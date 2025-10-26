Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Космическая вспышка над Землёй
Космическая вспышка над Землёй
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 14:18

Дыра в земле, о которой молчала история: в Китае нашли пятый подтверждённый кратер от падения астероида

В Китае обнаружен астероидный кратер возрастом 10 тысяч лет — геолог Ли Вэньшэн

В южной китайской провинции Гуандун учёные нашли следы катастрофического события, которое произошло около десяти тысяч лет назад. Новое исследование подтвердило: огромный астероид столкнулся с Землёй, оставив после себя кратер диаметром около 900 метров. Это открытие стало пятым зафиксированным кратером в истории Китая и первым, найденным в его южной части.

Космический след на юге Китая

Кратер, получивший название Цзиньлинь, расположен недалеко от города Чжаоцин. Его форма напоминает чашу, наклонённую под углом, а геологический анализ показал, что образование возникло в результате мощного удара внеземного тела диаметром примерно 30 метров.

Учёные подсчитали, что при столкновении выделилась энергия, сопоставимая с 600 тысячами тонн тротила — это примерно 40 атомных бомб, подобных той, что была сброшена на Хиросиму. Такое воздействие, вероятно, радикально изменило окружающий ландшафт, вызвало локальные пожары и повлияло на экосистемы региона.

"Мы обнаружили убедительные доказательства ударного происхождения кратера Цзиньлинь", — пояснил геолог Ли Вэньшэн, один из участников исследования.

Как удалось доказать происхождение кратера

Чтобы подтвердить гипотезу о происхождении образования, специалисты изучили образцы кварца, собранные с места. Под микроскопом они нашли особые плоскостные деформационные структуры - микроскопические линии и стекловидные плоскости, которые появляются только под действием экстремального давления и температуры.

Такие деформации невозможно объяснить вулканической активностью или тектоническими процессами. Они считаются своеобразным "отпечатком пальца" астероидного удара, аналогичным тем, что находили в кратерах по всему миру — от Аризоны до Южной Африки.

Советы шаг за шагом: как геологи ищут следы падений

  • Сначала проводят спутниковое картографирование, чтобы выделить необычные геометрические формы рельефа.

  • Затем изучают геологические породы: ищут признаки плавления и ударных волн.

  • Берут образцы кварца и исследуют их под электронным микроскопом.

  • Сравнивают полученные структуры с известными типами ударных минералов.

  • После подтверждения происхождения оценивают возраст и степень эрозии кратера.

Такой комплексный подход позволил подтвердить астероидное происхождение и в случае Цзиньлиня.

Сравнение с другими кратерами

Кратер Страна Диаметр Возраст Энергия удара
Цзиньлинь Китай (Гуандун) ~900 м ~10 тыс. лет ≈600 тыс. т тротила
Бэрринджер США (Аризона) 1,2 км 50 тыс. лет ≈10 млн т тротила
Попигай Россия (Сибирь) 100 км 35 млн лет Гигантское, глобальное воздействие
Цикамборо Мексика 2 км 1,5 млн лет Локальные климатические изменения

Несмотря на относительно небольшой размер, Цзиньлинь стал важнейшей находкой: он подтверждает, что подобные события происходили даже в эпоху, когда человек уже активно заселял Землю.

Ошибка — последствия — альтернатива

  • Ошибка: считать, что в тропических районах не могут сохраняться кратеры.
    Последствие: недооценка регионов с высокой эрозией и осадками.
    Альтернатива: использовать спутниковые данные и геохимические анализы для поиска скрытых структур.

  • Ошибка: полагать, что малые астероиды не наносят серьёзного ущерба.
    Последствие: занижение риска при моделировании столкновений.
    Альтернатива: учитывать даже 20-30-метровые объекты при расчётах потенциальной угрозы.

А что если…

А что если подобное столкновение произошло бы сегодня? Удар астероида диаметром 30 метров вызвал бы разрушения на десятки километров вокруг, но без глобальных последствий. Однако если бы он упал в густонаселённый регион, разрушения могли бы быть катастрофическими.

А если подобные кратеры остались незамеченными? Вполне возможно. Учёные считают, что тропические ландшафты Китая и Юго-Восточной Азии скрывают десятки эродированных следов древних столкновений.

Плюсы и минусы для науки

Аспект Плюсы Минусы
Новое открытие Расширяет знания о геологической истории Китая Требует дорогостоящих исследований
Климат региона Способствует быстрому выветриванию пород и новым данным Ускоряет разрушение кратера
Ударный анализ кварца Даёт надёжные доказательства Трудоёмкий процесс

FAQ

Как определили возраст кратера?
Учёные оценили его по степени эрозии и геологическому контексту — ориентировочно 10 тысяч лет.

Почему кратер не был обнаружен раньше?
Регион Гуандун покрыт густой растительностью и испытывает сильные осадки, из-за чего рельеф быстро сглаживается.

Есть ли риск новых подобных ударов?
Да, но он минимален: объекты такого размера сталкиваются с Землёй раз в несколько тысяч лет.

