Актера Дмитрия Дюжева разыскивают приставы. Информация об этом поступила из Telegram-канала "Звездач".
Согласно изданию, Дюжев оказался в реестре задолжников — он не погасил долги за газ, электричество и отопление. Общая сумма долга артиста составляет 23 тысячи 89 рублей 76 копеек.
Также у актера обнаружили задолженность в 21 тысячу 143 рубля 64 копейки за ЖКХ. Общий долг Дюжева приблизительно равен 44 тысячам рублей.
Дебют Дюжева в кинематографе состоялся в 2000 году в фильме "24 часа" режиссера Александра Атанесяна.
Известность он приобрел благодаря роли бандита Саймона в "черной комедии" Алексея Балабанова под названием "Жмурки". На его счету более 80 проектов.
Артист снялся в таких лентах, как "Бригада", "Вербное воскресенье", "Остров", "Мне не больно", "Каникулы строгого режима", "Мамы", "Временно недоступен", "Бременские музыканты", "Изгой".
В 2018 году Дюжев был удостоен звания заслуженного артиста России.
В феврале 2024 года Дмитрий Дюжев оправдал критические замечания Никиты Кологривого, назвав его незрелым.
Он также отметил, что коллега — великолепный актер, и признался, что его работа в сериале "Слово пацана" ему очень понравилась.
Дюжев посоветовал молодому артисту брать наставника из числа более опытных коллег, сумевших достичь выдающихся успехов в актерском мастерстве.
Фото: chronograph.livejournal.com/Вадим Кондратьев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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