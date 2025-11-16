Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чистка утюга
Чистка утюга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 1:01

Не поверите, сколько пыли скапливается на этих вещах! Вот как я научился с этим бороться

Регулярная уборка и качественная техника помогут эффективно бороться с пылью

Пыль — неизбежный спутник каждого дома. Она оседает на различных поверхностях, но есть места, где микрочастицы скапливаются особенно быстро. Знание этих "пыльных очагов" поможет вам более эффективно организовать уборку и поддерживать чистоту в квартире.

1. Люстры с множеством декоративных элементов

Одним из главных пылесборников в доме часто становятся люстры, особенно те, которые имеют сложную форму с множеством декоративных элементов. Хрустальные подвески и украшения не только придают осветительным приборам привлекательный вид, но и превращают их в магниты для пыли. Уборка таких люстр — процесс достаточно трудоемкий и может стать настоящим испытанием. Если для вас важно минимизировать количество пыли в доме, то лучше отказаться от вычурных осветительных приборов в пользу более простых, лаконичных моделей, изготовленных из гладких материалов, которые легче протирать.

2. Жалюзи на окнах

Жалюзи, будь то пластиковые, металлические или тканевые, — ещё один главный пылесборник. Ламели быстро накапливают пыль, и вернуть им первоначальную чистоту не так уж просто. Регулярное очищение этих элементов может занять много времени, а для этого потребуется либо смириться с трудоемким процессом уборки, либо выбрать более простые в уходе решения. Например, рулонные или римские шторы значительно меньше собирают пыль, что делает их удобным и практичным выбором для тех, кто стремится упростить уход за окнами.

3. Плоды детского творчества

Детские поделки и рисунки, которые когда-то казались такими милыми и важными, со временем могут превратиться в настоящие залежи пыли. Постоянное накопление таких "экспонатов" может повлиять на чистоту в доме. Выход из ситуации — регулярный перебор коллекции, фотографирование самых ценных предметов и создание цифрового архива. Таким образом, вы можете сохранить памятные моменты, но избавиться от лишнего хлама. Оставьте только самые значимые работы, а все остальное с лёгким сердцем выбрасывайте.

4. Радиаторы отопления

Батареи отопления, особенно в холодный сезон, являются одним из основных источников накопления пыли в доме. Пыль скапливается на поверхностях радиаторов, и если не проводить регулярную чистку, это может ухудшить качество воздуха в помещении. Для того чтобы дышать в доме было легче, необходимо периодически мыть радиаторы — особенно перед началом и после завершения отопительного сезона. Чтобы очистить труднодоступные места, воспользуйтесь специальными щетками или узкой насадкой для пылесоса.

5. Шторы и тюль

Шторы и тюль — это не только элементы декора, но и настоящие пылесборники. Тяжелые портьеры и легкие занавески могут со временем покрыться значительным слоем пыли. Если вы хотите минимизировать накопление пыли на шторах, выбирайте материалы, которые можно стирать в стиральной машине. Для обновления ткани также поможет сухая чистка пылесосом на низкой мощности или использование пароочистителя, который эффективно удаляет загрязнения и уничтожает пылевых клещей и бактерий. Сухая чистка и пара помогут освежить шторы без лишних усилий.

Сравнение мест накопления пыли и способы борьбы с ними

Место накопления пыли Рекомендованный способ ухода
Люстры с множеством декоративных элементов Заменить на лаконичные светильники с гладкими поверхностями
Жалюзи на окнах Использовать рулонные или римские шторы, которые легче чистить
Детские поделки и рисунки Регулярно перебирать и создавать цифровой архив, выбрасывая лишнее
Радиаторы отопления Чистить радиаторы перед и после отопительного сезона, использовать щетки и пылесос
Шторы и тюль Выбирать ткани, которые можно стирать, использовать пароочиститель

Советы для поддержания чистоты

Чтобы снизить накопление пыли в доме, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

  1. Регулярность уборки. Чем чаще вы проводите уборку, тем меньше пыли будет скапливаться.

