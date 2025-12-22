Завели милого джунгарика, но ночью началось такое: совет, который спасет ваш сон

Джунгарский хомячок кажется идеальным питомцем: маленький, милый и неприхотливый. Но за компактными размерами скрывается зверёк со своим характером, режимом и особенностями, которые могут удивить неподготовленного хозяина. Чтобы ожидания не разошлись с реальностью, важно заранее узнать, как на самом деле живут и ведут себя эти грызуны. Об этом сообщает издание Moe-Online.

Кто такие джунгарики и чем они отличаются

Джунгарские хомяки относятся к карликовым видам и действительно не вырастают большими. Максимальная длина тела — около 10 сантиметров, а вес редко превышает 60-65 граммов. Хвоста у них практически нет, а шерсть обычно светлая: серо-белая, иногда с бежевым оттенком. Отличительный признак — тёмная полоса вдоль спины.

Есть ещё одна особенность, о которой часто забывают новички: зимой у джунгариков меняется окрас. Из-за сезонной линьки шерсть становится заметно светлее, иногда почти белой. Это нормальный процесс, а не признак болезни или неправильного ухода.

Продолжительность жизни у этих хомяков сравнительно небольшая. Даже при хорошем уходе они живут максимум около четырёх лет, а чаще — меньше. Этот момент важно учитывать, особенно если питомца заводят для ребёнка.

Питание и природные привычки

Основу рациона джунгариков составляют зёрна и семена, а также зелёные корма. В естественной среде они не отказываются и от насекомых с личинками, получая таким образом животный белок. При этом фрукты и вода в природе почти не входят в их рацион — влагу зверьки получают из пищи.

В домашних условиях это означает, что перекармливать сочными фруктами не стоит. Питание должно быть сбалансированным и соответствовать именно потребностям карликовых хомяков, а не "по принципу — ест всё подряд".

Острые зубы и склонность к укусам

Джунгарик не агрессивен по умолчанию. Если его не пугать, не будить резко и не хватать грубо, он редко проявляет агрессию. Но важно помнить, что это всё-таки грызун, и зубы у него растут постоянно.

Всего у хомячка 16 зубов: 4 резца и 12 коренных. Чтобы они стачивались правильно, в клетке должны быть веточки фруктовых деревьев или специальные твёрдые лакомства из зоомагазина. Без этого зубы могут перерасти и стать причиной проблем со здоровьем.

Если хозяин редко контактирует с питомцем, джунгарик может "отвыкнуть" от рук. В таком случае при попытке взять его он способен укусить — не из злости, а из-за страха.

Слух, зрение и нюх: как джунгарик воспринимает мир

Зрение у джунгарских хомяков развито слабо. Всё, что находится дальше метра, они воспринимают размыто. К тому же учёные отмечают, что цвета днём они практически не различают — окружающий мир кажется им чёрно-белым. В темноте картина немного меняется, появляются жёлто-зелёные оттенки.

Зато другие органы чувств компенсируют слабое зрение. Слух у джунгариков очень чувствительный: они улавливают звуки на больших расстояниях, в том числе ультразвук. Обоняние тоже развито отлично — запахи играют для них ключевую роль в ориентации.

Особое значение имеют вибриссы — длинные чувствительные усы. С их помощью хомяк "ощупывает" пространство, примерно так же, как кошки используют свои усы.

Активность, характер и ночной образ жизни

Джунгарики — ночные животные. Днём они в основном спят, а ближе к вечеру и ночью начинают активную жизнь: бегают в колесе, таскают предметы, стачивают зубы. Для хозяина это может стать неожиданностью, особенно если клетка стоит в спальне.

Чтобы снизить уровень шума, многие советуют использовать не клетку с металлическими прутьями, а аквариум. В нём меньше звуков от скрежета зубов и лапок по металлу.

По характеру джунгарики довольно подвижные и любознательные. Они обожают делать запасы, подтверждая выражение "запасливый хомяк": еда, кусочки подстилки и даже мелкие предметы отправляются в тайники.

Содержание поодиночке — важное правило

Джунгарских хомяков нельзя содержать вместе. Они территориальны и не терпят соседей, даже если это сородичи. Совместное содержание почти всегда заканчивается драками и травмами.

Даже детёнышей нужно вовремя отсаживать от матери, как только они подрастут. Иначе конфликты неизбежны. Для каждого джунгарика требуется отдельное жильё - это не рекомендация, а необходимость.

Запах и чистота в клетке

В отличие от более крупных хомяков, джунгарики практически не пахнут при условии регулярной уборки. Основной источник запаха — не сам зверёк, а неправильно подобранный наполнитель.

Бумажные наполнители начинают пахнуть быстрее, поэтому чаще выбирают опилки или деревянную стружку. Дополнительный плюс — возможность приучить хомяка справлять нужду в одном углу клетки, что заметно упрощает уборку.

Купать джунгариков в воде нельзя. Для гигиены используют песок. Если от самого хомячка появился запах, это может быть сигналом: он сильно испачкался, испытал стресс или у него появились проблемы со здоровьем.

Сон, оцепенение и условия содержания

Для джунгарика нормально спать большую часть дня и периодически дремать ночью. Если человеку нужно около восьми часов сна, то хомяку этого времени вполне хватает для активной жизни.

В настоящую спячку джунгарские хомяки не впадают. Но при неблагоприятных условиях возможно оцепенение. В таком состоянии зверёк выглядит почти как неживой, но дыхание сохраняется. Чаще всего это происходит из-за холода, нехватки еды или света.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно поддерживать стабильную температуру, регулярное питание и нормальный световой режим. Если оцепенение всё же случилось, хомячка обычно достаточно аккуратно согреть в ладонях, чтобы он пришёл в себя.

Популярные вопросы о джунгарских хомяках

Правда ли, что джунгарики почти не пахнут

Да, при регулярной уборке и правильном наполнителе запах минимален.

Можно ли держать двух джунгариков в одной клетке

Нет, это приведёт к дракам и травмам.

Почему хомяк кусается

Чаще всего из-за страха, резких движений или отсутствия регулярного контакта с хозяином.

Опасно ли оцепенение

Оно само по себе не смертельно, но сигнализирует о плохих условиях содержания.