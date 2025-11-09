Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:08

Думала, что без кофе не проснусь — а оказалось, бодрость можно включить иначе

Короткий сон, вода и свет помогают быстро вернуть бодрость днём — Ольга Власова

Отсутствие полноценного отдыха влияет не только на настроение, но и на когнитивные способности, концентрацию и даже безопасность. Особенно опасна сонливость, когда человек управляет автомобилем или выполняет ответственную задачу. Однако существуют простые и работающие методы, которые помогут быстро вернуть бодрость и улучшить самочувствие.

Почему важно бороться с сонливостью

Переутомление и недосып приводят к снижению уровня внимания, раздражительности и ухудшению памяти. Учёные отмечают, что всего 17 часов без сна приравниваются к состоянию, схожему с лёгким алкогольным опьянением. Поэтому даже короткий всплеск энергии может значительно повысить эффективность и концентрацию.

"Даже 10 минут активности или стакан воды могут активировать нервную систему и снизить ощущение усталости", — отмечает врач-невролог Ольга Власова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пить слишком много кофе.
    Последствие: тахикардия, тревожность и "откат" энергии через пару часов.
    Альтернатива: ограничиться одной чашкой американо или заменить кофе на зелёный чай с женьшенем.

  2. Ошибка: делать изнурительные тренировки.
    Последствие: усиление усталости и мышечное переутомление.
    Альтернатива: короткая разминка или танец для разгона крови и выработки эндорфинов.

  3. Ошибка: пытаться бороться с сонливостью искусственно, не отдыхая.
    Последствие: снижение иммунитета и хроническое переутомление.
    Альтернатива: позволить себе дневной сон 40-60 минут в период с 13:00 до 16:00.

Таблица: быстрые способы вернуть бодрость

Метод Действие Как использовать
Кофе Стимулирует нервную систему 1 чашка эспрессо или американо, не более
Лёгкая разминка Активирует кровообращение и вырабатывает эндорфины Сделайте наклоны, потянитесь, выполните планку
Прохладная вода Освежает и улучшает кровоток Умойтесь или примите контрастный душ
Вода и напитки Восстанавливают гидробаланс Пейте воду с лимоном, зелёный чай или сок
Яркий свет Подавляет выработку мелатонина Включите лампу холодного света
Проветривание Обогащает кислородом мозг Откройте окно или выйдите на улицу
Цитрусовые Повышают уровень энергии Съешьте дольку апельсина или вдохните аромат эфирного масла
Шоколад Стимулирует выработку серотонина Несколько долек тёмного шоколада или мятная жвачка
Дневной сон Восстанавливает силы Поспите 40-60 минут днём, без переизбытка кофеина

Советы шаг за шагом

  1. Начните с воды. Выпейте стакан воды комнатной температуры — это запустит обмен веществ.

  2. Подвигайтесь. Сделайте разминку, встряхните руки, потянитесь.

  3. Вдохните свежий воздух. Проветрите комнату или выйдите на короткую прогулку.

  4. Добавьте яркий свет. Включите верхнее освещение или подойдите к окну.

  5. Позвольте телу отдохнуть. Если сонливость не проходит, выделите время для короткого сна.

Мифы и правда

  1. Миф: чем больше кофе, тем бодрее.
    Правда: избыток кофеина вызывает нервозность и снижает концентрацию.

  2. Миф: сладкое помогает быстро взбодриться.
    Правда: всплеск сахара сменяется упадком сил и сонливостью.

  3. Миф: можно работать без сна, если использовать стимуляторы.
    Правда: организм быстро истощается, а последствия для здоровья накапливаются.

Таблица: напитки для восстановления энергии

Напиток Эффект Особенности
Зелёный чай с женьшенем Повышает выносливость Мягкий природный стимулятор
Матча Долгий прилив энергии Содержит L-теанин, снижает стресс
Апельсиновый сок Повышает тонус Источник витамина C
Имбирный чай Разгоняет обмен веществ Обладает противовоспалительным эффектом
Вода с лимоном Увлажняет и бодрит Простое и безопасное средство

А что если…

Что если вместо привычного кофеина попробовать природные стимуляторы? Эфирные масла цитрусовых, холодный душ или несколько минут на свежем воздухе действуют не хуже энергетиков. Главное — не игнорировать сигналы усталости и позволять телу восстановиться.