  2. Использование качественной уборочной техники. Пылесосы с хорошими фильтрами и пароочистители помогут эффективнее бороться с пылью и грязью.

  3. Выбор материалов для интерьера. Простой и лаконичный дизайн и материалы, которые легко чистить, помогут значительно упростить уход за помещением.

Эти рекомендации помогут вам поддерживать чистоту в доме и не тратить лишнее время на сложные и трудоемкие процессы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мария Муни: мягкие поверхности и ковры требуют регулярной очистки ферментными средствами вчера в 17:50
Раньше тратила выходные на уборку, теперь — всего один час: всё дело в этих шести зонах

Иногда даже регулярная уборка оставляет за собой «слепые пятна». Эти шесть мест стоит проверить прямо сегодня — они точно нуждаются в вашей щётке и тряпке.

Читать полностью » Мэри Марлоу Леверетт: убирать веранду лучше в солнечный день — поверхности высыхают быстрее вчера в 16:38
Сделала уборку на веранде за один день — теперь соседи заходят просто посмотреть на результат

После зимы и весенней пыльцы веранда выглядит уныло. Делюсь своим простым и эффективным способом вернуть ей свежесть и уют перед летом.

Читать полностью » Эшли Чалмерс: беспорядок не означает грязь — уборка и порядок выполняют разные функции вчера в 15:33
Раньше убиралась по 3 часа, теперь трачу 15 минут в день — секрет в одном простом различии

Даже если кажется, что дом постоянно в беспорядке, это не значит, что он грязный. Разберёмся, чем уборка отличается от наведения порядка и как найти баланс между ними.

Читать полностью » Удаление пятен с матраса: простой способ очистки с содой и уксусом вчера в 14:34
Как я избавилась от пятен на матрасе за полчаса: быстрые и эффективные методы

Узнайте, как быстро и эффективно очистить матрас от пятен и запахов всего за 30 минут с помощью доступных средств.

Читать полностью » Сода и лимонная кислота: как эффективно очистить столовые приборы из нержавейки вчера в 12:29
7 хитростей, как я возвращаю блеск столовым приборам из нержавейки без химии

Узнайте, как эффективно почистить столовые приборы из нержавеющей стали с помощью простых домашних средств и вернуть им блеск.

Читать полностью » Оптимальная толщина дна и стенок чайника: это важно для равномерного нагрева вчера в 9:20
Как я выбрала чайник, который прослужит долгие годы – полезные советы

Узнайте, как выбрать идеальный чайник для газовой плиты, учитывая материалы, объем и дополнительные функции, которые помогут сделать использование удобным и безопасным.

Читать полностью » Шаги для ручной заточки ножа: от грубой до финишной заточки вчера в 8:16
Превратил тупой нож в острый за 10 минут: мои секреты заточки

Узнайте, как правильно заточить нож в домашних условиях и держать его острым с помощью простых шагов.

Читать полностью » Когда пора менять мочалку: признаки плесени, неприятного запаха и потери формы вчера в 7:12
Когда пора менять мочалку? 3 главных совета, чтобы не навредить коже

Узнайте, как часто нужно менять мочалку, чтобы избежать неприятных запахов и бактерий, и как правильно ухаживать за разными видами мочалок.

Читать полностью »

Новости
Наука
Бактериальная ферментация дала яркие красители для ткани — профессор Сан Ёп Ли
УрФО
Суд обязал детсад выплатить 280 тысяч за травму ребёнка — прокуратура Челябинской области
Питомцы
Переломы зубов у собак выявили после жевания твёрдых предметов — ветеринары
Еда
Кукуруза усилила летний вариант салата с тунцом — кулинары
Авто и мото
Мотор перегревается при нарушении регламента обслуживания — автоэксперт Трушкова
Спорт и фитнес
Упражнение с эспандером укрепило трицепсы всего за 2 минуты — фитнес-тренеры
Авто и мото
Мягкая подвеска увеличивает раскачивание и усиливает укачивание в дороге — автоэксперты
Еда
Закусочный торт с печенью трески получается насыщенным по вкусу — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet