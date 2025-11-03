Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лосось, маринованный в соевом соусе и мёде
Лосось, маринованный в соевом соусе и мёде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:58

Две порции в неделю — и вы почти философ: как рыба делает нас умнее и спокойнее

Рыба содержит белок и витамины поддерживающие здоровье кожи и нервов — Екатерина Кашух

Рыба по праву считается одним из важнейших продуктов в рационе человека. Она содержит легкоусвояемый белок, витамины A, D и группы B, а также жирные кислоты омега-3, которые жизненно необходимы для здоровья сердца, мозга и иммунной системы.

"Список полезной для здоровья рыбы невозможно представить без лосося. По содержанию омега-3 его опережает разве что печень трески, но она очень калорийна. Омега-3 незаменима — в организме человека эти кислоты не синтезируются, и получить их можно только с пищей", — отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалистов, употребление рыбы хотя бы дважды в неделю помогает укрепить сосуды, улучшить работу нервной системы и поддерживать гормональный баланс.

Почему рыба так полезна

Белок, содержащийся в рыбе, отличается высокой биологической ценностью и легко усваивается. В нём присутствуют аминокислоты, необходимые для построения клеток и восстановления тканей. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень "плохого" холестерина и воспаление, а кальций и фосфор укрепляют кости.

Регулярное употребление рыбы помогает:

  • улучшить работу мозга и память;

  • снизить риск инсульта и инфаркта;

  • укрепить иммунную систему;

  • поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей;

  • замедлить процессы старения.

Сравнение популярных видов рыбы по содержанию питательных веществ

Вид рыбы Основные преимущества Содержание жира и калорий Особенности
Лосось Богат омега-3, витаминами D и B12, белком Средняя жирность, 200 ккал/100 г Улучшает работу сердца и мозга
Сельдь Высокое содержание йода и омега-3 Средняя жирность, 160-190 ккал Поддерживает щитовидную железу
Сардины Источник кальция, фосфора и коэнзима Q10 Жирная, 210 ккал/100 г Подходит для укрепления костей
Форель Много белка, витаминов A и E Средняя жирность, 180 ккал Улучшает состояние кожи и зрения
Скумбрия Богата витамином B12 и селеном Жирная, 220 ккал Поддерживает кроветворение
Треска Мало калорий, много белка Постная, 90 ккал/100 г Идеальна для диетического питания

Советы шаг за шагом: как включить рыбу в рацион

  1. Ешьте рыбу дважды в неделю. Одного-двух приёмов пищи с морской рыбой достаточно для получения нормы омега-3.

  2. Чередуйте сорта. Сочетайте жирные и постные виды — например, лосось и треску.

  3. Выбирайте щадящие способы приготовления. Варка, запекание или приготовление на пару сохраняют максимум питательных веществ.

  4. Не пересаливайте. Избыток соли снижает пользу продукта.

  5. Добавляйте рыбу к овощам и зелени. Так лучше усваиваются витамины и микроэлементы.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: жарить рыбу в большом количестве масла.
    Последствие: повышение калорийности и разрушение омега-3.
    Альтернатива: запекание в духовке или на гриле.

  2. Ошибка: употреблять только консервированную рыбу.
    Последствие: избыток соли и снижение пищевой ценности.
    Альтернатива: свежая или охлаждённая рыба, приготовленная дома.

  3. Ошибка: игнорировать сезонность.
    Последствие: замороженные продукты теряют часть полезных веществ.
    Альтернатива: покупайте свежую рыбу в период вылова.

А что если…

А что если человек не любит рыбу? В таком случае можно получать омега-3 из добавок — рыбьего жира или капсул с жирными кислотами. Однако, как подчёркивают врачи, натуральные продукты всегда предпочтительнее, поскольку они содержат сбалансированный комплекс питательных веществ.

Плюсы и минусы регулярного употребления рыбы

Плюсы Минусы
Улучшает работу сердца и сосудов Возможен риск аллергии
Поддерживает мозговую активность Некоторые виды содержат ртуть
Источник белка и витаминов Требует правильного хранения
Укрепляет кости и суставы Быстро портится без охлаждения

FAQ

Сколько рыбы нужно есть в неделю?
Врачи советуют 2-3 порции (примерно 300-400 г).

Можно ли детям и беременным?
Да, но предпочтительно выбирать рыбу с низким содержанием ртути — треску, хек, форель, сардины.

Какая рыба наиболее диетическая?
Постные сорта — треска, минтай, судак. Они содержат минимум жира и максимум белка.

Мифы и правда

  1. Миф: вся рыба содержит много ртути.
    Правда: опасность представляют только крупные хищные виды — тунец, макрель, меч-рыба.

