Дыхание ртом лишило сна — поставил увлажнитель, и головные боли ушли… не только из-за него

Мера Плюсы Минусы Ночные капы Защита зубов, снижение боли Стоимость, необходимость привыкания Увлажнитель воздуха Легче дышать, меньше сухости Требует ухода и регулярной чистки Корректоры для носа Уменьшают храп, улучшают дыхание Не всем помогают Консультация сомнолога Выявление скрытых нарушений Нужно время и финансовые вложения

FAQ

Как выбрать капу от скрежета зубами?

Лучше всего подбирать её у стоматолога: он сделает индивидуальный слепок и учтёт особенности прикуса.

Сколько стоит диагностика апноэ?

В среднем полное обследование сна (полисомнография) стоит от 10 до 25 тысяч рублей, в зависимости от клиники.

Что лучше для увлажнения воздуха — увлажнитель или народные методы?

Современные увлажнители эффективнее и безопаснее, чем кастрюли с водой или мокрые полотенца.

Мифы и правда

Миф: храп — это только неудобство для партнёра.

храп — это только неудобство для партнёра. Правда: храп может быть симптомом апноэ и вызывать серьёзные болезни.

храп может быть симптомом апноэ и вызывать серьёзные болезни. Миф: скрежет зубами во сне связан исключительно со стрессом.

скрежет зубами во сне связан исключительно со стрессом. Правда: он часто указывает на проблемы с дыханием.

он часто указывает на проблемы с дыханием. Миф: дышать ртом во сне безопасно.

дышать ртом во сне безопасно. Правда: это может привести к кариесу и кислородному голоданию мозга.

Сон и психология

Многие думают, что ночные привычки зависят только от физиологии. Но психология играет не меньшую роль. Стресс, тревожность и хроническая усталость усиливают бруксизм и провоцируют нарушения дыхания во сне. Техники релаксации — дыхательные практики, тёплая ванна или СПА-процедуры — помогают подготовить организм к спокойному отдыху.

Ночные привычки вроде храпа, дыхания ртом и скрежета зубами нельзя считать пустяком. Они напрямую влияют на работу сердца, мозга и состояние зубов. Своевременная диагностика и простые профилактические меры помогают сохранить здоровье и вернуть качественный сон.

Три интересных факта