Моторы, которые не выходят из моды: 9 двигателей, которые пережили поколения автомобилей

В истории автомобильного мира есть двигатели, которые по-настоящему могут считаться легендами. Эти силовые агрегаты не только пережили десятки лет эксплуатации, но и продолжают использоваться на новых моделях без существенных изменений в конструкции. Рассмотрим самые долговечные и надежные моторы, которые продолжают выпускать десятилетиями.

1. Ford Modular V8 (1990 — наши дни)

Годы производства: 1990 — наши дни

Объем: от 4,6 до 5,8 литра, версия V10 — 6,8 литра

Модели: F-Series, Koenigsegg CC8S, тяжелые пикапы Super Duty

Двигатель Ford Modular V8 был представлен в 1990 году и продолжает использоваться на моделях Ford F-Series. Этот мотор отличается высокой универсальностью, его использовали даже в суперкарах, таких как Koenigsegg CC8S. Объём варьируется от 4,6 литра до 5,8 литра, и существует версия V10 для более мощных моделей. Несмотря на развитие технологий, мотор всё ещё востребован и используется в новых моделях.

2. Ford Kent (1959-2002)

Годы производства: 1959-2002

Объем: 1,0-1,3 литра

Модели: Ford Anglia, Lotus Twin Cam, Cosworth BDA

Ford Kent - первый 4-цилиндровый двигатель от Ford, который появился в 1959 году. Его обновленная версия начала выпускаться в 1967 году и стала основой для спортивных автомобилей. Этот мотор использовался в таких легендарных моделях, как Lotus Twin Cam и Cosworth BDA.

3. Ford Windsor V8 (1961 — наши дни)

Годы производства: 1961 — наши дни

Объем: 3,6 до 5,8 литра

Модели: Ford Fairlane, AC Cobra, Ford Explorer (2001)

Ford Windsor V8 был впервые представлен в 1961 году и устанавливался на модели Ford Fairlane, а позже перекочевал на такие автомобили, как AC Cobra и Sunbeam Tiger. Несмотря на то, что в серийном производстве он больше не используется, Windsor V8 продолжает выпускаться как "crate engine" для тюнинга и рестомодов.

4. Buick V6 (1962-2009)

Годы производства: 1962-2009

Объем: 3,2 до 3,8 литра

Модели: Buick Special, Buick LaCrosse

Двигатель Buick V6 был первым шестицилиндровым мотором, серийно установленным на легковой автомобиль в США. Он пережил несколько десятилетий, и последний его экземпляр был установлен на Buick LaCrosse в 2009 году. Этот мотор пережил множество изменений и был установлен на разнообразные модели, включая спортивные автомобили.

5. Rover V8 (1967-2004)

Годы производства: 1967-2004

Объем: 3,5 до 4,6 литра

Модели: Rover SD1, Land Rover, MG, Morgan, TVR

Rover V8 появился в 1967 году и был создан на основе американского Buick 215. Этот мотор стал основой для множества британских автомобилей, включая Rover SD1, Land Rover, MG, Morgan и TVR. Производство продолжалось до 2004 года, и на базе этого мотора было создано много различных модификаций.

6. AMC Straight Six (1964-2006)

Годы производства: 1964-2006

Объем: 4,0 литра

Модели: Jeep Cherokee, Jeep Wrangler

AMC Straight Six дебютировал в 1964 году на Rambler Typhoon. Этот мотор отличался простотой и надёжностью и стал основным для таких моделей, как Jeep Cherokee и Jeep Wrangler, где он устанавливался до 2006 года.

7. Renault Cléon-Fonte (1962-2004)

Годы производства: 1962-2004

Объем: 845 см³ до 1,6 литра

Модели: Renault 8, Estafette, Dacia

Двигатель Renault Cléon-Fonte был представлен в 1962 году и получил признание за свою живучесть. Он устанавливался на такие модели, как Renault 8 и Estafette, и продолжал выпускаться до 2004 года. Этот мотор стал известен как "неубиваемый" и использовался во многих моделях.

8. Rolls-Royce L-Series (1959-2020)

Годы производства: 1959-2020

Объем: 6,2 до 6,75 литра

Модели: Rolls-Royce Silver Cloud II, Phantom V, Bentley Mulsanne

Rolls-Royce L-Series был представлен в 1959 году и устанавливался на Rolls-Royce Silver Cloud II, Phantom V и Bentley S2. Производство этого мотора продолжалось до 2020 года, и он был установлен в Bentley Mulsanne Speed, где его мощность достигала 530 л. с.

9. Chevrolet Small Block (1955 — наши дни)

Годы производства: 1955 — наши дни

Объем: 4,3 литра

Модели: Chevrolet Corvette, Chevrolet Bel Air

Chevrolet Small Block - один из самых популярных и долговечных двигателей в истории автопрома. Впервые представленный в 1955 году, он был установлен на Chevrolet Corvette и Bel Air. Мотор продолжает выпускаться и используется в новых моделях, а его тираж превысил 100 миллионов экземпляров.

Плюсы и минусы долговечных двигателей

Плюсы Минусы Долговечность и надежность Ограниченная модернизация Простота в обслуживании Старые технологии Повышенная универсальность Могут быть менее эффективными по сравнению с современными моторами

FAQ

Почему такие двигатели выпускаются так долго?

Потому что их конструкция оказалась крайне удачной и востребованной, они продолжали использоваться на новых моделях без серьёзных изменений.

Какие двигатели считаются лучшими в истории?

Все перечисленные двигатели заслужили признание благодаря своей долговечности, надёжности и простоте в обслуживании.

Может ли такой двигатель быть экологически чистым?

Многие из этих двигателей были актуальны до появления более строгих экологических стандартов, но современные аналоги могут использовать более экологичные технологии.