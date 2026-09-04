Ремонт в детской не придется переделывать каждые 5 лет: 9 решений "на вырост"
Детская комната редко живёт спокойно. Сегодня тут машинки, потом конструктор, а через пару лет уже учебники, наушники и шкаф, который внезапно стал слишком маленьким. Если ремонт делали, когда ребёнку было три года, к семи годам пространство часто начинает скрипеть по швам: кровать короткая, стол неудобный, игрушки уже не нужны, а вещи складывать просто некуда. Поэтому планировать детскую лучше не "на сейчас", а с запасом на годы вперёд. Иначе через пару сезонов снова придётся тащить мебель, переклеивать стены и считать, сколько ещё это выдержит бюджет.
- Нейтральная база вместо детского декора
- Кровать, стол и мебель с запасом
- Хранение и свет, которые не устаревают
- Зонирование, отделка и декор
"Растущая" детская начинается с продуманного проекта. Нельзя делать комнату только под один возраст, если потом придётся всё менять через три года. Базу лучше собирать нейтральной, а яркие детали оставлять на текстиль, постеры и мелкий декор. Тогда комната спокойно переживёт смену интересов ребёнка без лишнего ремонта.
дизайнер интерьеров Ксения Орлова
Нейтральная база вместо детского декора
Самая частая ошибка — делать комнату слишком "малышовой". Обои с мультяшными героями, кровать-домик и стены в кислотных цветах быстро надоедают, а через несколько лет уже выглядят чужими для подросшего ребёнка. В три-четыре года это кажется милым, но в десять лет такой интерьер часто хочется просто спрятать от гостей.
Лучше сразу брать спокойную основу: светло-серый, бежевый, молочный, светло-голубой, шалфей. Эти оттенки не спорят с возрастом ребёнка и не утомляют глаз. А всё, что отвечает за "детскость", оставляют в сменных вещах: покрывалах, подушках, наклейках, постерах и игрушках.
Такой подход удобен ещё и тем, что не требует лишних трат на переделку базы каждые пару лет. Стены и крупная мебель остаются на месте, а настроение комнаты меняется без грязи, пыли и долгого ремонта. Для семьи это обычно и дешевле, и спокойнее.
Кровать, стол и мебель с запасом
Кровать в детской — первый предмет, который начинает мешать, когда ребёнок подрастает. В три года нужна маленькая модель с бортиками, в семь уже становится тесно, а к десяти годам ребёнку хочется более взрослый вид. Поэтому удобнее брать кровать, которая "растёт" по длине или сразу подходит и младшему школьнику, и подростку.
Хорошо работают раздвижные модели: спальное место можно увеличить с 140 до 200 см. Подходят и кровати-трансформеры, которые меняют формат по мере роста ребёнка. Если брать простую деревянную модель с нейтральным силуэтом, она спокойно служит годами, а поменять потом можно только матрас.
Письменный стол тоже лучше выбирать не на один класс. Для школы он нужен с шести-семи лет и часто остаётся до самого выпуска. Удобный размер столешницы — не меньше 100x60 см, а лучше 120x70, потому что в старших классах на столе уже лежат книги, тетради и ноутбук.
Если есть возможность, берите стол с регулировкой высоты. Модели на газлифте позволяют поднимать и опускать рабочее место по росту ребёнка. Это особенно удобно, когда ребёнок быстро вытягивается, а мебель менять каждый год никто не хочет. Ящики и полки рядом со столом тоже не лишние: без них учебники и канцелярия быстро превращают поверхность в склад.
Хранение и свет, которые не устаревают
С хранением в детской всё меняется быстрее, чем кажется. Сегодня это пазлы, конструкторы и мягкие игрушки, завтра — учебники, форма и спортивный инвентарь. Поэтому лучше сразу ставить модульные стеллажи, где можно переставлять полки и ящики без большой переделки.
На нижнем уровне удобно держать контейнеры для игрушек и вещей, которыми ребёнок пользуется каждый день. Выше — книги, папки, сезонные предметы и то, что не нужно постоянно. Для подростка чаще выбирают закрытые шкафы с фасадами: там проще спрятать лишнее, если человеку уже не нравится, что всё лежит на виду.
Свет в детской тоже должен меняться вместе с возрастом. В пять лет нужен яркий общий свет и ночник, в десять — хорошая лампа на столе, а позже добавляются бра для чтения и торшер у кресла. Если заранее заложить несколько независимых линий и оставить запас розеток, потом не придётся вскрывать стены ради одной лампы.
Зонирование, отделка и декор
В детской обычно нужны зоны сна, учёбы, игр и творчества. Но их соотношение меняется почти каждый год. В три-пять лет большая часть комнаты уходит под игры, позже появляется стол, а в подростковом возрасте на первый план выходит учёба и место для общения с друзьями.
Стационарные конструкции тут часто мешают. Встроенные столы, подиумы и жёсткие перегородки быстро надоедают, если спустя несколько лет расстановка мебели уже не подходит. Мобильные ширмы, стеллажи и ковры дают больше свободы: их можно переставить, убрать или заменить без ремонта.
Отделка должна выдерживать детские эксперименты. Для стен подойдут моющаяся краска или гладкие обои под покраску, а для творческой зоны можно сделать грифельную стену. Для пола лучше брать кварцвинил или ламинат высокого класса с защитой от влаги и царапин, а ковёр — только с коротким ворсом, чтобы его можно было нормально чистить.
Декор тоже не должен жить вечно. Постеры, наклейки, рисунки, коллекции и мелкие полки проще менять по мере взросления ребёнка. Тогда комнату можно обновить за один день, не затевая новый ремонт и не выбрасывая половину мебели.
В детской лучше сразу думать о том, как комната будет меняться. Если мебель и отделка собраны с запасом, пространство не разваливается через пару лет. Особенно это касается стола, кровати и системы хранения. Именно они первыми выдают возраст комнаты и заставляют делать ремонт заново.
специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков
Ответы на популярные вопросы
Нужно ли делать детскую яркой?
Не обязательно. Лучше оставить спокойную базу и добавить яркость через текстиль, постеры и мелкий декор.
Какую кровать выбрать в комнату на годы вперёд?
Подойдут раздвижные модели, кровати-трансформеры или простая деревянная кровать с нейтральным дизайном. Главное — чтобы потом можно было сменить только матрас или длину спального места.
Какой стол взять школьнику?
Лучше модель с регулируемой высотой и столешницей не меньше 100x60 см. Если места хватает, удобнее 120x70 см.
Что делать, если комната маленькая?
Помогают кровать с ящиками, модульный стеллаж, мобильные перегородки и светлая отделка. Так проще не забивать пространство лишними предметами.
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