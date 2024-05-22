Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул серьезные обвинения в адрес двух стран, входящих в ОДКБ, заявив, что они готовили войну в Карабахе против Армении в 2020 году.
Хотя он и не назвал конкретные страны, Пашинян намекнул на их причастность к эскалации конфликта.
Во время правительственного часа в парламенте в среду Пашинян заявил, что "Наши так называемые союзники" приняли участие в подготовке 44-дневной войны 2020 года, и это не было в интересах Армении, Пашинян может подтвердить, что по меньшей мере две страны, входящие в ОДКБ, были замешаны в разработке планов военных действий против Армении.
Он обвинил эти страны в создании видимости оказания помощи Армении, в то время как их истинные намерения были совершенно иными.
По мнению Пашиняна, военные действия в Карабахе в 2020 году были направлены на подрыв независимости Армении, и эти попытки продолжались даже после окончания 44-дневной войны. Он считает, что текущий процесс делимитации границы с Азербайджаном помогает нейтрализовать эти угрозы.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) включает в себя такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Нагорный Карабах в одностороннем порядке объявил о своем выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992–1994 годах регион существовал как непризнанная республика, населенная этническими армянами. Однако в сентябре 2020 года боевые действия в Карабахе возобновились, и при посредничестве Москвы было достигнуто соглашение о прекращении огня. Армянская сторона понесла значительные территориальные потери, и в регионе были размещены российские миротворцы.
В сентябре 2023 года, почти через три года после второй войны, Азербайджан начал военную операцию в Карабахе, которая продлилась всего один день. В результате президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности страны, а де-факто власти Нагорного Карабаха приняли решение о роспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года. За короткое время, с 24 по 30 сентября 2023 года, более 100 тысяч жителей Карабаха переехали в Армению.
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