Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
© commons.wikimedia.org by Diana Ringo is licensed under CC BY-SA 4.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 5:26

Роберт Паттинсон и команда на грани: съемки "Дюны" превратились в настоящее испытание

Съемки "Дюны" в пустынях осложнялись экстремальной жарой — Роберт Паттинсон

Летом 2025 года в Будапеште и Абу-Даби стартовали съемки нового эпизода франшизы "Дюна". Работа над фильмом "Дюна: Часть третья" обещает быть масштабной, а завершение проекта планируется к концу 2026 года. Уже на первых этапах съемочного процесса актеры столкнулись с настоящими испытаниями, связанными с экстремальными условиями пустынь.

Испытание жарой

Роберт Паттинсон, один из ключевых героев фильма, рассказал о том, как высокие температуры буквально выводили его из строя.

"Когда я снимался в "Дюне", в пустыне было так жарко, что я просто не мог ни о чём размышлять. Мой мозг как будто вовсе не функционировал. Ни одна клетка мозга не функционировала. Я просто покорно слушал режиссера Дени Вильнёва", — со смехом признался Роберт.

По его словам, жар был настолько сильным, что обычные способы охлаждения или передышки практически не помогали. Актер добавил, что трудности испытывали не только он, но и вся команда, которая работала в этих экстремальных условиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: съемки без учета экстремальной жары → Последствие: перегрев, потеря сознания у актеров и команды → Альтернатива: планирование графика с учетом температуры и установка зон охлаждения.

  • Ошибка: отсутствие гидратации и перерывов → Последствие: падение производительности, риск теплового удара → Альтернатива: регулярное восполнение жидкости и питания.

  • Ошибка: съемка длинных сцен на открытом солнце → Последствие: утомление и снижение качества актерской игры → Альтернатива: использование павильонов, временных тентов и искусственного света.

А что если…

…подобные условия повторятся в будущих проектах? Даже при тщательной подготовке высокие температуры могут стать испытанием для актеров и команды. В таких случаях важно заранее предусмотреть стратегии охлаждения, адаптации и резервные графики съемок, чтобы не рисковать здоровьем участников проекта.

Плюсы и минусы работы в пустыне

Плюсы Минусы
Эффектные кадры и атмосфера Экстремальная жара и риск перегрева
Реалистичные декорации Необходимость частых перерывов и гидратации
Возможность использовать естественный свет Ограниченные возможности для техники и оборудования
Масштабные сценические конструкции Высокие требования к физической выносливости актеров

FAQ

Как актеры защищаются от перегрева на съемках?
Используются тенты, зонты, переносные кондиционеры, частые перерывы и гидратация.

Сколько времени занимают съемки в экстремальных условиях?
Длительность сцены обычно сокращается до нескольких дублей, а основная съемка растягивается на часы с регулярными перерывами.

Что лучше: павильон или открытая площадка?
Павильоны позволяют контролировать климат и освещение, но открытая площадка дает более реалистичный визуальный эффект и атмосферу.

Мифы и правда

Миф: актер всегда способен переносить любую жару на площадке.
Правда: экстремальная температура может выводить из строя когнитивные функции, приводить к тепловым ударам и опасным состояниям организма.

Миф: кондиционеры и вентиляторы решают все проблемы.
Правда: при высокой солнечной активности и длительных съемках в пустыне этого недостаточно — нужны комплексные меры.

Сон и психология

Экстремальные условия влияют не только на физическое состояние, но и на психику актеров. Низкая концентрация, раздражительность и повышенная усталость становятся обычным явлением, поэтому важны графики отдыха и психологическая поддержка на площадке.

Интересные факты

  1. Во время съемок предыдущей части "Дюны" актеры теряли сознание из-за температуры, доходившей до +48°C.

  2. Длительные съемки в пустыне требуют от команды ношения специальных охлаждающих жилетов и шляп с защитой от солнца.

  3. Франшиза "Дюна" известна своим вниманием к деталям, поэтому даже экстремальные условия не отменяют требования к реалистичности сцен.

Исторический контекст

  • 2021-2023: съемки предыдущих частей "Дюны" показали, что пустынные локации становятся испытанием для всей команды.

  • 2024: Остин Батлер делился опытом работы в Абу-Даби, описывая экстремальные температуры и условия павильонов.

  • 2025: старт съемок третьей части франшизы демонстрирует необходимость комплексного подхода к планированию съемок и безопасности команды.

