Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Большой пудель абрикосового окраса
Большой пудель абрикосового окраса
© commons.wikimedia.org by Хакатас is licensed under Creative Commons Attribution 3.0
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:09

Груминг шерсти кошек и собак: секунда — и цвет меняется навсегда, но есть риск, о котором молчат

Окрашивание шерсти домашних питомцев безопасно только с безаммиачными красками

Ярко-розовые пудели, голубые шпицы и даже зелёные кошки всё чаще мелькают в ленте соцсетей. Кому-то такие эксперименты кажутся забавными, другие же видят в них жестокость. На самом деле окрашивание шерсти питомца — тема неоднозначная. Можно ли менять цвет шерсти ради красоты, и не вредно ли это животному? Разберёмся по порядку.

Красить или не красить — в чём вопрос

Современные груминг-тенденции позволяют воплощать любые фантазии: от аккуратных цветных хвостиков до окрашивания всей шерсти. Но важно помнить: животное — не аксессуар, а окрашивание возможно только в том случае, если оно не причиняет вреда.

Окрашивание может быть безопасным, но только при соблюдении нескольких условий — использовании специальных средств, отсутствии кожных проблем и выполнении процедуры профессионалом.

Опасно или безопасно?

Профессиональные грумеры применяют специальные безаммиачные краски для животных. Они созданы с учётом pH кожи и не содержат токсичных веществ.
Однако даже такие средства требуют осторожности. Возможны аллергические реакции, раздражение или зуд, особенно у питомцев с чувствительной кожей.

Основные правила безопасности

  1. Никогда не используйте человеческую краску. В ней содержатся аммиак, перекись и ароматизаторы, которые вызывают ожоги и отравление.

  2. Не красите, если есть ранки, шелушение или раздражение. Это усиливает воспаление.

  3. Не окрашивайте морду, уши и область вокруг глаз. Эти зоны особенно чувствительны.

  4. Проверяйте реакцию заранее. Нанесите немного краски на небольшой участок шерсти и подождите несколько часов.

Сравнение способов окрашивания

Метод Преимущества Недостатки Стойкость
Специальная краска Яркий и равномерный цвет Возможна аллергия, требует ухода До 2-3 месяцев
Мелки для шерсти Безопасны, легко смываются Недолговечны, пачкают руки До первого купания

Когда окрашивание допустимо

  • Профессиональная фотосессия или выставка, где допускается временное изменение окраса.

  • Сезонные образы, например, лёгкий тонирующий мелок к празднику.

  • Зоопарикмахерские креативные стрижки с небольшими акцентами цвета.

В любом случае окрашивание должно быть исключительно декоративным и безвредным. Если питомец нервничает, стресс не оправдает красоту.

Креативные альтернативы окрашиванию

Хотите выделить своего любимца, но боитесь навредить? Есть безопасные решения:

  • модные стрижки с узорами;
  • съёмные аксессуары — бантики, ошейники, шарфики;
  • безопасные глиттеры на основе кукурузного крахмала;
  • фотосъёмка с фильтрами — эффектно и без вреда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать бытовую краску для волос.
    Последствие: ожоги кожи, токсическая реакция.
    Альтернатива: сертифицированные средства для животных.

  • Ошибка: делать окрашивание дома без опыта.
    Последствие: пятна, стресс, раздражение.
    Альтернатива: обратиться к грумеру.

  • Ошибка: красить котят и щенков.
    Последствие: аллергия, ослабленный иммунитет.
    Альтернатива: подождать до 1 года и ограничиться аксессуарами.

FAQ

Можно ли красить шерсть кошке?
Да, но только специальными средствами и при уверенности, что кожа здорова.

Как понять, что питомцу неприятно?
Если он вырывается, облизывает окрашенные участки, трясёт головой — процедуру нужно немедленно прекратить.

Сколько держится краска?
Обычно до 2-3 месяцев, но яркость зависит от породы и частоты купаний.

Мифы и правда

Миф: краска для животных абсолютно безопасна.
Правда: даже безаммиачная краска может вызвать аллергию — нужен тест.

