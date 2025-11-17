Моторы, которые не выходят из моды: 9 двигателей, которые пережили поколения автомобилей
В истории автомобильного мира есть двигатели, которые по-настоящему могут считаться легендами. Эти силовые агрегаты не только пережили десятки лет эксплуатации, но и продолжают использоваться на новых моделях без существенных изменений в конструкции. Рассмотрим самые долговечные и надежные моторы, которые продолжают выпускать десятилетиями.
1. Ford Modular V8 (1990 — наши дни)
Годы производства: 1990 — наши дни
Объем: от 4,6 до 5,8 литра, версия V10 — 6,8 литра
Модели: F-Series, Koenigsegg CC8S, тяжелые пикапы Super Duty
Двигатель Ford Modular V8 был представлен в 1990 году и продолжает использоваться на моделях Ford F-Series. Этот мотор отличается высокой универсальностью, его использовали даже в суперкарах, таких как Koenigsegg CC8S. Объём варьируется от 4,6 литра до 5,8 литра, и существует версия V10 для более мощных моделей. Несмотря на развитие технологий, мотор всё ещё востребован и используется в новых моделях.
2. Ford Kent (1959-2002)
Годы производства: 1959-2002
Объем: 1,0-1,3 литра
Модели: Ford Anglia, Lotus Twin Cam, Cosworth BDA
Ford Kent - первый 4-цилиндровый двигатель от Ford, который появился в 1959 году. Его обновленная версия начала выпускаться в 1967 году и стала основой для спортивных автомобилей. Этот мотор использовался в таких легендарных моделях, как Lotus Twin Cam и Cosworth BDA.
3. Ford Windsor V8 (1961 — наши дни)
Годы производства: 1961 — наши дни
Объем: 3,6 до 5,8 литра
Модели: Ford Fairlane, AC Cobra, Ford Explorer (2001)
Ford Windsor V8 был впервые представлен в 1961 году и устанавливался на модели Ford Fairlane, а позже перекочевал на такие автомобили, как AC Cobra и Sunbeam Tiger. Несмотря на то, что в серийном производстве он больше не используется, Windsor V8 продолжает выпускаться как "crate engine" для тюнинга и рестомодов.
4. Buick V6 (1962-2009)
Годы производства: 1962-2009
Объем: 3,2 до 3,8 литра
Модели: Buick Special, Buick LaCrosse
Двигатель Buick V6 был первым шестицилиндровым мотором, серийно установленным на легковой автомобиль в США. Он пережил несколько десятилетий, и последний его экземпляр был установлен на Buick LaCrosse в 2009 году. Этот мотор пережил множество изменений и был установлен на разнообразные модели, включая спортивные автомобили.
5. Rover V8 (1967-2004)
Годы производства: 1967-2004
Объем: 3,5 до 4,6 литра
Модели: Rover SD1, Land Rover, MG, Morgan, TVR
Rover V8 появился в 1967 году и был создан на основе американского Buick 215. Этот мотор стал основой для множества британских автомобилей, включая Rover SD1, Land Rover, MG, Morgan и TVR. Производство продолжалось до 2004 года, и на базе этого мотора было создано много различных модификаций.
6. AMC Straight Six (1964-2006)
Годы производства: 1964-2006
Объем: 4,0 литра
Модели: Jeep Cherokee, Jeep Wrangler
AMC Straight Six дебютировал в 1964 году на Rambler Typhoon. Этот мотор отличался простотой и надёжностью и стал основным для таких моделей, как Jeep Cherokee и Jeep Wrangler, где он устанавливался до 2006 года.
7. Renault Cléon-Fonte (1962-2004)
Годы производства: 1962-2004
Объем: 845 см³ до 1,6 литра
Модели: Renault 8, Estafette, Dacia
Двигатель Renault Cléon-Fonte был представлен в 1962 году и получил признание за свою живучесть. Он устанавливался на такие модели, как Renault 8 и Estafette, и продолжал выпускаться до 2004 года. Этот мотор стал известен как "неубиваемый" и использовался во многих моделях.
8. Rolls-Royce L-Series (1959-2020)
Годы производства: 1959-2020
Объем: 6,2 до 6,75 литра
Модели: Rolls-Royce Silver Cloud II, Phantom V, Bentley Mulsanne
Rolls-Royce L-Series был представлен в 1959 году и устанавливался на Rolls-Royce Silver Cloud II, Phantom V и Bentley S2. Производство этого мотора продолжалось до 2020 года, и он был установлен в Bentley Mulsanne Speed, где его мощность достигала 530 л. с.
9. Chevrolet Small Block (1955 — наши дни)
Годы производства: 1955 — наши дни
Объем: 4,3 литра
Модели: Chevrolet Corvette, Chevrolet Bel Air
Chevrolet Small Block - один из самых популярных и долговечных двигателей в истории автопрома. Впервые представленный в 1955 году, он был установлен на Chevrolet Corvette и Bel Air. Мотор продолжает выпускаться и используется в новых моделях, а его тираж превысил 100 миллионов экземпляров.
Плюсы и минусы долговечных двигателей
|Плюсы
|Минусы
|Долговечность и надежность
|Ограниченная модернизация
|Простота в обслуживании
|Старые технологии
|Повышенная универсальность
|Могут быть менее эффективными по сравнению с современными моторами
FAQ
Почему такие двигатели выпускаются так долго?
Потому что их конструкция оказалась крайне удачной и востребованной, они продолжали использоваться на новых моделях без серьёзных изменений.
Какие двигатели считаются лучшими в истории?
Все перечисленные двигатели заслужили признание благодаря своей долговечности, надёжности и простоте в обслуживании.
Может ли такой двигатель быть экологически чистым?
Многие из этих двигателей были актуальны до появления более строгих экологических стандартов, но современные аналоги могут использовать более экологичные технологии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru