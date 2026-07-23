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Деревянный фасад дома
Деревянный фасад дома
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 12:46

Старые деревенские методы превзошли инновации: настилы сохранили первозданный вид спустя десятилетия

Деревенские настилы из обрезных досок сохраняются веками. Вспоминается, как раньше, без современных химикатов, люди могли сделать долговечное покрытие, которое служило по сорок-пятьдесят лет. На практике никаких трещин, плесени или гнили не было, а только умение и терпение в работе.

"Классический метод обработки дерева, использующий огонь и льняное масло, позволяет создать долговечное покрытие, которое не трескается и не подвержено гнили. Такой подход проверен временем и весьма эффективен", — рассказала дизайнер интерьеров Елена Маркова.

В чём суть метода

Современные террасы из полимерных композитов привлекательны, однако цена за квадратный метр заставляет задуматься. Полторы тысячи рублей — не каждому по карману. Поэтому многие возвращаются к доскам на лаги, архаичный способ, но по-прежнему актуальный. К сожалению, не обработанные должным образом, такие доски быстро теряют свои качества и начинают разрушаться.

Чтобы вернуть дереву вторую жизнь, нужно придерживаться старинного метода обработки. Он был простым, дешевым и очень эффективным; если следовать всем рекомендациям, дерево может прослужить сто лет и более.

Первый шаг — тщательно высушить доски. Не стоит надолго оставлять их под навесом; лучше дать им вылежаться год или два для максимального удаления влаги. Спешка в этом процессе может обернуться значительными проблемами в будущем, ведь излишняя влага может вызвать деформацию древесины.

Процесс и материалы

Когда доски достаточно просохли, их готовят к процессу прокаливания. Этот этап требует точности: нужно поддерживать доску на расстоянии 5-7 миллиметров от огня, чтобы достичь легкого обугливания, которое создаст защитную углеродистую плёнку.

Газовая горелка в этом случае — незаменимый помощник. Учитывая, что в наше время газификация охватывает всё больше регионов, применение такого инструмента становится исключительно доступным. Более того, в прошлом году Россия достигла рекорда по уровню газификации в мире — 74,7%.

После прокаливания доски обрабатывают льняным маслом. Оно недорогое и доступное даже в магазины строительных материалов. Масло необходимо нагреть и нанести в два-три слоя, чтобы обеспечить надежную защиту древесины. Каждый слой должен хорошо впитаться, чтобы достичь наилучшего результата.

Почему это работает

Льняное масло заполняет поры дерева и создает влагонепроницаемую пленку. Это в комбинации с прокаленным слоем дает натуральную защиту, которая стойко удерживает влагу и защищает от грибка. Если не довести до конца прокаливание, результат будет незаметен, и дерево через пару сезонов начнёт гнить.

Те, кто доверился традициям, отмечают значительное долговечность настилов, обработанных по советам предков. Они не только устойчивы к климатическим условиям, но и сохраняют эстетичный вид в течение долгого времени. Подобное покрытие служит не один десяток лет.

Лично проверенный опыт говорит о том, что настилы, обработанные таким образом, остаются в хорошем состоянии даже спустя восемь лет. Никаких следов старения или повреждений, только приятный теплый цвет и запах дерева.

FAQ

Можно ли обрабатывать доски без прокаливания?
Нет, без этого этапа защитные свойства будут существенно снижены.
Как часто нужно обновлять обработку?
Рекомендовано повторять обработку каждые 5-10 лет для продления срока службы.
Сколько времени занимают все этапы обработки?
Весь процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от обработки.
Есть ли альтернативы льняному маслу?
Да, можно использовать другие натуральные масла, но льняное считается наиболее эффективным.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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