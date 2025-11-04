Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 8:10

Эта тренировка заставит мышцы проснуться — без беговой дорожки и тренажёров

Тренировка с гантелями для тонуса и выносливости — методика Трейси Лонг из клуба V Health

Чтобы получить подтянутое, сильное и рельефное тело, вовсе не обязательно часами пропадать в спортзале. Всего двенадцать простых, но эффективных упражнений с гантелями помогут укрепить мышцы, улучшить выносливость и ускорить обмен веществ. Программу разработала фитнес-тренер Трейси Лонг, владелица клуба V Health Club в Чарлстоне, специально для тех, кто хочет увидеть результат уже через месяц.

Принцип программы

Суть комплекса — сочетание силовой и кардионагрузки. Каждое движение задействует сразу несколько групп мышц, заставляя сердце работать активнее и помогая сжигать больше калорий. Для тренировок подойдут гантели весом от 1,5 до 4 кг. Выполняйте один круг из 12 упражнений без длинных пауз, а если хватает сил — повторите второй раз. Оптимальная частота занятий — три раза в неделю с перерывом минимум в один день.

Как подобрать вес

Главное правило — последние три повторения должны даваться с усилием. Начинайте с комфортного веса, но постепенно увеличивайте нагрузку. Цель — уверенно выполнять упражнения с 3,5-4 кг, сохраняя правильную технику.

Основные упражнения

Планка с поворотом

Примите упор лёжа, гантели в руках, ноги немного шире бёдер. Поднимите левую ногу до уровня бедра, напрягите пресс и поверните корпус вправо, подтягивая левое колено к груди. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Это движение задействует мышцы кора, спины, груди и ягодиц.

Тяга с отведением ноги

Встаньте прямо, держа гантели у бёдер. Сделайте выпад вправо, касаясь носка правой ноги левой рукой. Оттолкнитесь правой ногой, поднимая её в сторону и выполняя тягу рукой к плечу. Это упражнение укрепляет плечи, руки, спину и ягодицы.

Приседание с поворотом корпуса

Держите гантель обеими руками у груди. Слегка присядьте и поверните корпус влево, выпрямляя руки. Вернитесь в центр и повторите движение вправо. Упражнение укрепляет бёдра, пресс и трицепсы.

Скручивание лёжа

Лягте на спину, ноги подняты вверх, гантели в руках. Согните руки под углом 90°, затем приподнимите голову и плечи, касаясь правой рукой левой стопы. Вернитесь и поменяйте сторону. Отлично работает верхний пресс и мышцы рук.

Баланс "треугольник"

Встаньте в планку, опираясь на гантели. Повернитесь корпусом вправо, оставляя левую руку прямой, а правую поднимите, сгибая локоть. Вернитесь в исходное положение и смените сторону. Это упражнение развивает спину и мышцы стабилизаторы.

Выпад "воин"

Держите гантели у плеч. Сделайте шаг левой ногой вперёд, одновременно разворачивая правую стопу наружу и выпрямляя правую руку. Упражнение укрепляет ноги, ягодицы и грудные мышцы.

Выпад с подъёмом рук

Ноги немного шире бёдер, гантели по бокам. Сделайте выпад левой ногой вперёд, опуская гантели к стопе. Затем поднимитесь на носок левой ноги, вытяните руки вверх и отведите правую ногу назад. Работает всё тело — от ног до плеч.

"Победный" выпад

Стоя на левой ноге, поднимите правое колено так, чтобы бедро было параллельно полу. Руки с гантелями поднимите над головой. Сделайте шаг назад правой ногой, выпрямите руки назад и вернитесь в исходное положение. Это эффективная нагрузка на ягодицы и трицепсы.

Подъём колена с гантелью

Встаньте прямо, гантели в руках. Присядьте, дотягиваясь левой рукой до правой стопы. Затем выпрямитесь, вытяните руку вверх и поднимите правое колено. Соединяет работу ног, корпуса и плеч.

Тяга с шагом

Поставьте левую ногу вперёд, правую назад, пятка приподнята. Согните колени и наклонитесь вперёд, поднимая правую руку к груди. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ноги. Отлично прорабатывает бёдра, ягодицы и спину.

Советы для максимального эффекта

  • Перед занятием обязательно сделайте разминку — можно просто походить на месте или выполнить лёгкую растяжку.

  • Следите за дыханием: выдох делайте на усилии, вдох — на расслаблении.

  • Не спешите: скорость не важна, главное — техника.

  • Пейте воду во время тренировки.

  • В конце обязательно сделайте растяжку, особенно для спины и ног.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком лёгкий вес.
    Последствие: мышцы не получают нужного стимула.
    Альтернатива: увеличьте нагрузку на 0,5-1 кг.

  • Ошибка: длинные паузы между упражнениями.
    Последствие: снижается сердечный ритм и эффективность тренировки.
    Альтернатива: отдыхайте не дольше 30 секунд.

  • Ошибка: неправильная техника.
    Последствие: риск травм и отсутствие прогресса.
    Альтернатива: выполняйте движения медленно и осознанно.

А что если нет гантелей?

Можно использовать подручные утяжелители — пластиковые бутылки с водой, пакеты с крупой, утяжелители для запястий. Главное, чтобы вес был одинаковым и удобным для хвата.

Плюсы и минусы

Силовые тренировки с гантелями можно выполнять дома без тренажёров. Они укрепляют все группы мышц, ускоряют метаболизм и улучшают осанку. Но есть и минусы: важно следить за техникой, чтобы избежать перегрузки суставов, и соблюдать регулярность, иначе результат не закрепится.

FAQ

Как часто выполнять этот комплекс?
Достаточно трёх тренировок в неделю через день, чтобы мышцы успевали восстановиться.

Сколько должны весить гантели?
Для начинающих подойдут 2-3 кг, более опытным можно работать с 4-5 кг.

Что делать, если мышцы болят после тренировки?
Это нормальная реакция. Отдохните, делайте растяжку и пейте больше воды.

Мифы и правда

  • Миф: гантели делают фигуру массивной.
    Правда: лёгкий вес формирует рельеф, не увеличивая объёмы.

  • Миф: силовые упражнения вредят суставам.
    Правда: при правильной технике мышцы наоборот защищают суставы.

  • Миф: гантели не помогают сжигать жир.
    Правда: при высокой интенсивности силовые нагрузки активируют жиросжигание не хуже кардио.

Интересные факты

  • За 30 минут такой тренировки можно потратить до 350 калорий.

  • Регулярные занятия с гантелями улучшают координацию и баланс.

  • Силовые упражнения стимулируют выработку эндорфинов, повышая настроение и снижая стресс.

Регулярные тренировки с гантелями помогут не только укрепить тело, но и вернуть энергию, уверенность и лёгкость в каждом движении.

