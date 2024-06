Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил мнение о необходимости принятия депутатами законопроектов, направленных на урегулирование напряженной ситуации с мигрантами. Это заявление прозвучало в ходе сессии Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин подверг критике позицию одного из сотрудников Генпрокуратуры, призывавшего к большей заботе о мигрантах. Руководитель СК охарактеризовал такой подход как абсурдный, подчеркнув, что для разрешения сложившейся ситуации требуются законодательные инициативы, которые могут быть приняты только парламентариями.

Глава ведомства выразил обеспокоенность относительно заинтересованности, как он выразился «Государственной дуры», в принятии новых законов, соответствующих текущей напряженной обстановке. Он подчеркнул важность скорейшего принятия эффективных законодательных мер.

Стоит отметить, что 18 июня нижняя палата парламента одобрила в первом чтении комплекс законопроектов, вводящих новый правовой режим депортации мигрантов и устанавливающих дополнительные обязательства для иностранных граждан, пребывающих в России. Под действие этого режима попадут лица, не имеющие законных оснований для нахождения в стране, включая нарушителей правопорядка.

Ранее президент Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости пересмотра миграционной политики страны. Он подчеркнул, что России требуются не просто трудовые мигранты, а квалифицированные специалисты. При этом глава государства отметил, что потребность в иностранной рабочей силе сохраняется, поскольку нехватка трудовых ресурсов на фоне низкой безработицы становится фактором, сдерживающим экономический рост.

