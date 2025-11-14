Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Отжимания от гантелей
Отжимания от гантелей
Артём Кравцов Опубликована вчера в 23:26

Гантели, тренировка и техника: как я добился идеальных плеч, избегая этих ошибок

Тренеры объяснили, как правильно выполнять разведение гантелей стоя для плеч — тренер Дубченко

Разведение гантелей в стороны стоя — одно из самых эффективных упражнений для тренировки дельтовидных мышц, которое не требует сложного оборудования, но при этом помогает развивать плечи, улучшать силу хвата и гибкость. Сегодня мы разберемся, как правильно выполнять это упражнение и избежать распространённых ошибок.

Какие мышцы задействуются?

При выполнении упражнения основная нагрузка ложится на дельтовидные мышцы. Эти мышцы отвечают за движение плечевого сустава и обеспечивают нам широкие и рельефные плечи. Важной особенностью данного упражнения является то, что оно также активно развивает трапециевидные мышцы, надостные мышцы спины, а также передние зубчатые мышцы, которые отвечают за движение рёбер. Это упражнение полезно не только для развития дельтовидных мышц, но и для улучшения силы хвата, что особенно важно для спортсменов.

"Гантели — самый массовый спортивный снаряд, который ценят и любители, и профессионалы в самых разных видах спорта. Рассказываю о простом упражнении, позволяющем сформировать рельефные и широкие плечи", — Александр Дубченко, гонщик команды "Марафон-Тула", чемпион Европы.

Техника выполнения разведения гантелей стоя

Правильное выполнение упражнения — ключ к его эффективности и безопасности. Вот шаги, которые нужно выполнить для правильной техники:

  1. Подготовка: Начните с разминки суставов, сделайте несколько круговых движений руками. Для разогрева можно выполнить несколько отжиманий или воспользоваться эспандером.

  2. Исходное положение: Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Лопатки сведены и опущены вниз, спина должна быть зафиксирована. Локти немного согнуты, руки с гантелями находятся перед собой.

  3. Подъем гантелей: На вдохе поднимите руки с гантелями до уровня плеч, держа их чуть ниже плечевого уровня. Зафиксируйте положение на 1-2 секунды.

  4. Возврат в исходное положение: На выдохе плавно возвращайте руки в исходную позицию.

Важные моменты:

  • Локти должны быть слегка согнуты и направлены вверх.

  • Не прогибайтесь назад, следите за тем, чтобы корпус оставался стабильным.

  • Держите пресс в тонусе, чтобы не перенапрягать спину.

Чем полезно упражнение?

Разведение гантелей стоя полезно не только для улучшения внешнего вида плеч, но и для улучшения координации и симметрии тела. В процессе выполнения этого упражнения важно чётко координировать движение обеих рук, следить за амплитудой и положением корпуса, что развивает пространственное ощущение тела.

Регулярное выполнение упражнения помогает:

  1. Увеличить ширину плеч и создать рельеф.

  2. Развить силу хвата, что полезно в ряде спортивных дисциплин.

  3. Повысить физическую выносливость при включении упражнения в круговые тренировки.

Частота выполнения: Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю, по 3-4 подхода с 10-15 повторениями в каждом.

Оптимальный вес для новичка

Если вы только начинаете, начните с небольшого веса, например, с гантелей 2-5 кг. Если есть разборные гантели, можно начать с пустого грифа и постепенно добавлять вес. Важно помнить: лучше начать с лёгкого веса, чем рисковать травмой, пытаясь поднять слишком тяжёлое снаряжение. Когда вы почувствуете, что вес становится лёгким, можно увеличить его на 0,5-1 кг или добавить повторения.

Важно! Увеличивайте нагрузку постепенно и всегда следите за техникой выполнения.

Таблица: Рекомендации по весу гантелей для новичков

Уровень подготовки Рекомендуемый вес гантелей Подходы и повторения
Новичок 2-5 кг 2-3 подхода по 10-12 повторений
Средний уровень 6-8 кг 3 подхода по 12-15 повторений
Продвинутый 10-12 кг 4 подхода по 12-15 повторений

Распространённые ошибки

Правильная техника — залог успешного выполнения упражнения и минимизации риска травм. Вот наиболее распространённые ошибки при выполнении разведения гантелей стоя:

  1. Прогиб назад. Неправильная техника при подъеме гантелей (особенно с большим весом) может привести к нагрузке на спину, что повышает риск травм.

