Два камня — и вся история: археологи раскрыли тайну любви, власти и веры римлян на краю света

Археологи, работающие на территории древнего римского форта Бремениум в Хай-Рочере (графство Нортумберленд, Англия), сделали редчайшую находку — два гравированных драгоценных камня, некогда украшавших печатные кольца. По мнению исследователей, качество резьбы и сохранность артефактов делают их уникальными для Британии. Открытие было сделано в рамках программы археологических исследований Национального парка Нортумберленд и стало одним из самых значимых за последние годы.

Форт Бремениум занимал стратегически важное положение севернее Адрианова вала — мощной оборонительной линии, разделявшей Римскую Британию и земли Каледонии (современной Шотландии). В I-III веках н. э. здесь стояли вспомогательные войска, включая когорты из Галлии и Испании — Cohors I Lingonum и Cohors I Vardulorum. Раскопки показывают, что в те времена Бремениум был не просто военным форпостом, но и центром торговли, где пересекались пути солдат, купцов и ремесленников.

"Качество изготовления указывает на средиземноморское происхождение: возможно, они привезены владельцами или через торговлю", — отметил археолог Ричард Карлтон, руководитель раскопок.

Открытие изящных инталий

В 2025 году команда из 47 волонтеров и 24 студентов Ньюкаслского университета почти одновременно нашла два драгоценных камня. Первый, обнаруженный Барри Мидом, изображает собранный виноград, вокруг которого видны амуры и козлоподобное существо. Эксперты отмечают, что подобный сюжет уникален для Британии, хотя стилистически он напоминает находки из Северной Италии и Далмации.

"Самое захватывающее — осознавать, что я первый человек, увидевший это за 1800 лет", — сказала Барри Мид, обнаружившая первую инталию.

Второй камень меньше по размеру, но, по предположению специалистов, также использовался в печатных кольцах. Подобные украшения были не только символом власти и статуса, но и выполняли практическую функцию: ими ставили оттиски на восковых или глиняных печатях, удостоверяя подлинность документов и грузов.

Мотив винограда на первом камне имеет глубокое символическое значение. Виноград ассоциировался с плодородием, процветанием и божественными дарами Диониса (Бахуса), а также связывал северные гарнизоны с культурным наследием Средиземноморья. Для солдат, служивших на окраинах империи, такие символы напоминали о доме и цивилизованном мире, из которого они пришли.

Символы власти и веры

Инталии как личная печать. В римском обществе резные камни служили не только украшением, но и личным знаком, которым человек подтверждал документы, сделки или письма. Знак статуса. Владельцами подобных камней чаще всего были офицеры или зажиточные торговцы. Амулеты и талисманы. На инталиях нередко изображали богов, животных и сцены из мифов, чтобы обеспечить защиту и удачу владельцу.

Изображения на найденных камнях позволяют судить о мировоззрении людей, живших в Бремениуме. Они объединяли римские традиции с местными мотивами, создавая уникальный культурный синтез на северной границе империи.

Рекордная коллекция 2025 года

Вместе с инталиями археологи нашли десятки других артефактов, позволяющих воссоздать жизнь форта и поселения вокруг него. Среди находок:

Фрагменты римской керамики и амфор — свидетельства активной торговли с континентом. Броши с эмалью и элементы военного снаряжения, принадлежавшие солдатам и их семьям. Бронзовая масляная лампа с сохранившимися следами копоти — предмет повседневного быта.

"Эти находки исключительны как по количеству, так и по качеству", — отметил Боб Джексон из Археологической группы Редесдейла.

Учёные считают, что подобные артефакты демонстрируют высокую степень интеграции гарнизона в общую систему Римской империи. Солдаты, прибывшие из разных провинций, приносили на британскую землю традиции, ремесленные навыки и верования, делая форт не просто военным пунктом, а живым многонациональным сообществом.

Жизнь за стенами форта

За крепостными стенами археологи обнаружили следы викуса - небольшого поселения, где жили семьи легионеров, ремесленники и торговцы.

Жилища из дерева и камня располагались вдоль дороги, ведущей к воротам форта. Мастерские по обработке металла и кожи указывают на развитое ремесло. Торговые лавки и харчевни обслуживали военных и путешественников, проходивших по дороге Дере-стрит.

Эти находки показывают, что граница Рима не была статичной линией обороны. Это была зона активного обмена — культурного, торгового и человеческого. Люди, жившие здесь, чувствовали себя частью огромной империи, даже находясь на её северных окраинах.

Таблица: ключевые находки 2025 года

Артефакт Назначение Значение находки Две инталии Печатные кольца, символ статуса Подтверждение римской элиты на севере Британии Керамика и амфоры Торговля и хранение товаров Связи с континентальной Европой Бронзовая лампа Освещение Свидетельство повседневной жизни Броши и украшения Элементы одежды Признак личного достатка и моды Военное снаряжение Защита и дисциплина Подтверждает присутствие профессиональных солдат

Ошибка, последствия, альтернатива

Ошибка: считать Бремениум исключительно военной базой.

Последствие: упрощённое восприятие границы как зоны конфликта.

Альтернатива: рассматривать форт как центр культурного взаимодействия и торговли. Ошибка: недооценивать значение личных артефактов.

Последствие: потеря понимания социальных связей и статуса жителей.

Альтернатива: анализировать украшения как часть повседневной идентичности. Ошибка: игнорировать участие волонтёров и студентов.

Последствие: упущенные детали и недостаток рабочей силы.

Альтернатива: поддерживать открытые программы археологических исследований.

Исторический контекст

Форт Бремениум был построен около 80 г. н. э. и действовал более двух столетий. Его солдаты охраняли важный торговый путь и участвовали в экспедициях в Шотландию. После ухода римлян поселение ещё долго оставалось обитаемым, переходя под контроль местных племён.

Три интересных факта