Мифы и правда

  • Миф: все крупные кратеры образовались миллионы лет назад.
    Правда: некоторые, включая Цзиньлинь, появились сравнительно недавно, уже в эпоху человека.

  • Миф: маленькие астероиды безопасны.
    Правда: даже 30-метровый объект может вызвать взрыв мощностью десятков атомных бомб.

  • Миф: кратеры можно распознать без приборов.
    Правда: большинство скрыты под слоями почвы и требуют сложного анализа пород.

Исторический контекст

В Китае ранее было известно всего четыре ударных кратера — все на северо-востоке страны. До открытия Цзиньлиня считалось, что южные регионы не подвергались подобным событиям из-за плотного растительного покрова и активной эрозии. Теперь геологи уверены: карта ударных структур Китая будет расширяться.

Кратер Цзиньлинь стал напоминанием о том, что космические катастрофы могут происходить даже в эпоху цивилизации — и о том, насколько тонкой бывает грань между астрономией и геологией.

Три интересных факта

  • В Китае зафиксировано всего пять подтверждённых кратеров, хотя по площади страна могла бы скрывать их сотни.

  • Энергия удара астероида, создавшего Цзиньлинь, в 30 раз превышала мощность Тунгусского события.

  • В кварце из кратера нашли микроскопические следы плавления, аналогичные тем, что обнаружены в аризонском кратере Бэрринджер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Динозавры процветали за сотни тысяч лет до катастрофы, а не умирали постепенно — Эндрю Флинн сегодня в 6:19
Динозавры танцевали на краю бездны: ученые раскрыли правду о последних днях гигантов

Новое исследование из Нью-Мексико показало: динозавры процветали буквально за мгновения до падения астероида. Их экосистемы были живыми и сложными — катастрофа оборвала эволюцию на пике расцвета.

Читать полностью » Павианы делят мясо по принципу родства и статуса, как древние охотники-собиратели — Джулия Фишер сегодня в 5:19
Павианы удивили учёных: как приматы делят мясо по принципу охотников-собирателей и что это говорит о нас

Учёные выяснили, что павианы делятся мясом по принципу, схожему с поведением древних людей. Это открытие помогает понять, как у приматов зародились основы альтруизма и сотрудничества.

Читать полностью » NASA: рядом с Землёй обнаружен объект, движущийся по её орбите сегодня в 4:43
Ложная луна рядом с Землёй: учёные нашли второго спутника, но всё не так просто

Учёные подтвердили существование новой "ложной луны" — квазиспутника, который годами сопровождает Землю, двигаясь по почти той же орбите вокруг Солнца.

Читать полностью » NASA назвало Египет основной точкой наблюдения полного затмения 2 августа 2027 года сегодня в 3:46
Шесть минут тьмы: Землю ждёт самое продолжительное затмение XXI века

2 августа 2027 года небо над Египтом погрузится в темноту на шесть минут — одно из самых долгих солнечных затмений века станет событием, которое стоит увидеть.

Читать полностью » Астробиолог Вонг: рост функциональной информации объясняет усложнение материи сегодня в 2:16
Новая физика на подходе: мир оказался не энергией, а смыслом, закодированным в данных

Учёные предлагают радикально новую основу физики, где информация становится столь же фундаментальной, как энергия и масса. Может ли она объяснить, почему мир усложняется?

Читать полностью » Флоридский университет сообщил о распространении новогвинейских червей сегодня в 1:15
Они блестят, ползут и не умирают: кто поселился под окнами жителей Флориды

Во Флориде обнаружен инвазивный новогвинейский плоский червь. Чем он опасен для людей и домашних животных и как защитить дом и сад от незваного гостя.

Читать полностью » Astrophysical Journal Letters: у Хирона обнаружили четыре кольца сегодня в 0:27
Маленькое тело — большое открытие: Хирон обзавёлся собственной системой колец

Хирон, загадочный кентавр между Сатурном и Ураном, оказался окружён четырьмя кольцами. Учёные впервые наблюдают, как кольцевая система формируется в реальном времени.

Читать полностью » Профессор Акар: в древнем городе Алалах обнаружен административный архив Митанни вчера в 23:27
Пожар сохранил тайну тысячелетий: археологи раскопали уникальный архив

В Турции нашли архив Алалаха — клинописные таблички и печати хеттского принца. Открытие раскрывает тайны политики и религии бронзового века.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Филева предупредила, что даже солнечный свет не обеспечивает норму витамина D в России
Технологии
Apple, Google и другие IT-компании финансируют строительство нового бального зала Белого дома
Авто и мото
Toyota прекратит выпуск спорткара GR Supra в марте 2026 года
Еда
Учёные напомнили: арахисовая паста не повышает уровень холестерина
Спорт и фитнес
Эксперт Марина Груздова рассказала, как медитация помогает справиться со стрессом осенью
Питомцы
Слишком частое кормление рыбой вызывает у котов зависимость
Питомцы
Неправильная стрижка домашних кошек может ухудшить их терморегуляцию
Дом
Эксперты указали способы продления срока службы подушек и одеял с помощью геля и вакуумных пакетов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet