Роберт Паттинсон и команда на грани: съемки "Дюны" превратились в настоящее испытание
Летом 2025 года в Будапеште и Абу-Даби стартовали съемки нового эпизода франшизы "Дюна". Работа над фильмом "Дюна: Часть третья" обещает быть масштабной, а завершение проекта планируется к концу 2026 года. Уже на первых этапах съемочного процесса актеры столкнулись с настоящими испытаниями, связанными с экстремальными условиями пустынь.
Испытание жарой
Роберт Паттинсон, один из ключевых героев фильма, рассказал о том, как высокие температуры буквально выводили его из строя.
"Когда я снимался в "Дюне", в пустыне было так жарко, что я просто не мог ни о чём размышлять. Мой мозг как будто вовсе не функционировал. Ни одна клетка мозга не функционировала. Я просто покорно слушал режиссера Дени Вильнёва", — со смехом признался Роберт.
По его словам, жар был настолько сильным, что обычные способы охлаждения или передышки практически не помогали. Актер добавил, что трудности испытывали не только он, но и вся команда, которая работала в этих экстремальных условиях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: съемки без учета экстремальной жары → Последствие: перегрев, потеря сознания у актеров и команды → Альтернатива: планирование графика с учетом температуры и установка зон охлаждения.
-
Ошибка: отсутствие гидратации и перерывов → Последствие: падение производительности, риск теплового удара → Альтернатива: регулярное восполнение жидкости и питания.
-
Ошибка: съемка длинных сцен на открытом солнце → Последствие: утомление и снижение качества актерской игры → Альтернатива: использование павильонов, временных тентов и искусственного света.
А что если…
…подобные условия повторятся в будущих проектах? Даже при тщательной подготовке высокие температуры могут стать испытанием для актеров и команды. В таких случаях важно заранее предусмотреть стратегии охлаждения, адаптации и резервные графики съемок, чтобы не рисковать здоровьем участников проекта.
Плюсы и минусы работы в пустыне
|Плюсы
|Минусы
|Эффектные кадры и атмосфера
|Экстремальная жара и риск перегрева
|Реалистичные декорации
|Необходимость частых перерывов и гидратации
|Возможность использовать естественный свет
|Ограниченные возможности для техники и оборудования
|Масштабные сценические конструкции
|Высокие требования к физической выносливости актеров
FAQ
Как актеры защищаются от перегрева на съемках?
Используются тенты, зонты, переносные кондиционеры, частые перерывы и гидратация.
Сколько времени занимают съемки в экстремальных условиях?
Длительность сцены обычно сокращается до нескольких дублей, а основная съемка растягивается на часы с регулярными перерывами.
Что лучше: павильон или открытая площадка?
Павильоны позволяют контролировать климат и освещение, но открытая площадка дает более реалистичный визуальный эффект и атмосферу.
Мифы и правда
Миф: актер всегда способен переносить любую жару на площадке.
Правда: экстремальная температура может выводить из строя когнитивные функции, приводить к тепловым ударам и опасным состояниям организма.
Миф: кондиционеры и вентиляторы решают все проблемы.
Правда: при высокой солнечной активности и длительных съемках в пустыне этого недостаточно — нужны комплексные меры.
Сон и психология
Экстремальные условия влияют не только на физическое состояние, но и на психику актеров. Низкая концентрация, раздражительность и повышенная усталость становятся обычным явлением, поэтому важны графики отдыха и психологическая поддержка на площадке.
Интересные факты
-
Во время съемок предыдущей части "Дюны" актеры теряли сознание из-за температуры, доходившей до +48°C.
-
Длительные съемки в пустыне требуют от команды ношения специальных охлаждающих жилетов и шляп с защитой от солнца.
-
Франшиза "Дюна" известна своим вниманием к деталям, поэтому даже экстремальные условия не отменяют требования к реалистичности сцен.
Исторический контекст
-
2021-2023: съемки предыдущих частей "Дюны" показали, что пустынные локации становятся испытанием для всей команды.
-
2024: Остин Батлер делился опытом работы в Абу-Даби, описывая экстремальные температуры и условия павильонов.
-
2025: старт съемок третьей части франшизы демонстрирует необходимость комплексного подхода к планированию съемок и безопасности команды.