  2. Миф: жареная рыба полезна так же, как варёная.
    Правда: при жарке разрушаются жирные кислоты и витамины.

  3. Миф: рыбный жир можно заменить растительными маслами.
    Правда: растительные жиры не содержат омега-3 кислот в нужной форме.

Исторический контекст

Рыба издавна считалась "пищей разума". В античности её ели философы и воины, чтобы укрепить тело и дух. В Средневековье она была основным блюдом постов, а в северных странах — важнейшим источником витамина D. Сегодня, когда экология и стресс подрывают здоровье, рыба вновь возвращается на стол как главный компонент сбалансированного питания.

Три интересных факта

  1. Омега-3 жирные кислоты впервые были выделены из жира лосося в 1930-х годах.

  2. Японцы, которые едят рыбу ежедневно, живут в среднем на 6-7 лет дольше, чем жители Европы.

  3. Рыбные блюда усиливают действие антидепрессантов и положительно влияют на настроение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк сегодня в 6:58
Не сахар, а магний и дофамин: как выбрать шоколад, который поднимает настроение без вреда

Шоколад может быть полезен, но только в умеренных количествах. Эндокринолог объяснила, кому стоит ограничить сладкое и почему тёмный шоколад — лучший выбор.

Читать полностью » Педиатр Юлия Москвичева: вегетарианская диета может вызвать анемию у детей сегодня в 6:10
Ребёнок отказался от мяса — сигнал, который нельзя игнорировать

Узнайте, почему детский организм особенно чувствителен к вегетарианству и какие альтернативы безопасно использовать, если ребёнок не ест мясо.

Читать полностью » Сомнолог Бузунов рассказал, как восстановить нормальный сон за неделю без таблеток сегодня в 5:12
Один час недосыпа — и концентрация падает, как при алкоголе

Узнайте, как всего за неделю наладить сон без таблеток: врач-сомнолог делится четырьмя простыми привычками, которые помогут восстановить силы и снизить стресс.

Читать полностью » Ортодонт Ирина Буторина рассказала, почему леденцы на палочке особенно вредны для зубов сегодня в 4:08
Сладость, которая вредит не сахаром, а временем — что скрыто в леденцах

Узнайте, почему безобидные леденцы на палочке оказываются самыми опасными сладостями для зубов — советы ортодонта помогут сохранить эмаль.

Читать полностью » Врач скорой помощи Дарья Петрова рассказала, как распознать инсульт в первые минуты сегодня в 3:10
Инсульт не кричит — он шепчет: симптомы, которые легко принять за усталость

Узнайте, как инсульт маскируется под обычное недомогание и какие признаки помогают врачам распознать его за минуты — советы врача скорой помощи

Читать полностью » Диетолог Наталья Мизинова рассказала, из каких регионов безопаснее покупать рыбу сегодня в 2:12
Как выбрать рыбу, чтобы не отравиться: проверенные регионы и простые правила

Узнайте, почему не вся морская рыба одинаково полезна и какие регионы считаются самыми безопасными для вылова — советы врача-диетолога помогут сделать правильный выбор

Читать полностью » Как питание с морепродуктами помогает справиться с осенней усталостью и нехваткой витамина D сегодня в 1:42
Осенняя усталость уходит с тарелки: врач назвала продукты, которые работают лучше лекарств

Узнайте, какие продукты помогут пережить осень без усталости и простуд: врач объясняет, почему рыба и морепродукты — лучший источник энергии и витамина D.

Читать полностью » Эксперт Бузунов объяснил, почему физическая активность важнее таблеток при бессоннице сегодня в 0:36
Семь дней, которые меняют ночи: как вернуть крепкий сон без таблеток и медитаций

Узнайте, как всего за неделю вернуть себе крепкий и глубокий сон без таблеток: методика врача-сомнолога помогает восстановить биоритмы и снизить тревожность.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихологи напомнили, что кошки терпят ограничение свободы из-за доверия к человеку
Дом
Уксус, спирт и эфирные масла помогают быстро отмыть кухонную мебель от жира
Красота и здоровье
Врачи-наркологи рассказали, как распознать игровую зависимость и её первые признаки
Еда
Бутерброды со шпротами получаются ароматными благодаря сочетанию рыбы, майонеза и свежих помидоров
Еда
Мясной салат с отварной говядиной и солеными огурцами дарит домашнее тепло и стабильность
Авто и мото
Основные причины запаха антифриза в автомобиле: радиатор печки, патрубки и расширительный бачок
УрФО
Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой
Красота и здоровье
Температура при простуде помогает организму вырабатывать антитела и бороться с инфекцией — Ирина Соколова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet