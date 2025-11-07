Думал, что спасаю здоровье витамином D, но результат оказался пугающим открытием
С наступлением холодов и сокращением светового дня многие задумываются, как восполнить недостаток солнечного витамина D. Однако медики предупреждают: не стоит спешить с добавками и солярием — организм не всегда нуждается в искусственной поддержке.
Что говорит эксперт
"Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам", — пояснил заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников.
По словам врача, назначение витамина D должно быть строго обосновано медицинскими показаниями. Самовольный приём добавок может привести к передозировке и нарушению обмена веществ.
Когда действительно нужен витамин D
-
Беременным женщинам - витамин D важен для формирования костей и иммунной системы ребёнка.
-
Детям - помогает предотвратить рахит и способствует правильному росту.
-
Пожилым людям - снижает риск остеопороза и поддерживает здоровье костей.
Во всех остальных случаях приём витамина оправдан только при лабораторно подтверждённом дефиците.
Чем опасен солярий
Многие считают, что солярий способен заменить солнце и стимулировать выработку витамина D. Однако это заблуждение.
-
Ультрафиолетовые лампы солярия воздействуют на кожу иначе, чем солнечные лучи.
-
Излучение может повреждать клетки и вызывать преждевременное старение кожи.
-
Регулярное посещение солярия повышает риск рака кожи и меланомы.
Таблица "Когда витамин D необходим, а когда — нет"
|Категория людей
|Нужно ли принимать витамин D
|Комментарий
|Беременные
|Да
|Для развития плода и укрепления костей
|Дети
|Да
|Для профилактики рахита
|Пожилые
|Да
|Для здоровья костей и суставов
|Взрослые без симптомов
|Нет
|Только при лабораторном подтверждении дефицита
|Любители солярия
|Нет
|Опасно для кожи и не повышает уровень витамина D
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: принимать витамин D без анализа.
Последствие: передозировка, тошнота, боли в суставах, нарушение обмена кальция.
Альтернатива: сдать анализ крови и принимать препарат по назначению врача.
-
Ошибка: заменять солнце солярием.
Последствие: повреждение кожи и риск онкологии.
Альтернатива: гулять на свежем воздухе и получать естественный свет.
-
Ошибка: полагаться только на добавки.
Последствие: отсутствие комплексного подхода к здоровью.
Альтернатива: сочетать правильное питание, активность и режим сна.
Таблица "Полезные альтернативы искусственному витамину D"
|Источник
|Польза
|Как использовать
|Рыбий жир
|Натуральный источник витамина D и Омега-3
|Принимать в капсулах или жидком виде курсами
|Яичный желток
|Повышает уровень витамина D и поддерживает обмен веществ
|Добавлять в рацион 2-3 раза в неделю
|Прогулки на солнце
|Естественный синтез витамина D
|Ежедневно 20-30 минут на свежем воздухе
|Физическая активность
|Усиливает обмен веществ
|Умеренные тренировки 3-4 раза в неделю
Мифы и правда
-
Миф: витамин D нужно пить всем зимой.
Правда: большинству людей достаточно обычного рациона и умеренных прогулок.
-
Миф: солярий помогает вырабатывать витамин D.
Правда: лампы не заменяют солнечный свет и повышают риск меланомы.
-
Миф: передозировка витамина D невозможна.
Правда: избыток вызывает тошноту, слабость и проблемы с сердцем.
Три интересных факта
-
Даже короткие прогулки в солнечный день способны обеспечить до 70% суточной нормы витамина D.
-
Витамин D влияет не только на кости, но и на настроение, помогая бороться с сезонной депрессией.
-
Уровень витамина D можно проверить с помощью простого анализа крови — он занимает не более 10 минут.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru