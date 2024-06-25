Актера Дмитрия Дюжева разыскивают приставы. Информация об этом поступила из Telegram-канала "Звездач".



Согласно изданию, Дюжев оказался в реестре задолжников — он не погасил долги за газ, электричество и отопление. Общая сумма долга артиста составляет 23 тысячи 89 рублей 76 копеек.



Также у актера обнаружили задолженность в 21 тысячу 143 рубля 64 копейки за ЖКХ. Общий долг Дюжева приблизительно равен 44 тысячам рублей.



Дебют Дюжева в кинематографе состоялся в 2000 году в фильме "24 часа" режиссера Александра Атанесяна.



Известность он приобрел благодаря роли бандита Саймона в "черной комедии" Алексея Балабанова под названием "Жмурки". На его счету более 80 проектов.



Артист снялся в таких лентах, как "Бригада", "Вербное воскресенье", "Остров", "Мне не больно", "Каникулы строгого режима", "Мамы", "Временно недоступен", "Бременские музыканты", "Изгой".



В 2018 году Дюжев был удостоен звания заслуженного артиста России.



В феврале 2024 года Дмитрий Дюжев оправдал критические замечания Никиты Кологривого, назвав его незрелым.



Он также отметил, что коллега — великолепный актер, и признался, что его работа в сериале "Слово пацана" ему очень понравилась.



Дюжев посоветовал молодому артисту брать наставника из числа более опытных коллег, сумевших достичь выдающихся успехов в актерском мастерстве.

Фото: chronograph.livejournal.com/Вадим Кондратьев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