Миф: окрашивание повышает популярность питомца на выставке.
Правда: большинство профессиональных выставок запрещают искусственные цвета.

Миф: животные не замечают цвет шерсти.
Правда: они чувствуют запах краски и могут беспокоиться, пока аромат не выветрится.

Интересные факты

Первые краски для животных появились в Японии — стране, где груминг стал настоящим искусством.

Мелки для шерсти делают из талька и растительных пигментов — они безопасны даже при случайном облизывании.

В США есть грумеры, создающие окрашивания в виде тигриных полос или "градиентов радуги" — но только сертифицированными красками.

Экспериментировать с внешностью питомца можно, если помнить: комфорт и здоровье важнее эффекта. Ваш любимец не аксессуар для фото, а живое существо, которому нужна забота, внимание и уважение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чистка лотка за 1 минуту — запах исчезает, кошка довольна: вот что мне помогло сегодня в 11:26

Как часто следует убирать кошачий лоток и какие наполнители помогут уменьшить частоту уборки? Узнайте, какие секреты ухода помогут вам создать комфорт для питомца.

Читать полностью » Потратила кучу времени на поиск идеальной кошки для квартиры: вот порода, которая принесет только спокойствие и уют сегодня в 10:44

Как выбрать кошку, которая не превратит вашу квартиру в полосу препятствий. Пять спокойных пород для комфортной жизни на небольшой площади.

Читать полностью » Снаружи — стальной воин, внутри — мягкий великан: правда о кане-корсо сегодня в 9:50

Он выглядит как гладиатор, а ведёт себя как заботливая нянька. Кто на самом деле кане-корсо и почему эта порода требует уважения и характера от владельца.

Читать полностью » Теперь я слежу не за миской, а за лотком — именно там первые сигналы опасной болезни котов сегодня в 8:34

Почему кастрированные коты чаще страдают МКБ и как простыми шагами предотвратить болезнь — от корма до игр и анализов.

Читать полностью » Теперь уделяю час в неделю — и мой сфинкс здоров, чистый и спокойный: секрет идеальной кожи сегодня в 7:25

Как за час в неделю сохранить кожу, зубы и настроение сфинкса в идеальном порядке — система ухода, проверенная ветеринарами.

Читать полностью » Теперь знаю, почему кошка кусает после ласки — и больше не обижаюсь: вот как прикоснуться, чтобы она доверилась вам сегодня в 6:12

Почему кошкам так нравятся поглаживания, как они выражают доверие и как правильно взаимодействовать с питомцем, чтобы ему было комфортно.

Читать полностью » Теперь я покупаю игрушки только этих цветов — и собака снова играет с восторгом сегодня в 5:05

Учёные выяснили, что собаки вовсе не видят мир в серых тонах. Они различают синий и жёлтый цвета — и именно эти оттенки считаются их любимыми.

Читать полностью » Ген Fd, делающий уши шотландских вислоухих кошек сложенными, вызывает неизлечимые болезни суставов сегодня в 4:22
За мягкими и красивыми ушками — ген, который ломает кости: история вислоухих кошек

История шотландской вислоухой кошки — от случайной мутации до мировой моды. Почему очаровательные ушки — это признак врождённой боли, а не красоты.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки лучше различают имена с буквой р из-за схожести с рычанием
Спорт и фитнес
Села на велосипед вместо автобуса — и не ожидала, что жизнь так изменится
Авто и мото
Теперь всегда делают так: попробовал один простой способ и удивился — приборная панель перестала тускнеть
Наука
Science Advances: спутник Сатурна Энцелад излучает тепло с севера и юга
Красота и здоровье
Ела это каждый день и не понимала, почему отекает лицо — причина оказалась на кухне
Спорт и фитнес
Начала дышать по-другому во время упражнений — и живот стал уходить сам собой
Красота и здоровье
Акне, вызванное тестостероном, может сохраняться до нормализации уровня гормонов
Туризм
Кхао Сок, Эраван и Дой Интханон вошли в список самых живописных парков Таиланда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet