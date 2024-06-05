В ходе пленарного заседания Мосгордума утвердила даты ухода на летний перерыв с 10 июня по 15 сентября - заявил зампредседателя столичного парламента Степан Орлов.
"Предлагается установить летний перерыв в работе думыс 10 июняпо 15 сентября" - заявил Орлов. Это мнение разделило большинство депутатов.
В этом году истекает срок назначения депутатов седьмого созыва. Выборы проходят каждые пять лет, а следущие назначены на 8 сентября.
Ранее был опубликован список кандидатов МГД-2024. Большинство, а именно 26, кандидатов не являются на данный момент действующими депутатами, что говорит о хорошем обновлении системы.
Фото: Отчёт Сергея Собянина в Московской городской Думе (октябрь 2016)
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