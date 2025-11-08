Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний череп — ключ к эволюции человека
Древний череп — ключ к эволюции человека
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:06

Убийство XIII века раскрыто по костям: генетика доказала, что это потомок Рюриковичей и Арпадов

Хайду: останки Белы Мачского подтверждены ДНК-анализом династий Арпадов и Рюриковичей

Международная команда археогенетиков под руководством венгерских специалистов из Института биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell) и Университета Лоранда Этвёша (ELTE, Будапешт) раскрыла одно из самых давних тайн Центрально-Европейской археологии. Учёные подтвердили, что останки, найденные более века назад в доминиканском монастыре на острове Маргит, принадлежат герцогу Беле Мачскому — представителю династий Арпадов и Рюриковичей. Открытие, опубликованное в Forensic Science International: Genetics, объединило передовые методы генетики, антропологии и истории.

Возвращение из забвения

История началась в 1915 году, когда археологи обнаружили в ризнице доминиканского монастыря на острове Маргит (в пределах Будапешта) скелет молодого мужчины с многочисленными травмами. Уже тогда предполагалось, что это Бела Мачский (род. после 1243 г. — ум. 1272 г.), внук венгерского короля Белы IV и потомок династии Рюриковичей по отцовской линии.

По хроникам XIII века, герцог был убит в результате заговора, организованного баном Генриком Кёсеги. Тело, изуродованное и рассечённое мечами, его сестра святая Маргит и племянница Эржебет похоронили в монастыре.

"Эта работа демонстрирует, насколько точно современные методы могут подтверждать исторические факты и реконструировать обстоятельства смерти, произошедшие более семи веков назад", — отметил руководитель проекта Тамаш Хайду, профессор кафедры антропологии ELTE.

После первоначальных исследований останки считались утерянными во время Второй мировой войны. Лишь в 2018 году посткраниальные кости были случайно найдены в антропологической коллекции Венгерского музея естественной истории, а череп — в архиве ELTE. Это позволило возобновить исследования.

Расследование, растянувшееся на века

Международная группа, в которую вошли специалисты из Венгрии, Австрии, Италии, Финляндии и США (включая Гарвард), провела комплексный судебно-медицинский, генетический и изотопный анализ.

Радиоуглеродное датирование подтвердило, что кости действительно относятся ко второй половине XIII века. Однако расхождения в показателях объяснились "резервуарным эффектом": герцог употреблял большое количество рыбы и водных животных, богатых древним углеродом, что и исказило результаты.

Питание и происхождение

Анализ зубного камня выявил более 1000 микрочастиц крахмала — следы пшеницы и ячменя, подвергшихся варке и выпечке. Это указывает на рацион, включавший каши и хлеб.

Изотопы стронция показали, что Бела не родился в месте своего захоронения: его детство прошло в области Вуковара и Срема (ныне территория Хорватии и Сербии — исторический Мачво-Банат), а позже он переехал ближе к Будапешту.

Таблица: ключевые результаты исследования

Метод анализа Что показал результат Значение для идентификации
Радиоуглеродное датирование Вторая половина XIII века Подтверждение эпохи убийства
Геномный анализ Родство с Арпадами и Рюриковичами Совпадение с линией Белы III
Изотопный анализ стронция Перемещение из южного региона Карпатского бассейна Соответствует биографии Белы Мачского
Исследование зубного камня Зерновой и рыбный рацион Уточнение социального статуса и рациона
Судебно-антропологический анализ 26 прижизненных ран, следы нескольких нападавших Реконструкция насильственной смерти

Генетика, подтвердившая летописи

ДНК-анализ, выполненный Анной Сеченьи-Надь и Ноэми Борбей в Институте археогеномики ELTE, доказал родство исследуемого с королём Белой III — герцог оказался его правнуком.

Геном показал около 50 % скандинавского генетического компонента, что подтверждает происхождение от Рюриковичей. Восточносредиземноморские маркеры, напротив, указывают на византийскую родословную по материнской линии — бабушкой герцога была Мария Ласкарина, представительница византийской императорской семьи.

"Результаты Y-хромосомного анализа совпадают с генетикой других представителей Рюриковичей, включая останки Дмитрия Александровича XIII века, потомка Ярослава Мудрого", — отмечают авторы.

Смерть, зафиксированная в костях

Судебно-антропологическое исследование выявило 26 травм — девять на черепе и семнадцать на теле. Это следы координированного нападения трёх человек, использовавших саблю и длинный меч.

Реконструкция событий показала, что Бела сражался стоя, пытаясь отражать удары, но, упав, получил серию смертельных ран по лицу и голове.

"Интенсивность и направление ударов указывают не на хладнокровное убийство, а на вспышку ярости — вероятно, политически мотивированное нападение", — подчеркнул Тамаш Хайду.

Историческое значение

Останки Белы Мачского — второе полностью подтверждённое захоронение представителя дома Арпадов после короля Белы III. Это открытие имеет двойную ценность:

  1. Позволяет уточнить генетическое древо Арпадов и Рюриковичей, проливая свет на связи Венгрии, Киевской Руси и Византии.

  2. Даёт редкую возможность изучить насильственную смерть XIII века на уровне судебной реконструкции XXI века.

Мифы и правда

  • Миф: происхождение династии Арпадов не имеет скандинавских корней.
    Правда: геном Белы содержит значительный северный компонент, подтверждающий рюриковскую линию.

  • Миф: останки герцога были утеряны навсегда.
    Правда: они были найдены спустя 80 лет в музейной коллекции.

  • Миф: древние геномы не позволяют точно установить родство.
    Правда: современные методы археогеномики дают точность до четвёртого колена.

Расследование, длившееся более века, завершилось научной сенсацией: международная команда исследователей смогла подтвердить личность герцога Белы Мачского — представителя Арпадов и Рюриковичей. Генетические данные, изотопный анализ и судебно-медицинская реконструкция восстановили не только его биографию, но и обстоятельства гибели. Это открытие стало примером того, как синтез гуманитарных и естественных наук способен вернуть голос людям, жившим и умершим 750 лет назад.