Исторический контекст

  1. Ещё в Древнем Китае зелёный чай использовали как средство для концентрации при медитации.

  2. В Европе в XVIII веке кофе считался "лекарством для ума" и продавался в аптеках.

  3. Сегодня учёные изучают влияние света и температуры на выработку мелатонина и циркадные ритмы.

Три интересных факта

  1. Холодная вода на запястьях и шее активирует симпатическую нервную систему и повышает бдительность.

  2. Запах апельсина улучшает настроение и снижает уровень кортизола.

  3. Всего 20 минут дневного сна повышают когнитивные способности почти на 30%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Густаво Гимарайнш призвал мужчин к самообследованию тестикул сегодня в 10:30
Не знал, что регулярное самообследование тестикул может спасти жизнь — вот что я узнал

Ежемесячное самообследование тестикул — важный шаг для профилактики рака яичек. Узнайте, как правильно проводить проверку и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Храп, дыхание ртом и скрежет зубами разрушают здоровье во сне — Марк Бурхенн сегодня в 9:55
Дыхание ртом лишило сна — поставил увлажнитель, и головные боли ушли… не только из-за него

Узнайте, какие ночные привычки, такие как храп и бруксизм, могут нанести вред здоровью. Советы стоматолога и сомнолога!

Читать полностью » Врач Татьяна Рыкалова: потребление 300-400 граммов рыбы в неделю для поддержания здоровья и уровня омега-3 сегодня в 9:27
Не знал, сколько рыбы нужно, чтобы быть здоровым — теперь понимаю, почему это так важно

Рыба важна для здоровья, но как правильно её употреблять, чтобы получить максимальную пользу? Узнайте, какие виды рыбы лучше всего включать в свой рацион.

Читать полностью » Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева сегодня в 8:55
Межпозвоночная грыжа дала о себе знать — сделала одно упражнение не так, и ноги онемели

Не игнорируйте грыжу! Врач предупреждает о риске недержания и паралича. Узнайте, как избежать операции и вернуться к полноценной жизни.

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман: фейхоа опасен при гипертериозе сегодня в 8:21
Фейхоа: начала включать его в свой рацион и обнаружила неожиданные последствия

Узнайте, когда фейхоа приносит пользу, а когда может навредить. Врач объясняет, как правильно употреблять этот экзотический фрукт.

Читать полностью » Мороженое при боли в горле даёт временное облегчение, но не лечит — Надежда Чернышова сегодня в 7:55
Попробовала мороженое вместо таблеток от горла — эффект оказался неожиданным

Узнайте, как мороженое может временно притупить боль в горле, но не является полноценным лечением. Когда стоит отказаться от этого метода?

Читать полностью » Врач Джапаридзе: ребенок дышит через рот из-за расширенных аденоидов сегодня в 7:18
Заметила, что мой ребенок дышит через рот — и вот какие проблемы это вызвало

Дыхание через рот у детей может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Узнайте, как избежать негативных последствий и сохранить здоровье вашего ребенка.

Читать полностью » Фастфуд и выпечка вызывают воспаление и диабет — Елена Соломатина сегодня в 6:58
Перестала жарить еду и добавила одно масло — теперь давление в норме и энергия целый день

Диетолог рассказала, какие продукты способны сократить жизнь и ускорить старение. В списке — сладости, пиво, выпечка и фастфуд, разрушающие сердце, сосуды и кожу.

Читать полностью »

Новости
Еда
Думал, что пью настоящий кофе — но оказалось, всё это время был обман: разница между арабикой и робустой поразила
Красота и здоровье
Врач Алексенцева: грецкий орех является продуктом для профилактики деменции
Садоводство
Посыпала цветок этим — и началось ужасное: теперь никому не советую повторять
Еда
Куриное филе свернул в рулетики — и праздничный стол засиял, а начинка добавляет вау-эффект
Еда
Челюсть отвисла: бисквит на кефире в духовке поднимается выше, чем ожидал — секрет для идеального торта
Спорт и фитнес
Тренер Ирина Ротач: как бегать после 40 лет без риска для здоровья — мой опыт и рекомендации
Садоводство
После этого совета перестала покупать подкормки — спасаюсь обычной яичной скорлупой
Туризм
Не Швейцария и не Сингапур: неожиданная страна возглавила мировой рейтинг богатства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet