения дыхания. Эта проблема, вероятно, усиливает симптомы и долгое время оставалась недооценённой", — сказал старший автор исследования, врач Икана Бенджамин Нательсон из Медицинской школы.

Что показали нагрузочные тесты

В исследовании приняли участие 57 человек с подтверждённым диагнозом и 25 здоровых добровольцев со схожим уровнем физической активности. Все участники проходили двухдневное кардиопульмональное нагрузочное тестирование. В ходе эксперимента специалисты фиксировали частоту сердечных сокращений, артериальное давление, показатели насыщения крови кислородом и характер дыхания.

Результаты показали, что максимальное потребление кислорода у пациентов с хронической усталостью практически не отличалось от контрольной группы. Однако при этом у 71% участников с диагнозом были выявлены признаки дыхательных нарушений — гипервентиляция, дисфункциональное дыхание или их сочетание. Нерегулярный ритм дыхания фиксировался почти у половины пациентов, тогда как среди здоровых добровольцев такие случаи были редкими.

"Пациенты могут не осознавать наличие дыхательных нарушений. Дисфункциональное дыхание может проявляться даже в состоянии покоя", — говорит первый автор работы Донна Манчини.

Возможные пути коррекции

Авторы работы отмечают, что дыхательные нарушения способны вызывать симптомы, похожие на проявления хронической усталости: головокружение, проблемы с концентрацией, одышку и чувство истощения. В сочетании с дизавтономией эти эффекты могут усиливаться, особенно при вертикальном положении тела и после нагрузки.

По мнению исследователей, улучшение дыхательной функции может стать важным направлением поддержки таких пациентов. Речь идёт о щадящих методах, направленных на восстановление спокойного и ритмичного дыхания. В этом контексте специалисты рассматривают дыхательные практики, мягкую физическую активность с контролем вдохов и выдохов, а также подходы, применяемые при восстановлении дыхательной системы, включая методы, используемые в работе с дыхательной системой.

Пока эти подходы требуют дополнительной научной проверки, однако полученные данные подчёркивают: дыхание — не второстепенный процесс, а один из ключевых факторов, влияющих на самочувствие людей с синдромом хронической усталости. Понимание и коррекция дыхательных нарушений могут со временем стать важным дополнением к существующим стратегиям помощи.