Фрукт, который запрещают в отелях: почему туристы либо обожают дуриан, либо бегут от него

Дуриан — фрукт, вокруг которого всегда много разговоров. Кто-то считает его королём тропиков, кто-то — самым "опасным" гастрономическим экспериментом. Его невозможно перепутать ни по виду, ни по запаху, ни по вкусу. Чтобы попробовать дуриан осознанно и получить только приятные впечатления, важно знать, как он выглядит, какие бывают сорта и почему его так строго запрещают в общественных местах.

Дуриан выращивают в странах Юго-Восточной Азии, где жаркий и влажный климат позволяет плодам набирать вкус и аромат. Плотная колючая кожура, крупный размер, вес до нескольких килограммов и ярко выраженный запах делают этот фрукт исключительным. Внутри скрыты мягкие маслянистые дольки, которые ценят местные жители за насыщенный сладковато-сливочный вкус.

Запах дуриана — отдельная история: одни описывают его как смесь сладких нот и сыра, другие — как резкий аромат бродящих фруктов. Именно он стал причиной строгих запретов на провоз фрукта в метро, отелях и аэропортах большинства азиатских стран.

Для туристов дуриан становится своеобразным испытанием вкуса: кто-то влюбляется в него с первой ложки, кто-то не может завершить и первую дольку. Но почти каждый считает дегустацию настоящим приключением.

Сравнение популярных сортов

Сорт Вкус Аромат Текстура Масса Особенности Монтонг Нежный, сладкий, сбалансированный Умеренный, мягкий Кремовая, плотная 5-6 кг Идеален для новичков, самый распространённый сорт Чани Глубокий, с лёгкой горчинкой Ярко выраженный Мягкая, сочная Средний Выбор тех, кто хочет "настоящий" дуриан Каньяо Богатый, фруктово-сливочный Более благородный, без резких нот Плотная, кремовая Небольшая Элитный редкий сорт, дорогой, популярен у гурманов

Сезон дуриана варьируется по странам:

Вьетнам — май-август

Таиланд — апрель-июль

Малайзия — июнь-сентябрь

Вне сезона фрукт продают замороженным или используют в десертах: мороженом, пирожных, коктейлях.

Советы шаг за шагом: как выбрать и попробовать дуриан

Начинайте с мягких сортов. Для первого опыта лучше всего подойдёт Монтонг — нежный и не такой ароматный. Пробуйте только свежий дуриан. Спелый плод мягкий на ощупь, слегка пружинит при нажатии между шипами. Покупайте там, где раскрывают при вас. На рынках или фермах попросите продавца вскрыть плод — так вы убедитесь в его качестве. Избегайте переспевших плодов. Они имеют слишком резкий запах и могут горчить. Если боитесь аромата — начните с десертов. Мороженое и конфеты сохраняют вкус, но смягчают запах. Берите с собой салфетки и пакет. Аромат очень стойкий и легко впитывается в одежду и руки. Пейте воду и делайте паузы. Дуриан довольно тяжёлый для желудка, поэтому важно не переедать.

А что если…

Плод кажется слишком мягким? Скорее всего, он переспел — запах будет агрессивнее, а вкус тяжелее.

Слишком резкий запах? Попробуйте сорт Каньяо или продукты с дурианом в составе — они легче воспринимаются.

Боитесь боли в животе? Ешьте понемногу, не сочетайте с жирной едой и избегайте алкоголя.

Хочется подарок из дуриана? Лучше брать упакованные сладости: они легче переносят транспортировку и не запрещены в отелях.

Плюсы и минусы дуриана

Плюсы Минусы Уникальный насыщенный вкус Очень резкий запах, остаётся на одежде Богат витаминами, микроэлементами, антиоксидантами Высокая калорийность и тяжесть для ЖКТ Много сортов для разного уровня "подготовки" Запрет на провоз в транспорте и общественных местах Возможность попробовать в десертах и лёгкой форме Возможна индивидуальная непереносимость Полезен для иммунитета и обмена веществ Не рекомендуется беременным, аллергикам, людям с хроническими болезнями без консультации врача

FAQ

Как выбрать самый вкусный дуриан новичку?

Оптимальный вариант — сорт Монтонг. Он сладкий, нежный, не слишком резкий и даёт правильное первое впечатление.

Сколько стоит дуриан?

В сезон цена 3-6 долларов за килограмм. В туристических районах и вне сезона стоимость может увеличиваться в 1,5-2 раза.

Как есть дуриан безопасно?

Только свежим, не смешивать с алкоголем, не есть слишком много за один раз. После дегустации обязательно мойте руки и упаковку — запах надолго впитывается.

Можно ли везти дуриан домой?

Свежий дуриан — нет (из-за запаха), но десерты, сухие чипсы и конфеты — можно. Они упакованы герметично и разрешены на вывоз.

Какой сорт самый ароматный?

Сильнее всего пахнет сорт Чани, а самый благородный и деликатный аромат — у элитного Каньяо.