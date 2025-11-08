Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Форт Бауртанге
Форт Бауртанге
© commons.wikimedia.org by Way 222272320 is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:49

Два камня — и вся история: археологи раскрыли тайну любви, власти и веры римлян на краю света

Римские инталии обнаружены в форте Бремениум и признаны уникальными для Британии — Ричард Карлтон

Археологи, работающие на территории древнего римского форта Бремениум в Хай-Рочере (графство Нортумберленд, Англия), сделали редчайшую находку — два гравированных драгоценных камня, некогда украшавших печатные кольца. По мнению исследователей, качество резьбы и сохранность артефактов делают их уникальными для Британии. Открытие было сделано в рамках программы археологических исследований Национального парка Нортумберленд и стало одним из самых значимых за последние годы.

Форт Бремениум занимал стратегически важное положение севернее Адрианова вала — мощной оборонительной линии, разделявшей Римскую Британию и земли Каледонии (современной Шотландии). В I-III веках н. э. здесь стояли вспомогательные войска, включая когорты из Галлии и Испании — Cohors I Lingonum и Cohors I Vardulorum. Раскопки показывают, что в те времена Бремениум был не просто военным форпостом, но и центром торговли, где пересекались пути солдат, купцов и ремесленников.

"Качество изготовления указывает на средиземноморское происхождение: возможно, они привезены владельцами или через торговлю", — отметил археолог Ричард Карлтон, руководитель раскопок.

Открытие изящных инталий

В 2025 году команда из 47 волонтеров и 24 студентов Ньюкаслского университета почти одновременно нашла два драгоценных камня. Первый, обнаруженный Барри Мидом, изображает собранный виноград, вокруг которого видны амуры и козлоподобное существо. Эксперты отмечают, что подобный сюжет уникален для Британии, хотя стилистически он напоминает находки из Северной Италии и Далмации.

"Самое захватывающее — осознавать, что я первый человек, увидевший это за 1800 лет", — сказала Барри Мид, обнаружившая первую инталию.

Второй камень меньше по размеру, но, по предположению специалистов, также использовался в печатных кольцах. Подобные украшения были не только символом власти и статуса, но и выполняли практическую функцию: ими ставили оттиски на восковых или глиняных печатях, удостоверяя подлинность документов и грузов.

Мотив винограда на первом камне имеет глубокое символическое значение. Виноград ассоциировался с плодородием, процветанием и божественными дарами Диониса (Бахуса), а также связывал северные гарнизоны с культурным наследием Средиземноморья. Для солдат, служивших на окраинах империи, такие символы напоминали о доме и цивилизованном мире, из которого они пришли.

Символы власти и веры

  1. Инталии как личная печать. В римском обществе резные камни служили не только украшением, но и личным знаком, которым человек подтверждал документы, сделки или письма.

  2. Знак статуса. Владельцами подобных камней чаще всего были офицеры или зажиточные торговцы.

  3. Амулеты и талисманы. На инталиях нередко изображали богов, животных и сцены из мифов, чтобы обеспечить защиту и удачу владельцу.

Изображения на найденных камнях позволяют судить о мировоззрении людей, живших в Бремениуме. Они объединяли римские традиции с местными мотивами, создавая уникальный культурный синтез на северной границе империи.

Рекордная коллекция 2025 года

Вместе с инталиями археологи нашли десятки других артефактов, позволяющих воссоздать жизнь форта и поселения вокруг него. Среди находок:

  1. Фрагменты римской керамики и амфор — свидетельства активной торговли с континентом.

  2. Броши с эмалью и элементы военного снаряжения, принадлежавшие солдатам и их семьям.

  3. Бронзовая масляная лампа с сохранившимися следами копоти — предмет повседневного быта.

"Эти находки исключительны как по количеству, так и по качеству", — отметил Боб Джексон из Археологической группы Редесдейла.

Учёные считают, что подобные артефакты демонстрируют высокую степень интеграции гарнизона в общую систему Римской империи. Солдаты, прибывшие из разных провинций, приносили на британскую землю традиции, ремесленные навыки и верования, делая форт не просто военным пунктом, а живым многонациональным сообществом.

Жизнь за стенами форта

За крепостными стенами археологи обнаружили следы викуса - небольшого поселения, где жили семьи легионеров, ремесленники и торговцы.

  1. Жилища из дерева и камня располагались вдоль дороги, ведущей к воротам форта.

  2. Мастерские по обработке металла и кожи указывают на развитое ремесло.

  3. Торговые лавки и харчевни обслуживали военных и путешественников, проходивших по дороге Дере-стрит.

Эти находки показывают, что граница Рима не была статичной линией обороны. Это была зона активного обмена — культурного, торгового и человеческого. Люди, жившие здесь, чувствовали себя частью огромной империи, даже находясь на её северных окраинах.

Таблица: ключевые находки 2025 года

Артефакт Назначение Значение находки
Две инталии Печатные кольца, символ статуса Подтверждение римской элиты на севере Британии
Керамика и амфоры Торговля и хранение товаров Связи с континентальной Европой
Бронзовая лампа Освещение Свидетельство повседневной жизни
Броши и украшения Элементы одежды Признак личного достатка и моды
Военное снаряжение Защита и дисциплина Подтверждает присутствие профессиональных солдат

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: считать Бремениум исключительно военной базой.
    Последствие: упрощённое восприятие границы как зоны конфликта.
    Альтернатива: рассматривать форт как центр культурного взаимодействия и торговли.

