Ремонт в детской не придется переделывать каждые 5 лет: 9 решений "на вырост"

Детская комната редко живёт спокойно. Сегодня тут машинки, потом конструктор, а через пару лет уже учебники, наушники и шкаф, который внезапно стал слишком маленьким. Если ремонт делали, когда ребёнку было три года, к семи годам пространство часто начинает скрипеть по швам: кровать короткая, стол неудобный, игрушки уже не нужны, а вещи складывать просто некуда. Поэтому планировать детскую лучше не "на сейчас", а с запасом на годы вперёд. Иначе через пару сезонов снова придётся тащить мебель, переклеивать стены и считать, сколько ещё это выдержит бюджет.

"Растущая" детская начинается с продуманного проекта. Нельзя делать комнату только под один возраст, если потом придётся всё менять через три года. Базу лучше собирать нейтральной, а яркие детали оставлять на текстиль, постеры и мелкий декор. Тогда комната спокойно переживёт смену интересов ребёнка без лишнего ремонта. дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Нейтральная база вместо детского декора

Самая частая ошибка — делать комнату слишком "малышовой". Обои с мультяшными героями, кровать-домик и стены в кислотных цветах быстро надоедают, а через несколько лет уже выглядят чужими для подросшего ребёнка. В три-четыре года это кажется милым, но в десять лет такой интерьер часто хочется просто спрятать от гостей.

Лучше сразу брать спокойную основу: светло-серый, бежевый, молочный, светло-голубой, шалфей. Эти оттенки не спорят с возрастом ребёнка и не утомляют глаз. А всё, что отвечает за "детскость", оставляют в сменных вещах: покрывалах, подушках, наклейках, постерах и игрушках.

Такой подход удобен ещё и тем, что не требует лишних трат на переделку базы каждые пару лет. Стены и крупная мебель остаются на месте, а настроение комнаты меняется без грязи, пыли и долгого ремонта. Для семьи это обычно и дешевле, и спокойнее.

Кровать, стол и мебель с запасом

Кровать в детской — первый предмет, который начинает мешать, когда ребёнок подрастает. В три года нужна маленькая модель с бортиками, в семь уже становится тесно, а к десяти годам ребёнку хочется более взрослый вид. Поэтому удобнее брать кровать, которая "растёт" по длине или сразу подходит и младшему школьнику, и подростку.

Хорошо работают раздвижные модели: спальное место можно увеличить с 140 до 200 см. Подходят и кровати-трансформеры, которые меняют формат по мере роста ребёнка. Если брать простую деревянную модель с нейтральным силуэтом, она спокойно служит годами, а поменять потом можно только матрас.

Письменный стол тоже лучше выбирать не на один класс. Для школы он нужен с шести-семи лет и часто остаётся до самого выпуска. Удобный размер столешницы — не меньше 100x60 см, а лучше 120x70, потому что в старших классах на столе уже лежат книги, тетради и ноутбук.

Если есть возможность, берите стол с регулировкой высоты. Модели на газлифте позволяют поднимать и опускать рабочее место по росту ребёнка. Это особенно удобно, когда ребёнок быстро вытягивается, а мебель менять каждый год никто не хочет. Ящики и полки рядом со столом тоже не лишние: без них учебники и канцелярия быстро превращают поверхность в склад.

Хранение и свет, которые не устаревают

С хранением в детской всё меняется быстрее, чем кажется. Сегодня это пазлы, конструкторы и мягкие игрушки, завтра — учебники, форма и спортивный инвентарь. Поэтому лучше сразу ставить модульные стеллажи, где можно переставлять полки и ящики без большой переделки.

На нижнем уровне удобно держать контейнеры для игрушек и вещей, которыми ребёнок пользуется каждый день. Выше — книги, папки, сезонные предметы и то, что не нужно постоянно. Для подростка чаще выбирают закрытые шкафы с фасадами: там проще спрятать лишнее, если человеку уже не нравится, что всё лежит на виду.

Свет в детской тоже должен меняться вместе с возрастом. В пять лет нужен яркий общий свет и ночник, в десять — хорошая лампа на столе, а позже добавляются бра для чтения и торшер у кресла. Если заранее заложить несколько независимых линий и оставить запас розеток, потом не придётся вскрывать стены ради одной лампы.

Зонирование, отделка и декор

В детской обычно нужны зоны сна, учёбы, игр и творчества. Но их соотношение меняется почти каждый год. В три-пять лет большая часть комнаты уходит под игры, позже появляется стол, а в подростковом возрасте на первый план выходит учёба и место для общения с друзьями.

Стационарные конструкции тут часто мешают. Встроенные столы, подиумы и жёсткие перегородки быстро надоедают, если спустя несколько лет расстановка мебели уже не подходит. Мобильные ширмы, стеллажи и ковры дают больше свободы: их можно переставить, убрать или заменить без ремонта.

Отделка должна выдерживать детские эксперименты. Для стен подойдут моющаяся краска или гладкие обои под покраску, а для творческой зоны можно сделать грифельную стену. Для пола лучше брать кварцвинил или ламинат высокого класса с защитой от влаги и царапин, а ковёр — только с коротким ворсом, чтобы его можно было нормально чистить.

Декор тоже не должен жить вечно. Постеры, наклейки, рисунки, коллекции и мелкие полки проще менять по мере взросления ребёнка. Тогда комнату можно обновить за один день, не затевая новый ремонт и не выбрасывая половину мебели.

В детской лучше сразу думать о том, как комната будет меняться. Если мебель и отделка собраны с запасом, пространство не разваливается через пару лет. Особенно это касается стола, кровати и системы хранения. Именно они первыми выдают возраст комнаты и заставляют делать ремонт заново. специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли делать детскую яркой?

Не обязательно. Лучше оставить спокойную базу и добавить яркость через текстиль, постеры и мелкий декор.

Какую кровать выбрать в комнату на годы вперёд?

Подойдут раздвижные модели, кровати-трансформеры или простая деревянная кровать с нейтральным дизайном. Главное — чтобы потом можно было сменить только матрас или длину спального места.

Какой стол взять школьнику?

Лучше модель с регулируемой высотой и столешницей не меньше 100x60 см. Если места хватает, удобнее 120x70 см.

Что делать, если комната маленькая?

Помогают кровать с ящиками, модульный стеллаж, мобильные перегородки и светлая отделка. Так проще не забивать пространство лишними предметами.

Проверено экспертом: специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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