    • Решение: Следите за тем, чтобы спина оставалась прямой, а пресс был напряжён.

  2. Махи вместо разведения. Если вы начинаете раскачиваться корпусом и помогать себе поднятием плеч или перемещением с пятки на носок, вы теряете контроль и эффективность.

    • Решение: Все движения должны быть плавными и чёткими, без раскачивания.

  3. Слишком большой вес. Когда вес слишком большой, техника выполнения теряется, и упражнение становится менее эффективным.

    • Решение: Уменьшите вес и сосредоточьтесь на качестве выполнения.

  4. Руки полностью выпрямлены. Это снижает эффективность упражнения, так как мышцы не работают с максимальной амплитудой.

    • Решение: Держите локти слегка согнутыми.

"Советы шаг за шагом"

Для правильного выполнения разведения гантелей стоя следуйте этим простым рекомендациям:

  1. Разогрейте суставы перед тренировкой.

  2. Начинайте с малого веса - постепенно увеличивайте нагрузку по мере прогресса.

  3. Следите за техникой: спина прямая, корпус стабильный, движения плавные.

  4. Не спешите: контролируйте каждое движение и избегайте раскачиваний.

  5. Регулярность: тренируйтесь 2-3 раза в неделю, уделяя внимание качеству каждого повторения.

Заключение

Разведение гантелей стоя — это простое, но крайне эффективное упражнение для тренировки дельтовидных мышц и улучшения осанки. Включив это упражнение в свою тренировку, вы сможете развить плечи, улучшить координацию и повысить выносливость. Не забывайте про правильную технику, избегайте ошибок и постепенно увеличивайте нагрузку, и результаты не заставят себя ждать.

Читайте также

Упражнение Tri to the Sky повышает тонус рук и осанку — тренер Мариса Чирианни вчера в 16:10
Нашла одно упражнение — платье без рукавов теперь сидит идеально

Узнай, как простое упражнение "Tri to the Sky" поможет сделать руки сильными и подтянутыми, будто у самой Мишель Обамы — без тренажёров и спортзала.

Читать полностью » Прыжки tuck jump повысили тонус мышц и ускорили расход энергии — мнение врачей вчера в 15:10
Попробовала плиометрику без инвентаря — эффект оказался неожиданно сильным

Эта программа рассказывает, как одно простое прыжковое упражнение может стать основой энергичной тренировки, которая укрепляет тело и помогает поддерживать форму.

Читать полностью » Как выбрать подходящие тренировки для дома: советы тренера Ольги Потехиной вчера в 14:03
Выбрал идеальные тренировки для себя дома и добился результатов

Как выбрать подходящие упражнения для домашних тренировок и избежать распространенных ошибок? Эксперт поделился важными рекомендациями для новичков.

Читать полностью » Врач Александр Аржаков: обезболивающие не помогут при мышечной боли после тренировки вчера в 13:17
Мышечная боль после тренировки: когда я обращаюсь к врачу и что помогает мне справиться

Как справиться с мышечной болью после тренировки? Эксперт рассказал, почему она возникает и как ускорить восстановление.

Читать полностью » Теннисные корты и стретчинг: самые быстрорастущие спортивные услуги в России вчера в 12:47
Теннис, стретчинг и танцы: почему эти услуги привлекают больше денег и внимания

Как изменились расходы россиян на спортивные услуги в 2025 году? Услуги тенниса и стретчинга показали рекордный рост выручки.

Читать полностью » Россияне начали тратить в два раза больше на здоровый образ жизни вчера в 11:12
Узнала, сколько россияне тратят на здоровье в 2025 году — и вот что мне стало ясно

Россияне стали тратить вдвое больше на здоровый образ жизни. Как изменились расходы на спорт, питание и здоровье в 2025 году?

Читать полностью » Тренер Юркова: физические упражнения помогают бороться с тревожностью вчера в 10:38
Узнала, как спорт помогает бороться с тревогой — и теперь использую это каждый день

Как фитнес помогает снизить тревожность и стресс? Эксперт объяснил, какие тренировки эффективны для психического здоровья.

Читать полностью » Пилатес снимает усталость после работы — отметила инструктор Кристин Биннендайк вчера в 9:10
Сделала это перед сном — и впервые за долгое время спала спокойно

Насыщенная неделя позади — пора отпустить напряжение. Простое упражнение из пилатеса поможет вернуть лёгкость телу и ясность голове, даже если до отпуска ещё далеко.

Читать полностью »