  2. Ошибка: недооценивать значение личных артефактов.
    Последствие: потеря понимания социальных связей и статуса жителей.
    Альтернатива: анализировать украшения как часть повседневной идентичности.

  3. Ошибка: игнорировать участие волонтёров и студентов.
    Последствие: упущенные детали и недостаток рабочей силы.
    Альтернатива: поддерживать открытые программы археологических исследований.

Исторический контекст

  1. Форт Бремениум был построен около 80 г. н. э. и действовал более двух столетий.

  2. Его солдаты охраняли важный торговый путь и участвовали в экспедициях в Шотландию.

  3. После ухода римлян поселение ещё долго оставалось обитаемым, переходя под контроль местных племён.

Три интересных факта

  1. Название "Бремениум" происходит от кельтского корня, означающего "холм" или "возвышенность".

  2. По легенде, именно через этот форт проходил один из древнейших торговых маршрутов Британии.

  3. На территории парка Нортумберленд до сих пор можно увидеть валы и остатки римских построек, датируемые II веком н. э.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Городская среда вызывает хронический стресс, а природа восстанавливает баланс организма — Колин Шоу сегодня в 8:49
Невидимый яд цивилизации: мегаполисы превращают наш мозг в заложника шума и света

Исследование швейцарских учёных показало: жизнь в городе вызывает хронический стресс, а короткое пребывание в лесу восстанавливает баланс тела и разума. Почему природа остаётся лучшим лекарством для Homo sapiens — в материале ниже.

Читать полностью » Монумент Агуада Феникс отражает устройство мира и ритуальную космологию — Такеши Иномата сегодня в 7:49
Космос в глине: древний монумент рассказал, как майя видели рождение Солнца

Новое исследование раскрывает тайну Агуада Феникс — древнего монумента майя, построенного без царей и отражавшего устройство вселенной.

Читать полностью » Китайский язык впервые расшифрован интерфейсом мозг-компьютер в реальном времени — Цзиньсон У сегодня в 6:48
Он молчал, а экран заговорил: как ИИ научился читать тональный язык прямо из мозга

Учёные из Китая впервые научили интерфейс "мозг-компьютер" распознавать китайскую речь. Как ИИ научился понимать тоны и почему это может вернуть голос тем, кто его утратил?

Читать полностью » Акустика офиса влияет на громкость речи сотрудников и ощущение уединения — Джун Хи Ли сегодня в 5:48
Не ищи виноватого — виноват офис: как дизайн заставляет людей говорить громче, чем нужно

Учёные из Канады выяснили, что громкость речи в офисе зависит от планировки и уровня приватности. Тишина не всегда полезна — иногда лёгкий шум помогает работать лучше.

Читать полностью » Китайская миссия сегодня в 4:26
Китайские астронавты застряли на орбите: мусор в космосе оказался опасней, чем думали

Китайские астронавты столкнулись с космическим мусором, что привело к задержке возвращения на Землю. Почему эта проблема становится все более актуальной для всего человечества?

Читать полностью » Японские ученые продемонстрировали возможность создания невзаимных магнитных взаимодействий с помощью света сегодня в 3:27
Невзаимные магнитные взаимодействия: японцы нашли способ управлять материей с помощью света, нарушая третий закон Ньютона

Японские ученые открыли способ создания невзаимных магнитных взаимодействий с помощью света, что может революционизировать квантовые технологии.

Читать полностью » Учёные из Великобритании прогнозируют поглощение Земли Солнцем через пять миллиардов лет сегодня в 2:16
5 млрд лет — и Земли не будет: как Солнце поглотит нашу планету5 миллиардов лет — и Земли не будет: как Солнце поглотит нашу планету

В чём заключается опасность для Земли, когда Солнце начнёт свою фазу самоуничтожения? Что произойдёт с планетами, когда Солнце станет красным гигантом?

Читать полностью » Учёные: столкновение чёрных дыр в блазаре PKS 2131-021 может вызвать гравитационные волны сегодня в 1:26
Чёрные дыры тикают, как часы: что ждёт нас, когда они столкнутся через 10 000 лет

Столкновение чёрных дыр в галактике PKS 2131-021 может изменить наше представление о космосе и раскрыть тайны эволюции Вселенной.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Не знала, что пляжи Египта могут быть такими разными – вот что меня удивило
Питомцы
Снаружи — стальной воин, внутри — мягкий великан: правда о кане-корсо
Спорт и фитнес
Не хожу в зал и не бегаю — нашла лестничный способ, который заменил всё кардио
Красота и здоровье
Врач Мария Стратонова: недолеченный трихомониаз повышает риск заражения ВИЧ
Авто и мото
Вот почему всегда меняю шины ещё до первых заморозков — результат вас удивит
Авто и мото
Всегда глушу мотор на АЗС — и вот почему вы тоже должны это делать
Садоводство
Компост из опавших листьев восстанавливает землю без химии и удобрений — Марина Климова
Садоводство
Ольга Воронова: укрытие растений лутрасилом защищает от перепадов температуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet