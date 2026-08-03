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Разноцветные кроссовки
Разноцветные кроссовки
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 21:26

Любимый цвет принцесс возвращается: новый тренд Prada и Chanel изменил правила осеннего сезона

Ледяной голубой за последние сезоны успел наделать шума: его активно брали в гардероб, а запросы на голубые свадебные платья, по аналитике Pinterest, выросли на 55%. Теперь внимание смещается к более спокойной версии этого оттенка — пыльно-голубому. На подиумах его показали Prada, Chloe и Chanel, а главным носителем цвета в новом сезоне называют обувь. И дело тут не в красивой формуле для показов, а в простой логике: один и тот же голубой по-разному ведет себя на глянце и на замше.

"Пыльно-голубой работает мягче, чем ледяной. В обуви это особенно заметно: оттенок не спорит с одеждой, а собирает образ без лишнего шума. Если взять глянец, цвет станет холоднее и заметнее. Если взять замшу, он уйдет в более спокойную, приглушенную сторону. Поэтому один и тот же цвет может выглядеть по-разному даже в соседних моделях."

стилист Марина Ковальчук

Что показали Prada, Chloe и Chanel

Prada вывели на подиум голубые сапоги с контрастной шнуровкой. Chloe показали ботфорты из мягкой кожи, но в более глубоком голубом оттенке, ближе к пыльно-васильковому. Chanel продолжили линию и представили мюли в похожем тоне, уже с глянцевой поверхностью. Картина получилась простая: цвет один, а характер у вещей разный.

На показах пыльно-голубой появился не только в обуви. Его примеряли к пальто, сумкам и кейпам, и везде он держался уверенно. Но именно обувь стала самой заметной зоной для этого оттенка. Тут он не теряется и не спорит с вещами вокруг.

Обычно модные цвета расползаются по гардеробу постепенно, но здесь акцент уже смещен в сторону пары удачных вещей. Голубые кроссовки, ботильоны, сапоги или слинбэки работают лучше, чем случайная вещь без поддержки в образе. И это не теория для подиума, а обычная стилистическая логика, которую легко проверить в примерочной.

Проверено экспертом: стилист Марина Ковальчук

Почему фактура меняет оттенок

Глянцевая поверхность усиливает холодный подтон голубого. Из-за этого цвет выглядит ярче и заметнее. Замша, наоборот, подсвечивает пыльный налет и делает оттенок тише. На одном и том же силуэте разница может быть очень заметной.

Это хорошо видно и в подборке моделей, и на подиуме. Один и тот же элемент в разной обработке дает разный эффект, а тут речь даже не о детали, а о целом цвете. Поэтому глянец логично тянет оттенок в сторону акцента. Замша, наоборот, оставляет его в спокойной зоне.

Для холодного сезона это особенно удобно. Если нужна обувь, которая чуть освежает комплект, но не перетягивает внимание на себя, замша смотрится уместнее. Если хочется, чтобы пара сразу бросалась в глаза, лучше брать более гладкую поверхность. Тут нет магии, только материал и свет.

Как носить пыльно-голубую обувь

Стилисты советуют не зажимать такой цвет в слишком сложной компании. Он нормально работает с базовыми оттенками, спокойной серой гаммой и плотными тканями осени. Если в гардеробе уже есть голубой жакет или шарф, обувь такого же диапазона соберет образ без лишней суеты. А вот перегружать комплект несколькими активными цветами не стоит.

Для повседневного гардероба удобнее начать с кроссовок, лоферов или ботильонов. Они легче встроятся в обычные образы и не будут требовать особого повода. Сапоги и слинбэки сильнее цепляют взгляд, поэтому их лучше брать, если нужна заметная пара. В этом смысле пыльно-голубой ведет себя очень практично.

Если смотреть на логику сезона, у оттенка есть еще одно преимущество. Он не выглядит слишком летним, но и не уходит в тяжелую зимнюю темноту. За счет этого цвет может жить дольше одного короткого окна. И именно обувь делает этот переход самым естественным.

Синий цвет уже подталкивает к следующему шагу, и на этом фоне пыльно-голубой выглядит как промежуточная, но очень рабочая версия. Он дает мягкий вход в более насыщенную гамму и не требует полного пересбора гардероба. Для тех, кто не хочет резко уходить в индиго, это удобная точка старта.

Проверить такой ход можно без лишней драмы. Достаточно одной пары в пыльно-голубом, чтобы понять, как цвет садится на одежду и как ведет себя на свету. Если вещь не спорит с остальными, значит, она работает. Если спорит, лучше оставить ее до следующего сезона.

"Пыльно-голубой удобен тем, что не выглядит слишком строгим и не уходит в откровенную яркость. Для обуви это удачный баланс: цвет заметен, но не перетягивает все внимание. В гардеробе он хорошо сочетается с базой и не требует сложных комбинаций. А если нужен более выразительный вариант, можно брать глянец, а не замшу."

эксперт по моде и подбору индивидуального образа Марина Воронцова

FAQ

Что лучше выбрать — глянец или замшу?
Глянец делает пыльно-голубой заметнее и холоднее. Замша, наоборот, смягчает цвет и убирает лишнюю резкость.

С какой обуви проще начать?
Проще всего начать с кроссовок, лоферов или ботильонов. Такие модели легче вписать в повседневные образы.

Подойдет ли этот оттенок для холодного сезона?
Да, потому что он не выглядит слишком летним и не уходит в тяжелую темную гамму. Именно поэтому его и показали в осенне-зимних коллекциях.

Проверено экспертом: эксперт по моде и подбору индивидуального образа Марина Воронцова

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Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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