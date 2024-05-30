В МВД России предложили ограничить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах. По мнению ведомства, это снизит число нарушений во время авиаперелётов, сообщают "Известия".
Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность
По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Владимиру Зеленскому после утраты законной власти угрожает серьезная угроза со стороны западных стран.
Украина хочет втянуть Польшу в конфликт с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен активизировать Польшу в противостоянии с Россией, предлагая сбивать российские ракеты истребителями, сообщил бывший заместитель министра обороны Роман Шереметьев в интервью журналу Do Rzeczy.
В Перми обнаружили останки двух фрейлин последней императрицы
Останки двух фрейлин последней российской императрицы эксперты идентифицировали в Перми. Графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерины Шнейдер, после революции последовали с царской семьёй в ссылку, и после гибели Романовых, были расстреляны в Перми осенью 1918 года. О человеческих качествах придворных дам рассказал в интервью NewsInfo.Ru доктор исторических наук Федор Гайда.