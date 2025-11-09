Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Храп во сне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:55

Дыхание ртом лишило сна — поставил увлажнитель, и головные боли ушли… не только из-за него

Храп, дыхание ртом и скрежет зубами разрушают здоровье во сне — Марк Бурхенн

Сон часто воспринимается как естественный процесс восстановления сил, но многие мелочи, которые мы делаем ночью, могут незаметно подрывать здоровье. Некоторые привычки кажутся безобидными, однако врачи предупреждают: игнорировать их последствия не стоит.

Три скрытые угрозы во сне

Стоматолог Марк Бурхенн выделяет три наиболее опасные привычки, которые могут формироваться во сне и незаметно разрушать здоровье.

"Это не просто стресс. Таким образом ваши дыхательные пути пытаются оставаться открытыми. Перестаньте изнашивать зубную эмаль и начните устранять первопричину: наладьте сон и решите проблемы с дыханием", — пояснил стоматолог Марк Бурхенн.

  1. Храп. Он может быть не просто особенностью, а сигналом апноэ — остановок дыхания во сне. Последствия: повышенная усталость днем, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшение памяти и внимания.
  2. Дыхание ртом. Такая привычка пересушивает слизистые, ускоряет развитие кариеса и может привести к нехватке кислорода. Итог — гипоксия мозга и головные боли.
  3. Скрежет зубами (бруксизм). Это не всегда результат стресса. Часто он указывает на проблемы с дыхательными путями и приводит к истиранию эмали и повреждению зубов.

Сравнение ночных привычек и последствий

Привычка Основные последствия Дополнительные риски
Храп Апноэ, усталость, болезни сердца Нарушения когнитивных функций
Дыхание ртом Кариес, неприятный запах, гипоксия Хроническая усталость, мигрени
Скрежет зубами Стирание эмали, повреждение челюсти Нарушения прикуса, боли в мышцах

Советы

  1. При регулярном храпе используйте специальные полоски для носа или капы, а при ухудшении состояния обратитесь к сомнологу.
  2. Чтобы снизить дыхание ртом, увлажняйте воздух с помощью увлажнителя и следите за здоровьем носоглотки.
  3. Если замечаете скрежет зубами, попробуйте защитные капы для сна и обязательно пройдите обследование у стоматолога и ЛОР-врача.
  4. Поддерживайте оптимальную температуру в спальне (18-20 °C) и проветривайте комнату перед сном.
  5. Следите за питанием: перед сном избегайте солёной пищи, крепкого кофе и алкоголя.

Меры профилактики

Мера Плюсы Минусы
Ночные капы Защита зубов, снижение боли Стоимость, необходимость привыкания
Увлажнитель воздуха Легче дышать, меньше сухости Требует ухода и регулярной чистки
Корректоры для носа Уменьшают храп, улучшают дыхание Не всем помогают
Консультация сомнолога Выявление скрытых нарушений Нужно время и финансовые вложения

FAQ

Как выбрать капу от скрежета зубами?
Лучше всего подбирать её у стоматолога: он сделает индивидуальный слепок и учтёт особенности прикуса.

Сколько стоит диагностика апноэ?
В среднем полное обследование сна (полисомнография) стоит от 10 до 25 тысяч рублей, в зависимости от клиники.

Что лучше для увлажнения воздуха — увлажнитель или народные методы?
Современные увлажнители эффективнее и безопаснее, чем кастрюли с водой или мокрые полотенца.

Мифы и правда

  • Миф: храп — это только неудобство для партнёра.
  • Правда: храп может быть симптомом апноэ и вызывать серьёзные болезни.
  • Миф: скрежет зубами во сне связан исключительно со стрессом.
  • Правда: он часто указывает на проблемы с дыханием.
  • Миф: дышать ртом во сне безопасно.
  • Правда: это может привести к кариесу и кислородному голоданию мозга.

Сон и психология

Многие думают, что ночные привычки зависят только от физиологии. Но психология играет не меньшую роль. Стресс, тревожность и хроническая усталость усиливают бруксизм и провоцируют нарушения дыхания во сне. Техники релаксации — дыхательные практики, тёплая ванна или СПА-процедуры — помогают подготовить организм к спокойному отдыху.

Ночные привычки вроде храпа, дыхания ртом и скрежета зубами нельзя считать пустяком. Они напрямую влияют на работу сердца, мозга и состояние зубов. Своевременная диагностика и простые профилактические меры помогают сохранить здоровье и вернуть качественный сон.

Три интересных факта

  1. Храп встречается у 40% мужчин и у 25% женщин после 30 лет.
  2. Бруксизм может возникать даже у детей и часто проходит к подростковому возрасту.
  3. Люди, дышащие носом, лучше запоминают информацию во сне.

