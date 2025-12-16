Забудьте всё, что вы знали о Стоунхендже: новое открытие показывает его истинное предназначение

Стоунхендж давно стал символом тайн неолита, но всё больше данных говорит о том, что сам каменный круг был лишь частью куда более масштабного замысла. Новые археологические исследования показывают: люди, жившие здесь около 4000 лет назад, не просто возводили монументы, а сознательно перекраивали ландшафт вокруг себя. Огромные ямы у Дуррингтон-Уоллс заставляют по-новому взглянуть на уровень организации, верования и амбиции этих сообществ. Об этом сообщает издание Internet Archaeology.

Стоунхендж как центр, а не исключение

Долгое время Стоунхендж воспринимали как уникальный объект, стоящий особняком. Однако современные исследования всё чаще показывают, что он был сердцем обширного неолитического комплекса. В этом ландшафте переплетались повседневная жизнь, ритуалы, инженерные работы и сакральные практики.

Неподалёку от каменного круга располагался Дуррингтон-Уоллс — место, где люди жили, готовили пищу, устраивали пиры и растили детей. Если Стоунхендж, по одной из версий, был связан с миром мёртвых или богов, то Дуррингтон-Уоллс представлял собой "город живых". Именно здесь археологи столкнулись с находкой, которая оказалась не менее загадочной, чем сами мегалиты.

Открытие гигантских ям

В 2020 году исследователи обнаружили вокруг Дуррингтон-Уоллс серию огромных ям. Каждая из них достигала около 10 метров в диаметре и до 5 метров в глубину. Таких ям насчитывались десятки, и все они были расположены почти идеальным кольцом диаметром примерно в милю.

Масштаб сооружения поражает. Эти ямы слишком велики для обычных хозяйственных нужд и слишком регулярны, чтобы быть случайностью. В совокупности они образуют, возможно, крупнейшее доисторическое сооружение, известное на территории Британии, по размерам превосходящее даже сам Стоунхендж.

Природное явление или дело рук человека

Регион, где расположены Стоунхендж и Дуррингтон-Уоллс, сложен из мела — породы, подверженной растворению водой. В таких условиях возможны карстовые провалы, и именно эту гипотезу пришлось проверить в первую очередь. Насколько бы невероятно это ни звучало, исключать природное происхождение было нельзя.

Команда под руководством Винсента Гаффни из Брэдфордского университета решила перейти от предположений к точным измерениям. Их работа, опубликованная в журнале Internet Archaeology, была посвящена всестороннему анализу этих структур.

Технологии, которые "видят" сквозь землю

Чтобы понять происхождение ям, археологи применили целый набор современных методов:

геоэлектрические исследования для анализа электрических свойств грунта; магнитометрию для выявления магнитных аномалий; георадар для картирования пустот и их формы.

Результаты оказались однозначными: структуры не соответствуют естественным геологическим процессам. В них отсутствуют признаки, характерные для карстовых провалов. Форма, расположение и заполнение ям указывали на искусственное происхождение.

Датировка с точностью до тысячелетий

Окончательное подтверждение археологи получили в лаборатории. Из заполнения ям были извлечены керны осадка, которые проанализировали методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ).

Этот метод позволяет определить момент, когда минеральные частицы в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Когда грунт закапывают, "часы" останавливаются. Измеряя накопленное излучение, учёные могут узнать, когда именно почва была перемещена.

Анализ показал: ямы были вырыты в позднем неолите, около 4000 лет назад. Это точно совпадает с периодом активного использования Дуррингтон-Уоллс.

Ландшафт, изменённый руками людей

Дополнительный анализ осадков выявил следы ДНК растений и животных. Это позволило частично восстановить окружающую среду того времени и подтвердило, что ландшафт активно использовался и трансформировался человеком.

Главный вывод, к которому пришли исследователи, разрушает привычные стереотипы. Неолитические общества часто представляют как группы людей, выживающих на грани возможностей. Но сооружение кольца из гигантских ям требует избытка рабочей силы, сложной социальной организации и чёткого понимания цели.

Для чего были нужны эти ямы

Первоначально археологи проверяли практические версии. Могли ли ямы использоваться для хранения воды, зерна или других ресурсов? Следов семян, постоянной влаги или хозяйственной активности обнаружено не было.

Фактически ямы выглядели именно как ямы — без признаков вторичного использования. Это подтолкнуло исследователей к иной интерпретации.

Граница между мирами

Одна из наиболее обсуждаемых гипотез заключается в том, что эти ямы обозначали границу. Название "Дуррингтон-Уоллс" может вводить в заблуждение: это было не укрепление, а крупное поселение. Люди здесь жили, ели и праздновали, в то время как Стоунхендж, вероятно, имел сакральное назначение.

Кольцо ям могло выполнять роль символического "забора", отделяющего мир повседневной жизни от пространства ритуалов и смерти. Это была не физическая преграда, а визуально и символически мощная линия, вписанная прямо в землю.

"Они очень эффектно вписывали в саму землю нечто, связанное с их космологией", — отмечал Винсент Гаффни в интервью BBC.

Космология, а не утилитарность

Гаффни допускает, что создатели комплекса стремились установить связь с подземным миром. Такая интерпретация пока не имеет прямых доказательств, но хорошо вписывается в общий контекст неолитических верований, где границы между мирами — живых, мёртвых и духов — имели фундаментальное значение.

Важно подчеркнуть: речь идёт о гипотезе, а не окончательном выводе. Однако сама возможность подобного замысла говорит о глубине символического мышления этих людей.

Память ландшафта и преемственность

Интересно и то, что ямы, по-видимому, соотносятся с более древним ограждением Ларкхилла, построенным более чем за тысячу лет до Дуррингтон-Уоллс. Это указывает на длительную культурную память и уважение к уже существующим ориентирам в ландшафте.

Неолитические сообщества не стирали прошлое, а вплетали новые сооружения в ткань старых, создавая сложный многослойный сакральный пейзаж.

Современная археология: не сокровища, а следы труда

Это открытие хорошо иллюстрирует сдвиг в археологии последних десятилетий. Сегодня исследователей интересуют не столько эффектные артефакты, сколько незаметные изменения в почве, рельефе и структуре ландшафта.

Археология всё чаще становится наукой о человеческом труде и организации общества, а не охотой за редкими предметами. Каждая яма, слой или аномалия — это часть истории людей, не оставивших письменных источников, но изменивших мир вокруг себя.

Сравнение: Стоунхендж и Дуррингтон-Уоллс

Стоунхендж долгое время считался вершиной неолитической инженерии. Но Дуррингтон-Уоллс с кольцом гигантских ям показывает иной масштаб мышления — не точечный монумент, а целостную трансформацию пространства.

Если каменный круг поражает своей формой, то ямы впечатляют замыслом: они не видны издалека, но охватывают ландшафт целиком, работая на уровне восприятия и символа.

Популярные вопросы о ямах у Дуррингтон-Уоллс

Были ли эти ямы оборонительными?

Нет, их размеры и форма не соответствуют оборонительным сооружениям.

Почему их не заметили раньше?

Они были скрыты под поверхностью и выявлены только с помощью современных геофизических методов.

Решена ли загадка их назначения?

Пока нет. Наиболее убедительной считается версия о символической или сакральной границе.