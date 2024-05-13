В столице Украины работник коммунальной службы использовал национальный флаг для изготовления сумки для мусора. Об этом информирует телеканал ТСН через свой канал в Telegram.



Сообщается, что дворник наполнял желто-голубую сумку скошенной травой. В какой-то момент это заметили прохожие, которые обратились в правоохранительные органы.



По предварительной информации, в настоящее время проводятся следственные мероприятия по данному инциденту, сообщает телеканал.

Фото:www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