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Le Figaro: Дуров собирался пробыть в Париже один день
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Стала известна причина нахождения Дурова в Париже в день его ареста

Le Figaro: Дуров собирался пробыть в Париже один день

Стало известно, зачем основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прилетел в Париж.

Французские СМИ написали о цели поездки в день ареста бизнесмена. Павел Дуров собирался пробыть как минимум один вечер в Париже, пишет издание Le Figaro.

"Дуров прилетел из Баку и должен был провести как минимум один вечер в Париже, где у него был запланирован ужин", — цитирует французское издание РИА Новости.

Вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже. Его задержала полиция как только он вышел из частного самолета. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть гражданство Франции, был в списке разыскиваемых лиц в этом государстве. Его считают причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа платформы Дурова от сотрудничества с французскими властями.

Фото: Instagram* Павла Дурова

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