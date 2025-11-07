Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Загар в солярии
Загар в солярии
© Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:10

Думал, что спасаю здоровье витамином D, но результат оказался пугающим открытием

Мясников назвал солярий опасным способом восполнения витамина D в холодное время

С наступлением холодов и сокращением светового дня многие задумываются, как восполнить недостаток солнечного витамина D. Однако медики предупреждают: не стоит спешить с добавками и солярием — организм не всегда нуждается в искусственной поддержке.

Что говорит эксперт

"Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам", — пояснил заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников.

По словам врача, назначение витамина D должно быть строго обосновано медицинскими показаниями. Самовольный приём добавок может привести к передозировке и нарушению обмена веществ.

Когда действительно нужен витамин D

  1. Беременным женщинам - витамин D важен для формирования костей и иммунной системы ребёнка.

  2. Детям - помогает предотвратить рахит и способствует правильному росту.

  3. Пожилым людям - снижает риск остеопороза и поддерживает здоровье костей.

Во всех остальных случаях приём витамина оправдан только при лабораторно подтверждённом дефиците.

Чем опасен солярий

Многие считают, что солярий способен заменить солнце и стимулировать выработку витамина D. Однако это заблуждение.

  1. Ультрафиолетовые лампы солярия воздействуют на кожу иначе, чем солнечные лучи.

  2. Излучение может повреждать клетки и вызывать преждевременное старение кожи.

  3. Регулярное посещение солярия повышает риск рака кожи и меланомы.

Таблица "Когда витамин D необходим, а когда — нет"

Категория людей Нужно ли принимать витамин D Комментарий
Беременные Да Для развития плода и укрепления костей
Дети Да Для профилактики рахита
Пожилые Да Для здоровья костей и суставов
Взрослые без симптомов Нет Только при лабораторном подтверждении дефицита
Любители солярия Нет Опасно для кожи и не повышает уровень витамина D

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: принимать витамин D без анализа.
    Последствие: передозировка, тошнота, боли в суставах, нарушение обмена кальция.
    Альтернатива: сдать анализ крови и принимать препарат по назначению врача.

  2. Ошибка: заменять солнце солярием.
    Последствие: повреждение кожи и риск онкологии.
    Альтернатива: гулять на свежем воздухе и получать естественный свет.

  3. Ошибка: полагаться только на добавки.
    Последствие: отсутствие комплексного подхода к здоровью.
    Альтернатива: сочетать правильное питание, активность и режим сна.

Таблица "Полезные альтернативы искусственному витамину D"

Источник Польза Как использовать
Рыбий жир Натуральный источник витамина D и Омега-3 Принимать в капсулах или жидком виде курсами
Яичный желток Повышает уровень витамина D и поддерживает обмен веществ Добавлять в рацион 2-3 раза в неделю
Прогулки на солнце Естественный синтез витамина D Ежедневно 20-30 минут на свежем воздухе
Физическая активность Усиливает обмен веществ Умеренные тренировки 3-4 раза в неделю

Мифы и правда

  1. Миф: витамин D нужно пить всем зимой.
    Правда: большинству людей достаточно обычного рациона и умеренных прогулок.

  2. Миф: солярий помогает вырабатывать витамин D.
    Правда: лампы не заменяют солнечный свет и повышают риск меланомы.

  3. Миф: передозировка витамина D невозможна.
    Правда: избыток вызывает тошноту, слабость и проблемы с сердцем.

Три интересных факта

  1. Даже короткие прогулки в солнечный день способны обеспечить до 70% суточной нормы витамина D.

  2. Витамин D влияет не только на кости, но и на настроение, помогая бороться с сезонной депрессией.

  3. Уровень витамина D можно проверить с помощью простого анализа крови — он занимает не более 10 минут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав России утвердил новые правила диагностики синдрома Дауна для беременных женщин сегодня в 7:15
Теперь я знаю, как безопасно диагностировать синдром Дауна — новый метод скрининга для беременных

С 15 декабря 2025 года вступят в силу новые изменения в акушерской и гинекологической помощи. Узнайте, как новые методы диагностики улучшат здоровье будущих мам.

Читать полностью » Покупка уличной еды повышает риск заражения кишечными бактериями — Надежда Чернышова сегодня в 7:15
Готовая еда манит запахом и видом — но именно в этом кроется самая большая ошибка

Терапевт объяснила, как определить качество готовых блюд и почему даже красивая еда может быть опасной. Главное правило — доверяйте не глазам, а своим чувствам.

Читать полностью » Частое употребление манной каши вызывает инсулинорезистентность и ожирение — Ирина Баранова сегодня в 6:15
Любимая манка из детства оказалась не такой безобидной: врачи предупредили об опасности

Манная каша может показаться полезным завтраком, но при частом употреблении она способна навредить обмену веществ и фигуре. Терапевт объяснила, как избежать этих последствий.

Читать полностью » Врач предупредили о рисках бабл-ти: шарики тапиоки могут вызвать закупорку кишечника сегодня в 6:12
Я любил бабл-ти, пока не узнал, как опасны эти шарики тапиоки для здоровья

Популярный напиток бабл-ти может быть опасен для здоровья. Узнайте, как чрезмерное употребление шариков тапиоки может привести к серьезным последствиям.

Читать полностью » Врач предупреждает о рисках пестицидов в клубнике сегодня в 5:18
Я думала, что просто промыть клубнику — достаточно, но теперь знаю, как опасны пестициды

Клубника может быть опасной для здоровья, если её неправильно мыть. Узнайте, как правильно обработать ягоды, чтобы минимизировать риски от пестицидов.

Читать полностью » В России увеличивается количество случаев детского ожирения и гормональных сбоев у подростков сегодня в 4:42
Я не знал, что ожирение может вызвать гормональные сбои — теперь понимаю, как важно следить за питанием

В России растет число случаев детского ожирения, что приводит к серьезным гормональным нарушениям. Узнайте, как питание и образ жизни влияют на здоровье подростков.

Читать полностью » Врач Ольга Мальченко предупредила о рисках громкой музыки в наушниках для слуха и здоровья сегодня в 3:16
Громкая музыка в наушниках чуть не испортила мне слух — вот как я научился избегать этой проблемы

Проблемы со слухом и инфекциями могут возникнуть из-за неправильного использования наушников. Узнайте, как этого избежать и что нужно делать для безопасности.

Читать полностью » Врач Елена Малышева: Стакан воды помогает заснуть после ночного пробуждения сегодня в 2:37
Не мог уснуть ночью — и теперь знаю, как легко вернуть себе сон без медикаментов

Проблемы с засыпанием ночью могут быть решены простыми методами. Узнайте, какие советы помогут быстро вернуться ко сну.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мария Романенко: важно предотвратить раннюю менопаузу и сохранить репродуктивное здоровье
Авто и мото
Новые правила утильсбора в России: расчёт будет зависеть от типа и мощности двигателя
Недвижимость
Риелтор Апрелев: блокировка денег при покупке квартиры не предотвращает мошенничество
Красота и здоровье
Школьные травмы у детей чаще происходят на переменах и физкультуре — Михаил Игнатов
Спорт и фитнес
Гукеш Доммараджу: шахматы помогают детям развивать умственные способности
Дом
Никита Минько объяснил, как очистить ковер от кофе, вина и чернил без повреждения ткани
Наука
Двойная тяжёлая вода в протопланетном диске подтвердила древнее происхождение воды — Лукас Родригес
Культура и шоу-бизнес
Сара Полсон сыграет Эйлин Уорнос в новом сезоне "Монстра" от Netflix — Variety
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet