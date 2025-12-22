Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хомяк в колесе
Хомяк в колесе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:32

Завели милого джунгарика, но ночью началось такое: совет, который спасет ваш сон

Джунгарские хомяки живут около четырех лет — ветеринар

Джунгарский хомячок кажется идеальным питомцем: маленький, милый и неприхотливый. Но за компактными размерами скрывается зверёк со своим характером, режимом и особенностями, которые могут удивить неподготовленного хозяина. Чтобы ожидания не разошлись с реальностью, важно заранее узнать, как на самом деле живут и ведут себя эти грызуны. Об этом сообщает издание Moe-Online.

Кто такие джунгарики и чем они отличаются

Джунгарские хомяки относятся к карликовым видам и действительно не вырастают большими. Максимальная длина тела — около 10 сантиметров, а вес редко превышает 60-65 граммов. Хвоста у них практически нет, а шерсть обычно светлая: серо-белая, иногда с бежевым оттенком. Отличительный признак — тёмная полоса вдоль спины.

Есть ещё одна особенность, о которой часто забывают новички: зимой у джунгариков меняется окрас. Из-за сезонной линьки шерсть становится заметно светлее, иногда почти белой. Это нормальный процесс, а не признак болезни или неправильного ухода.

Продолжительность жизни у этих хомяков сравнительно небольшая. Даже при хорошем уходе они живут максимум около четырёх лет, а чаще — меньше. Этот момент важно учитывать, особенно если питомца заводят для ребёнка.

Питание и природные привычки

Основу рациона джунгариков составляют зёрна и семена, а также зелёные корма. В естественной среде они не отказываются и от насекомых с личинками, получая таким образом животный белок. При этом фрукты и вода в природе почти не входят в их рацион — влагу зверьки получают из пищи.

В домашних условиях это означает, что перекармливать сочными фруктами не стоит. Питание должно быть сбалансированным и соответствовать именно потребностям карликовых хомяков, а не "по принципу — ест всё подряд".

Острые зубы и склонность к укусам

Джунгарик не агрессивен по умолчанию. Если его не пугать, не будить резко и не хватать грубо, он редко проявляет агрессию. Но важно помнить, что это всё-таки грызун, и зубы у него растут постоянно.

Всего у хомячка 16 зубов: 4 резца и 12 коренных. Чтобы они стачивались правильно, в клетке должны быть веточки фруктовых деревьев или специальные твёрдые лакомства из зоомагазина. Без этого зубы могут перерасти и стать причиной проблем со здоровьем.

Если хозяин редко контактирует с питомцем, джунгарик может "отвыкнуть" от рук. В таком случае при попытке взять его он способен укусить — не из злости, а из-за страха.

Слух, зрение и нюх: как джунгарик воспринимает мир

Зрение у джунгарских хомяков развито слабо. Всё, что находится дальше метра, они воспринимают размыто. К тому же учёные отмечают, что цвета днём они практически не различают — окружающий мир кажется им чёрно-белым. В темноте картина немного меняется, появляются жёлто-зелёные оттенки.

Зато другие органы чувств компенсируют слабое зрение. Слух у джунгариков очень чувствительный: они улавливают звуки на больших расстояниях, в том числе ультразвук. Обоняние тоже развито отлично — запахи играют для них ключевую роль в ориентации.

Особое значение имеют вибриссы — длинные чувствительные усы. С их помощью хомяк "ощупывает" пространство, примерно так же, как кошки используют свои усы.

Активность, характер и ночной образ жизни

Джунгарики — ночные животные. Днём они в основном спят, а ближе к вечеру и ночью начинают активную жизнь: бегают в колесе, таскают предметы, стачивают зубы. Для хозяина это может стать неожиданностью, особенно если клетка стоит в спальне.

Чтобы снизить уровень шума, многие советуют использовать не клетку с металлическими прутьями, а аквариум. В нём меньше звуков от скрежета зубов и лапок по металлу.

По характеру джунгарики довольно подвижные и любознательные. Они обожают делать запасы, подтверждая выражение "запасливый хомяк": еда, кусочки подстилки и даже мелкие предметы отправляются в тайники.

Содержание поодиночке — важное правило

Джунгарских хомяков нельзя содержать вместе. Они территориальны и не терпят соседей, даже если это сородичи. Совместное содержание почти всегда заканчивается драками и травмами.

Даже детёнышей нужно вовремя отсаживать от матери, как только они подрастут. Иначе конфликты неизбежны. Для каждого джунгарика требуется отдельное жильё - это не рекомендация, а необходимость.

Запах и чистота в клетке

В отличие от более крупных хомяков, джунгарики практически не пахнут при условии регулярной уборки. Основной источник запаха — не сам зверёк, а неправильно подобранный наполнитель.

Бумажные наполнители начинают пахнуть быстрее, поэтому чаще выбирают опилки или деревянную стружку. Дополнительный плюс — возможность приучить хомяка справлять нужду в одном углу клетки, что заметно упрощает уборку.

Купать джунгариков в воде нельзя. Для гигиены используют песок. Если от самого хомячка появился запах, это может быть сигналом: он сильно испачкался, испытал стресс или у него появились проблемы со здоровьем.

Сон, оцепенение и условия содержания

Для джунгарика нормально спать большую часть дня и периодически дремать ночью. Если человеку нужно около восьми часов сна, то хомяку этого времени вполне хватает для активной жизни.

В настоящую спячку джунгарские хомяки не впадают. Но при неблагоприятных условиях возможно оцепенение. В таком состоянии зверёк выглядит почти как неживой, но дыхание сохраняется. Чаще всего это происходит из-за холода, нехватки еды или света.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно поддерживать стабильную температуру, регулярное питание и нормальный световой режим. Если оцепенение всё же случилось, хомячка обычно достаточно аккуратно согреть в ладонях, чтобы он пришёл в себя.

Популярные вопросы о джунгарских хомяках

Правда ли, что джунгарики почти не пахнут

Да, при регулярной уборке и правильном наполнителе запах минимален.

Можно ли держать двух джунгариков в одной клетке

Нет, это приведёт к дракам и травмам.

Почему хомяк кусается

Чаще всего из-за страха, резких движений или отсутствия регулярного контакта с хозяином.

Опасно ли оцепенение

Оно само по себе не смертельно, но сигнализирует о плохих условиях содержания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самостоятельное назначение питомцам витаминов опасно — ветеринар Гольнева сегодня в 15:09
Витамины для шерсти и сердца: чем грозит переизбыток БАДов для питомцев

Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала NewsInfo, почему опасно давать питомцам витамины без назначения специалиста.

Читать полностью » Кошка вынашивает котят от 58 до 72 дней — ветеринар сегодня в 13:10
Порода решает всё: почему сиамская кошка вынашивает дольше, а бурма — рекордно быстро

Как посчитать дату родов у кошки: сроки беременности, признаки приближения окота, влияние породы и количества котят, и когда уже пора звонить ветеринару.

Читать полностью » Зимой животные объединяются для снижения потерь тепла — The Conversation сегодня в 11:16
Рождество — не только для людей: зимой в дикой природе запускается странный сценарий выживания

Почему зимой даже одиночные животные объединяются, как группы помогают пережить морозы и что такие стратегии говорят об устойчивости дикой природы.

Читать полностью » Собаки с короткими лапами быстрее замерзают на снегу — ветеринары сегодня в 5:04
Не укутывайте собаку как капусту: секрет зимней экипировки, о котором молчат продавцы

Какие породы собак хуже переносят морозы и ветер: кто мёрзнет уже осенью, зачем нужна одежда и как защитить лапы и здоровье питомца зимой.

Читать полностью » Моржи относятся к морским млекопитающим Арктики — Earth вчера в 22:03
Моржи стали символом климатического кризиса: арктическая драма разворачивается на глазах

Морж — одно из самых необычных млекопитающих Арктики. Где он живёт, чем питается и почему изменение климата ставит этот вид под угрозу.

Читать полностью » Джунгарские хомяки более склонны к побегам чем сирийские — ветеринар вчера в 19:25
Выбор для ребёнка: почему один хомяк может кусаться, а второй терпит любые тисканья

Джунгарский или сирийский хомяк — в чём разница по размеру, характеру и уходу и какой вид лучше подойдёт для квартиры и первого питомца.

Читать полностью » Лук и чеснок разрушают эритроциты у собак — ветеринар вчера в 16:28
Перестала давать собаке этот овощ — здоровье улучшилось на глазах: жаль, что не раньше

Какие продукты с нашего стола действительно опасны для собак: лук, виноград, авокадо и другие привычные блюда, которые могут навредить здоровью питомца.

Читать полностью » Грунт влияет на жесткость воды в аквариуме — эксперт вчера в 13:55
Одна ошибка с грунтом — и вода мутная, рыбки болеют: как избежать кошмара новичка

Как выбрать грунт для аквариума: толщина, фракция, цвет и химия. Разбираемся, какие камешки действительно создают комфортный микроклимат для рыб и растений.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры
Туризм
Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью
Россия
Путин выразил Рахмону соболезнования из-за гибели школьника
Дом
Остатки порошка делают полотенца жёсткими после стирки — эксперты по быту
Садоводство
Хвою начали использовать как натуральную защиту грядок – Сад и огород
Экономика
Средняя ставка по вкладам на 3 месяца упала до 15,43% — Финуслуги
ЦФО
СК возобновил дело об убийстве 2002 года в Туле — СК России
ЦФО
Продажи новостроек в России снизились на 4,2% за 2025 год — Движение.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet